說故事可治療認知障礙症？當中也有腦神經科學基礎？

談起說故事，很多人會想起「與小朋友說故事」、「童話世界」等，像是小朋友專利，但人類原本就有喜歡聽說故事傾向，只是隨年齡不同以多種形式展現——兒時孩童喜看故事書聆聽童話故事，成人則傾向以戲劇、電影或音樂等形式聽說故事（Rose，2011）。原來說故事需要多項認知能力要求，例如高階思維能力、表達能力及創意思維等。現時外國亦有以說故事治療介入手法，以促進認知障礙症患者想像力、創意思維、溝通力、提升生活素質。說故事治療（storytelling therapy），當中有科學基礎嗎？

淺談認知障礙症（Dementia）

根據香港醫院管理局資料，認知障礙症（前稱「老人癡呆症／腦退化症」）是因大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患統稱，也是一因腦部功能喪失而出現的疾病。它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格。患者的記憶力及其他認知功能，例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變病徵（香港醫院管理局，2021a）。

很多學術文獻已證實非藥物治療能有效改善患者認知能力、情緒及行為問題，減慢患者機能退化和提升生活質素，其中包括認知訓練、現實導向、多感官刺激及其他心理行為治療等 （香港醫院管理局，2021b）。非藥物治療認知障礙症的方法，不外乎1）建立認知儲備，補償因病變損失的認知功能；2）接觸新事物及多元認知刺激，建立新的神經連接，重塑大腦功能；3）保持身心健康，以多動腦筋、刺激大腦為治療方向（香港認知障礙症協會，2019）。那，說故事活動又能做到上述功能嗎？

說故事治療的腦神經科學基礎

在談說故事之前，我們可先了解大腦是如何處理語言訊息。如果說話內容不涉及故事情節，大腦會運用到布若卡氏區（Broca's area）與韋尼克區（Wernicke's area）兩個區域處理語言，它們是語言的中樞，主管語言訊息的處理和話語的產生、把接收到的語言解碼成為具意思的語句（decode words into meaning）（Nakatsu, 2016）。

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比起單純語言交流，說聽故事腦部牽涉的範疇更多。說故事過程中由於涉及角色發展、情節推進、重大轉節及希望帶出的故事要旨等，上述都不止牽涉上述兩個腦部區域，更涉及到多個不同腦部區域。有研究發現，說聽故事的人的後扣帶回皮質腦區（posterior cingulate cortex，簡稱PCC）會得到刺激（Conde, 2019）。這個腦區的主要功能為情節記憶，即關於我們生活情節記憶，如「今天我在車上打了個噴嚏，嚇倒身旁的女孩」，就是一個情節記憶。

PCC與內側前額葉皮質（medial prefrontal cortex，mPFC）兩個腦區，被合稱為稱為默認模式網絡（default mode network，DMN），亦被稱為敘事聚焦系統（narrative focus）。兩個腦區之間有強烈的連結，並獨立於大腦其他網絡。此系統會不斷翻騰生命的畫面與話語，提取、解讀關於過去的記憶，讓人想著許多關於自己、他人的事情，並藉此建構自身未來（龔佑霖，2016）。

刺激「鏡像神經元」（Mirror Neurons）與快樂激素

另一方面，故事中的人物角色能聯繫到自身生命經驗，同樣會刺激腦內的「鏡像神經元」。「鏡像神經元」，是指人在執行某個行為，以及觀察其他個體執行同一行為時所發放的神經元。 此神經元會「鏡像」其他個體行為，就如同自己在進行這一行為一樣。當我們在故事中看見角色的喜怒哀樂，因為鏡像神經元的源故，原來人也會因此產生相似的情感（Ondrejkova, 2020）。亦有腦神經科學學者研究指出進行說故事活動能令大腦釋放催產素 （oxytocin）和皮質醇（cortisol）等快樂激素，讓參與者產生親密、被同理與抒壓等感受（Din, 2020）。

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由此可見，說故事活動比起一般言語進行活動能刺激更多腦部區域、神經元與快樂激素，能達至活動腦筋、刺激大腦作用。而生命情節的回憶與情感回顧更是長者治療活動的核心之一；一般較為人所知的懷緬治療，就是一具個人意義、回顧人生經歷的手法，讓認知障礙症人士正面暢談往事以達成治療效果（莊明蓮，n.d.）。透過聽說故事，患者能以另一方式勾起各種生命回憶，亦同具懷緬治療作用。

在海外例如美國、台灣，已有不同運用以說故事作為治療手法的先例；雖然在香港，以說故事為介入手法為認知障礙症患者治療仍非常稀有，但由上述所見，這是有一定的腦神經科學基礎支撐。如此能普及被大眾所認識，對一眾認知障礙症患者與照顧者，也許可以是一個治療模式的新嘗試。

參考資料：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin