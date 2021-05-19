聖地之戰：拜登對激進分子的讓步，是否助長了以巴衝突的強度？

以色列人和巴勒斯坦間最新的戰火，在2021年5月10日開始至今尚未停止。

以色列針對加薩地區的伊斯蘭激進組織哈瑪斯辦事處展開空襲，爆發點來自以色列警隊進入阿克薩清真寺，並使用橡皮子彈和「臭鼬」氣體，對投擲石塊的巴勒斯坦示威者進行攻擊。

這座清真寺被穆斯林稱為聖地聖殿（Haram ash-Sharif）或貴族聖殿（Noble Sanctuary），而猶太人則稱為聖殿山（Temple Mount），對兩種宗教而言皆是神聖的。衝突擴大後，加薩的哈瑪斯好戰分子使用火箭彈，分別向特拉維夫、南部城市的亞實基倫和其他以色列主要城市襲擊，嚴重的炮火攻擊使雙方人民死傷激增。

根據歷史，以色列自從二戰後在巴勒斯坦地區建立了猶太教徒主導的國家，土地爭奪的戲碼就在猶太人與巴勒斯坦阿拉伯人之間發生。起初，這種利益爭奪就帶有宗教和文化背景的爭議，因為同為猶太教、基督教與伊斯蘭教都認可的聖城耶路撒冷，是他們心中至上的寶地。

1948年以色列建國的第二天，阿拉伯國家就聯合發動對以色列的戰爭，目的是反對以色列建國。直至1980年代，雙方已發動五次大規模的聯合戰爭。同為阿拉伯人的血濃於水的心態，讓巴勒斯坦人獲得阿拉伯國家的支持，這也成為巴勒斯坦人爭取重新建國的基礎。

自1948年第一次以阿戰爭以來，以色列現今仍受到巴勒斯坦阿拉伯人的抵抗，他們認為以色列的復國，佔據了原本屬於自己的土地。這次激烈的衝突讓人回憶起1967年的「六日戰爭」的結果，「六日戰爭」又稱為第三次以阿戰爭，是以色列與埃及、敘利亞、約旦等阿拉伯國家之間的衝突戰役，戰役維持了六天，阿拉伯國家被以色列壓倒性的戰勝，以色列至今仍控制巴勒斯坦大部分區域。

現在居住在以色列的巴勒斯坦公民認為，以色列對加薩的殺戮，以及內部長期存在對巴勒斯坦公民的歧視而感到憤恨不平。所以在軍事衝突外，一波內亂在阿拉伯居民區中逐漸蔓延。包括埃及人民自發性進行對以色列的抗議活動，以及2014年以來最嚴重的暴力活動，加深了以色列與巴勒斯坦居民的恐慌。

以色列與哈瑪斯都抓住了聖城被攻擊的象徵意義，想要激起雙方人民的支持。

以色列強硬的態度，反映在推特上特別表明要讓哈瑪斯付出代價。一方面，儘管以色列堅稱採取措施以避免平民喪生為藉口，但以色列軍方還是瞄准人口密集的加薩地帶作為空襲目標。另一方面，哈瑪斯的火箭瞄準的是平民人口居住地帶，雖然往往沒有達到預定的空襲目標，但也造成許多平民百姓的傷亡。

從以色列內政來看，這次的以巴衝突同時也給了總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政治上的轉機。戰爭的進行讓目前試圖推翻政權的反對派改變心意，原先雙方之間產生的政治分歧，在近期改變成一同抵禦外侮的決心，同時給予納坦雅胡續任職機會。

從外交來看，以往各個阿拉伯國家對巴勒斯坦人支持的方式不盡相同，但總是或多或少地表達支持的態度。原因在於是控制加薩的伊斯蘭組織哈瑪斯，總是以激進的手段抗爭，其實遜尼派為主的阿拉伯世界各國政府，對此並不滿意。

2020年8月13日，阿聯與以色列達成歷史性的《亞伯拉罕協議》。根據協議，以色列暫停約旦河西岸部分地區的吞併計劃，阿聯將與以色列實現關係全面正常化。當時繼埃及和約旦後，阿聯成為第一個與以色列建交的海灣阿拉伯國家。

相較於去（2020）年友好的態度，阿拉伯世界改變了原先對以色列的觀點，且同聲指責。原因在於哈瑪斯向以色列發射火箭彈「保衛耶路撒冷」的舉動，激起了阿拉伯人的同理心。對阿拉伯國家而言，加薩長期以來的衝突已根深蒂固，但耶路撒冷對於阿拉伯國家聯盟、約旦人民和沙烏地阿拉伯人，被視為更為重要的象徵。

沙烏地阿拉伯國王，擁有著伊斯蘭兩聖地的監護人頭銜，代表著守護麥加與麥地那，耶路撒冷則是與其並稱為伊斯蘭教的三大聖地；耶路撒冷對於阿拉伯國家的重要性，是無法漠視在耶路撒冷上的衝突。

Photo Credit: AP / 達志影像

這次，與以色列建交的國家都公開批評了以色列的政策，呼籲支持巴勒斯坦人捍衛耶路撒冷。在2020年，原先願意與以色列關係正常化的穆斯林國家，當初背棄血濃於水的伊朗，選擇和美國站在一起，現在都承受了極大的壓力。因為這些國家的領導者。原先抱著與以色列建立緊密的外交關係，未來有助抑制以色列對巴勒斯坦人負面行動的想法。

或許這樣的設想當初過於美好，現在事實證明可能只是一廂情願罷了。

冷戰時期美蘇兩大勢力，是介入以阿戰爭的幕後主角。21世紀，兩大強權還是期望在中東地區維持勢力。今日的伊朗、土耳其的角色相較以往變得比更加重要，並且影響美俄兩國的策略。雖然伊朗的人口組成為波斯人，土耳其是95％人口皆為穆斯林的國家，兩國在伊斯蘭的宗教旗幟下支持巴勒斯坦人，與反對以色列在中東勢力的擴張。

伊朗對以色列長期水火不容的狀態眾所皆知，雖然伊朗在歷史上曾經承認以色列為國家，但在1979年的伊朗伊斯蘭革命後，伊朗與以色列的外交關係破裂，轉為拒絕承認以色列國家的地位。

俄羅斯在今日的中東，目前插手的範圍限於敘利亞與伊朗問題，對以巴衝突並無直接的涉入，相較於目前土耳其的積極態度，俄羅斯即使参與了未來的協議談判也只能打擦邊球，試圖增加影響力。

但從另一方面來看，美國的姿態的確是在以巴衝突中具有最大影響的一方。2020年，川普（Donald Trump）執政後期，在中東問題上為了箝制伊朗，得到了阿聯與其他阿拉伯國家對以色列的善意。美國進一步承認耶路撒冷為以色列首都，相對地，以色列也成為美國壓制伊朗的的籌碼。受到經濟制裁、壓抑核武發展與外交空間被擠壓的伊朗，轉與俄羅斯、中國更加親近。

美國對以色列的緊密政策在川普下台後，漸漸有所轉變。拜登（Joe Biden）執政前，許多分析家認為，拜登的中東政策將有所趨緩。在拜登引導的外交系統上，這次以巴衝突的確是對執政團隊的一項考驗。若依循衝突發生之前，從美國的外交策略來看，是否拜登對激進分子的讓步，無意中助長了以巴衝突的強度？

推至2021年2月，拜登不僅宣布不再介入葉門內戰，並且推翻了川普時代認定葉門胡賽組織（Houthis）為全球恐怖組織的認定。這樣的結果將分成兩個完全不同的方向：第一個是可以減少胡賽組織對沙烏地阿拉伯的攻擊；第二個是對胡賽組織的政策，是否未來將反映在哈瑪斯的身上，激進組織即使不用做太多的洗白，美國在未來也有可能對其「適當」的放鬆。

接著拜登在4月宣布，美國將恢復對巴勒斯坦難民約2.35億美元的人道援助，其中約三分之二的款項提供給聯合國機構UNRWA，這筆款項由於巴勒斯坦與恐怖主義的連結關係，川普在2018年將其斷援，但今（2021）年拜登政策的轉向，也引起以色列的抗議。從以色列的角度，美國金援同時可被激進組織吸收，用做攻擊以色列。

而以色列想要追求更多來自的美國支持，現在看來以色列政府是感到失落的。儘管美國國務卿布林肯（Antony Blinke）才與中東多國外長通話討論如何緩和情勢，但拜登只要在伊朗策略轉向，那麼以色列的籌碼就不會再高漲，現在美國對以色列政府模稜兩可的態度，就證明了拜登決心將政治重心抽離的心態。

如此一來，中東局勢勢必會進行新一波的轉換。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航