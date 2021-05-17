「宅經濟」後市看好：防疫、遊戲與食品三大概念股「萬綠叢中一點紅」

國內本土確診個案不斷創高，疫情擴散全台，台股跌破半年線，而一片慘綠下，卻有三大概念股受資金青睞，成為萬綠叢中一點紅。三大概念股包含：防疫概念股、遊戲概念股以及食品概念股，投資者追買相關標的直攻漲停。

投資專家表示疫情恐怕還會持續延燒，概念股若有基本面搭配，業績成長後市看好，而受疫情干擾學校停課，宅經濟是近期看盤重點，而室內的遠距學習和聲光娛樂都將變成硬需求，也提醒股民切勿一昧追高，做好風險管理分批投入才能成為贏家。

防疫概念股成資金避風港

國內本土確診個案不斷創高，涵蓋全台，其中雙北地區染疫者快速增加，將廣設快篩站，如果民眾檢出陽性，後續還要再進一步做PCR檢測。

快篩概念股寶齡富錦將旗下飛確 Covid-19 抗原快速檢驗試劑及消毒滅菌產品捐贈雙北市府，今日股價直奔漲停，達100.5元，同屬檢測股的瑞基、ABC-KY、亞諾法也都亮燈漲停。

其中，包括口罩及清潔類的恆大、康那香、美德醫療 -DR、毛寶，今日也都吸引買盤進駐，全面亮燈漲停。

另外，體溫量測題材的豪展、泰博、熱映及杏輝、晶宇、合世、東洋、保瑞、雃博等生技股，全都成買盤青睞的焦點，股價表現強勢。

國產疫苗廠高端疫苗表示，預計在一期臨床試驗受試者完成兩劑施打後6個月，自5月11日起對所有受試者追加施打一劑疫苗，以評估施打三劑疫苗的免疫原性及安全性。

高端疫苗說明，此試驗預計第三季初可完成初步分析，結果可評估對抗全球目前流行之病毒變異株的參考，以做為下一階段疫苗開發之依據。

摩爾證券投資顧問分析師蔡正華表示，防疫概念股手看業績表現，而台灣目前已經不缺口罩，檢測試劑因位階低受青睞，後市還是要看營收表現。他強調，台灣目前最缺的是疫苗，後續疫苗概念值得觀察。

雙北停課校門大開 遊戲股活絡攻漲停

由於台北市、新北市疫情提升到三級警戒，包含：公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班以及課後照顧中心等，從18日至28日全部停課。另外，台中、彰化等部分學校因應社區感染疫情，也宣布全校停課。

資深投資人黃柏堃指出，手遊、線上遊戲預期將受到帶動，包括擁有知名手遊《天堂M》的橘子、遊戲通路龍頭智冠等業者都將受惠。遊戲族群全面翻紅，讓今日上櫃文創類股指數盤中一度強漲逾6%，成為櫃買市場慘綠中的亮點。

黃柏堃說明，因為疫情關係，國內娛樂場所包括遊藝場所、電子遊戲場及麻將休閒館等禁止營業。導致鈊象、宇峻、華義、傳奇等有「手遊型」的休閒博弈遊戲相關業務的廠商，將是最大受益者，業績表現可期。

另外，《股癌》謝孟恭則在粉絲專頁貼出資訊及遊戲軟體概念股分類頁面，指出「學生放出來要幹嘛？」說明遊戲股成為停課下的受惠概念股。

在家宅、貨行情燒 食品股香噴噴

民眾因為擔憂封城的超前布局，隨著停課校園關門，也帶動泡麵、罐頭、衛生紙等民生物資買氣上升，也成另類「戰備物資」，因此食品股晉升疫情受惠股之列，加上夏日將來臨，龐大的冷飲商機使業績攀升。

週末各大賣場已經湧現搶物人潮帶動業績，今日食品股在盤勢大盤之際逆勢揚升。愛之味、聯華食亮起紅燈，而味王、泰山、宏亞則有半根漲停板，在一片慘綠的股市表現搶眼。

其中，味王2020年上半年，受到疫情突發影響，速食麵、即食調理包等快餐類產品銷售量及營業額皆衝高，也拉動去年上半年度的獲利增加。

2021年5月台灣的疫情風暴，消費者對快餐類產產品需求度再度拉升，將有利食品股的營運表現。

黃柏堃認為，就味王財報顯示，首季營業收入14.9億元，稅前淨利2.94億元，本期淨利2.16億元，歸屬於母公司業主淨利1.3億元，基本每股盈餘0.55元。也代表相關食品股，都有望持續擴大營收。

黃柏堃表示，隨著疫情升溫，停課或遠距上班，相關防疫、宅經濟以及物資概念股，三大概念股最受到資金青睞，成為台股危機中的避風港。另外，室內的遠距學習、聲光娛樂都變成後疫情時代的需求，提醒股民在尋找題材股時，一定要搭配基本面選擇，做好風險管理不急著猜底部，分批投入長期投資，才是正確的策略。

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核稿編輯：翁世航