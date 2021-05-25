《傳染病大全》：蝙蝠將伊波拉病毒傳染給人，再以人傳人的模式蔓延開來

文：Nottakorn

挑戰「伊波拉病毒感染」的醫療人員的勇氣與現實

伊波拉病毒感染，是1976年在剛果民主共和國（舊稱薩伊）的伊波拉河流域，首次被發現的伊波拉病毒感染症。伊波拉病毒是形狀細長的RNA病毒。伊波拉病毒感染的致死率異常地高，為40～90％。2014年在中非三國（幾內亞、賴比瑞亞、獅子山）流行的伊波拉病毒感染，2萬8616名患者中有1萬1310人死亡（死亡率40％）。

侵入體內的伊波拉病毒，會感染免疫細胞中的巨噬細胞和樹突細胞。由於被感染的細胞分泌大量名為細胞激素的免疫物質，造成血液凝結容易出血，同時誘發發炎反應，使得全身器官受損。

伊波拉病毒感染的流行，肇始於蝙蝠將病毒傳染給人，人一旦染上病毒，就會開始以人傳人的模式蔓延開來。潛伏期為1～2週。藉由接觸感染者的體液（血液、分泌物、唾液、糞便和嘔吐物）來傳染。因此，負責照顧的家人與負責治療的醫療人員尤其容易受到感染。當地仍保留在葬禮上觸摸感染者遺體的習俗，這自古以來的儀式所帶來的感染風險敲響了警鐘。

儘管治療法尚未確立，但以點滴輸入伊波拉病毒感染痊癒者的血清很有效，也就是利用了血液中對伊波拉病毒的中和抗體。治療流感的藥物對伊波拉病毒也有效果。伊波拉病毒疫苗的開發也在持續進行中。2015年在爆發流行的幾內亞實施大規模的臨床試驗，有6000人接受rVSV-ZEBOV疫苗的接種，感染人數趨零。未接種疫苗的對照組則有23人感染。不過問題是，有兩人出現重大的副作用。

2019年11月，歐盟核准了第二支疫苗，同年12月東大的研究團隊展開透過基因操作，使伊波拉病毒失去增殖力的iEvac-Z疫苗治療實驗。目前已在猴子的實驗中成功防止發病。目前此一無副作用、且生產效率高的疫苗頗受期待。

2014年西非爆發流行時，在人力、物力資源都有限的困難狀況下，包括無國界醫生組織在內的眾多醫療人員，都自願到當地提供醫療服務。當然，他們盡可能採取了嚴格的預防感染措施，但令人震驚的是，有865名醫療人員感染伊波拉病毒，其中504人死亡（死亡率58％）。

在賴比瑞亞，有婦產科醫師為搶救感染伊波拉病毒導致先兆性流產的孕婦而染疫；有醫師在治療間因拿起患者突然響起的手機而感染；有臨床檢驗師在分注血液檢體時因血液濺得滿臉而感染。我打心底敬佩這些賭上自己性命的人道救援行動。死去的醫療人員中，也有不少是在當地開業的醫師和協助醫師治療的工作人員。他們在毫無防備的狀況下，從不請自來的病人身上染病。

2019年7月剛果民主共和國再度傳出流行疫情。我強烈盼望能盡快開發出治療的藥物和疫苗，同時建構完善的醫療勞動環境，讓醫療人員在緊急時也能一面保護自己和同事，一面專心投入治療。

2020年新型冠狀病毒感染症的全球大流行，在患者激增和防護用具不足等導致醫療體系崩潰的義大利和西班牙，也有許多醫療人員發生院內（業務）感染。直到4月初，義大利已有50名以上的醫師死亡，西班牙則有一成以上的感染者是醫療人員。日本所發生的業務感染，也到了不能忽視的地步。

假如有伊波拉病毒感染患者，住進日本的私立醫院

現階段日本並沒有伊波拉病毒感染的發生報告。不過，倘若感染了伊波拉病毒後在1～2週的潛伏期間，自當地入境或返國，確實有可能在日本國內發病、引發流行。同樣的，致死性高的新型禽流感也可能從東南亞被帶進國內。

日本根據感染症法的規定，專責收治感染症的醫療院所是由各都道府縣指定認可。這些公立醫院設有可應付致死性、感染性高的傳染性疾病的特別病床。假使日本出現伊波拉病毒感染的病患，這套機制應當能派上用場。

可是，請試著想像一下。患者本人起初並不知道自己得的是什麼病。他為了尋求治療會去附近的醫院看病。然後在那裡得到伊波拉病毒感染或新型禽流感的診斷。假設患者造訪的碰巧是家私立醫院，結果會如何呢？

大眾傳媒恐怕會立即大肆將有人感染可怕疾病的消息，連同醫院名稱一起公開。由於症狀又猛又急，很難轉院治療。患者在救護車運送途中很危險，要是遇上車禍可不得了。因此有很高的機率，勢必要留在最初的醫院繼續治療。這麼一來，專程去被點名的私立醫院看病的病人會銳減，住在裡面的病患大概也會想轉院吧。

就結果來看，私立醫院顯然會陷入經濟上的困境。以某家醫院的試算來說，病患住院2週的話，損失會高達20億圓以上。

假使照護極佳，病人一住就是一個月的話，醫院應該會徹底破產吧。

既已預想到這樣的情況，私立醫院就需要設法防止這類病患住進醫院。即使病患已來到醫院看病，也要在院區內另外準備一間特別診察室，將病患引導到那裡，而不能走正面大門。為此要在院外張貼公告，建立以手機通知來院的機制。儘管院內感染預防委員會和風險管理委員會討論了這樣的方案，但我總覺得徒勞無益。畢竟要如何行動是由病患決定，醫院無法控制。

雖然病患去公立醫院就診也會發生同樣的狀況，但就算出現巨額虧損，醫院也不會因此倒閉吧？事實上，日本的感染症指定醫院九成以上都是公立醫院。但若是私立醫院，就會成為經營上很迫切的問題。

各位認為應該怎麼做呢？能允許這種特殊狀況下的「拒絕診療」嗎？

專欄：日本最初的院內感染 ​​ 為各位介紹日本首次發生院內感染的犧牲者。 死於剛創立不久的大阪府立醫學校附屬醫院（現在的大阪醫療中心）的，是長州藩士大村益次郎（村田藏六）。大村在緒方洪庵指導下的大阪適塾學習並成為醫師，日後進入明治政府的兵部省擔任初代大輔（次官），是實際創建近代日本陸軍的軍政家。他因為提倡廢除職業武士、徵兵制、國民皆兵、設置軍校等，1869年9月4日的傍晚，在京都三條木屋町遭到8名前長州藩士的保守派刺客襲擊。 右膝的傷勢尤其嚴重。 10月27日在大阪的醫院由鮑德溫醫師動刀，切除右大腿以下部分。在那個沒有抗菌劑的年代，因傷口感染併發敗血症，11月5日辭世，得年45歲。該醫院的東南角建有一座巨大的石碑。 益次郎住院的50多天期間，照顧他的是荷蘭醫師（實為德國人）菲利浦・馮・西博德的女兒，同時也是日本第一位女醫師（婦產科）楠本稻。益次郎曾在四國的宇和島擔任稻的保鏢兼蘭學老師，一起生活過一段日子。 益次郎和稻都有出場的歷史小說《花神》（新潮文庫）的作者司馬遼太郎，996年2月12日因大動脈瘤破裂去世，沒想到也是在同一家醫院。 ​​ ​​

書籍介紹

本文摘錄自《傳染病大全：從病原體到傳染途徑，全方位剖析防疫知識》，台灣東販出版

作者：Nottakorn

譯者：璟玟

震動世界的新冠病毒，腐蝕人體的恐怖寄生蟲，未知病原體的大流行病！病原體v.s.人類敏銳的視角，讀過便理解的感染病理學之書。

人類在漫長的歷史中不斷與各種傳染病搏鬥。第1章首先要介紹人類防治傳染病的種種軼事。希望讀者能從這些故事風格的祕話中學到歷史教訓。第2章是以問答的形式回答一般人有關病原體和傳染病的疑問。各位可以從有興趣的部分讀起。第3章〜第5章則依病原體和病症分別介紹各種實際案例。

本書從日復一日觀察病理標本的病理醫師才會遇到的眾多實例中，精選出故事性高，能讓各位讀者獲取教訓的例子。

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航