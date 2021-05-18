513大停電的啟示：我們需要更健康的電網，否則有再多電也是枉然

文：Yun-Ni（主婦聯盟環境保護基金會）

停電，不是電不夠喔

上網訂了一台Switch，左等右等貨都沒到。很多人會先猜是任天堂搞飢餓行銷，產線故意不開好開滿。但貨沒送到的另一種可能，很可能是載著Switch的貨輪，此刻被卡在蘇伊士運河上。這時候，不管要求任天堂馬上開更多產線，或是加訂不同型號，都是於事無補的。

簡單說，這次513停電，也是類似的情況，不是發電量不夠，是發出來的電沒送法到你手上。

這次的停電事故，是高雄路竹北「超高壓變電所匯流排故障」，導致興達4部機組跳脫，一下子少了10%的電，為了電網安全，才實行緊急分區輪流停電。這種電網送不出電的情況，不是燃氣、燃煤、核能等電廠可以即刻救援的，而是要靠電池或水力。再者，不管是燃氣、燃煤還是核能發電，都有跳機的紀錄。

更何況，這次停電也和四年前815停電一樣，是人為操作錯誤引發。既是如此，更應該先檢討如何防呆，避免又有人誤觸引發大停電，只急著蓋更多大型電廠，並不能保證未來就不會又有人誤按開關。

大型發電廠跳電，不是檢討再生能源就能解決問題

大家還記得今年過年時，平常能源多到可以拿出去賣的美國德州，也經歷了大停電？

當時德州的參議員怪都是風力發電不好，但其實在停電的當下，風力發電對停電的「貢獻」僅佔了7%，其它的能源如火力及核能也一樣癱瘓。這是因為，德州的整個電力系統，都沒有做好因應急凍氣候的準備，只怪風力。其實10年前，德州其實就遇過「百年一遇」的急凍，當時也引發停電，也有專家建議過要加強電網的穩定性。

但顯然德州並沒有想到，極端氣候使得「百年一遇」這件事，變得如此頻繁。

這次513停電的下午2點37分，太陽能的發電和核能相差無幾。如德州一樣，如果不加強電網的體質，只是一昧地把再生能源拉出來當戰犯，並不會使我們避免下一次，又因人為失誤造成的大停電。

2021年5月13日的發電量截圖，停電的下午兩點半左右，太陽光電的發電佔比（7.619%）比核能（7.805%）相當 | 來源：台電官網

面對極端氣候，需要分散式電力

2015年蘇迪勒來襲時，讓烏來的福山部落停電17天。2017年時，台電在部落建了防災型的微電網，未來一旦外界電力中斷，微電網可隨即啟動，提供福山國小與福山活動中心兩處緊急避難中心的基本民生與消防用電長達14天。福山國小微電網包含太陽光電、柴油發電、儲能設備以提供緊急時期的電力供應。

的確，光靠再生能源是不夠，所以還要儲能設備。剛搬到德州的特斯拉老闆馬斯克，在經歷這次德州大停電後，也要發展儲能系統，以改善德州的能源體質。

他的想法不是空穴來風，因為澳洲2017年就曾靠儲能系統成功救援了一場電力危機，當年澳洲也是因燃煤發電廠突發故障，導致電力供應驟降560MW，就是靠著儲能系統而免於一場大停電。

Photo Credit: 中央社

大型、集中的電廠固然有其優勢，但完全只依賴集中式的發電的問題就是：平常日子安穩，但一旦發生問題時，影響也是全面性的。發展分散的電力系統，則更能增加社區面對極端氣候時的免疫力和恢復力。此外，分散的電力系統，也有利於在地居民一起參與、規劃、運作在社區裡的綠能發電廠，減少目前綠能發展和在地的衝突。

台灣2010年就在「國家節能減碳總計畫」中提到要發展智慧電網，2020年也有「智慧電網總體規劃方案」，但政府發展的速度顯然需要再加快一點。未來，是需要現在採取行動，才有可能實踐的。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航