學校停課、家長兩難，立委提案用紓困預算增訂「防疫照顧假津貼」

隨著疫情升溫，雙北已進入三級警戒，並於今（17）日早上宣布高中以下全面停課至5月28日，家長可能因為有12歲以下兒童或國、高中以下身心障礙子女需照顧者，而必須請「防疫照顧假」，雖然勞動部要求雇主都應予准假，但可不給薪水。目前民眾黨、民進黨、國民黨、時力等多名委員同意連署提案修改《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文，增訂「防疫照顧假津貼」幫助家長度過難關。

台北市、新北市疫情更提升到三級警戒，台北市長柯文哲稍早宣布，雙北市高中以下各級學校，從明天起至28日全面停課。柯文哲表示，從明天開始，包括高中、國中、小學、幼稚園、安親班、補習班、托嬰等全部停班課。這也讓許多家長哀鴻遍野，因為必須請假在家照顧小孩的話，可能就會因此拿不到薪水。

民眾黨、時力、國民黨齊呼籲：防疫照顧假津貼

賴香伶指出，家長需要請「防疫照顧假」雇主都應予准假，但目前並未強制雇主給薪。過去勞動部認為「防疫照顧假是防疫應變特別措施，並非公假性質」，防疫政策上，不應僅將疫情因素導致無法上班全歸由勞工負擔（放無薪假），應是由政府、企業、勞工三方一起團結抗疫，合理共同分攤風險成本。此時疫情嚴峻，應可仿隔離、居檢期間的補償或津貼方式，發給有照顧需求的勞工一定的金額。

民眾黨黨團去年針對「有十二歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」提出法案，除可申請防疫照顧假外，並得按日請領生活津貼，以勞保投保薪資六成計算。

賴香伶表示，此次疫情嚴峻，許多勞工也有照顧子女的需求，又擔心經濟問題，我將再次針對防疫照顧假給予補貼提出修法。針對針對家長的防疫照顧假，依規定請假，且期間未受領工資或俸給者，得向衛生福利部或其指定之機關按日請領生活津貼，以前1年度勞工保險局統計全體就業保險被保險人平均投保薪資數額60%，以日數計算。勞保投保薪資每月3萬元的勞工，每日可領取防疫照顧假津貼$600。

時代力量立委邱顯智今天也在臉書發文表示，這問題去年初延後開學時討論過一輪，時力黨團也在黨團協商提出修正動議，最後的決定仍是「給假不給薪」，但他仍然要問，讓勞工承擔所有的風險、承擔無薪休假所有的不利，這是對的嗎？他的答案仍然是，當然不該這樣。

他指出，為了因應疫情控制措施而無法上班的狀況（不只照顧兒童，也包括自我隔離），這是勞工、雇主與社會三方團結防疫、合理分擔風險成本的問題，不只是受雇者自己的事。況且，行政院已經提出防疫條例的延長與紓困預算追加至6300億的計畫，這一次，有充分的研擬時間，可以把防疫照顧假的薪資補貼納入紓困預算。

他強調，幫需要照顧孩子的受僱者一把，也是幫自己一把，更是團結防疫的一環，因應相關的停課防疫措施，呼籲大家支持紓困預算納入防疫照顧假薪資補貼。

國民黨也表示，接受居家隔離及檢疫者可請「防疫隔離假」，也可申請防疫補償，但今天因配合政府要求緊急停課，同樣配合防疫政策、必須陪伴停課孩童的家長們，卻擔心若請「防疫照顧假」可能增加照顧支出，又需面臨收入減少的困境。而且現在一請就是半個月以上，許多家長因顧慮影響收入，陷入工作與家庭照顧的兩難，需要政府支持。

建議中央政府應比照防疫隔離假的標準，儘速研議給予申請「防疫照顧假」的勞工補貼，避免勞工不願請、不敢請等情形，以確實落實防疫。

財政部今年2月時曾試圖透過租稅優惠鼓勵雇主給薪，當時政策為，雇主若願意在員工請防疫照顧假時，仍給付薪水，該筆薪資費用於計稅時可加倍減除，提供租稅誘因鼓勵企業給薪。新北市勞工局也有相關措施鼓勵企業。不過如今疫情緊張程度和當時又是不同狀況，是否能由國家編列紓困預算，幫助陷入兩難的家長，勞動部目前對此並沒有進一步表態。

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核稿編輯：翁世航