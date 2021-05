《多重人格交響曲》：影視作品、詩、音樂與歌曲中的複數自我

文:詹姆斯・法第曼(James Fadiman)、喬丹・葛魯伯(Jordan Gruber)

影視作品中的人格多重性

說來不意外,對人格多重性(通常是病態多重性)的敘述,讓它同時登上大銀幕和小螢幕,也就是主流電影、電視影集,甚至是卡通。在某些例子裡,像是「邪惡科米蛙」迷因,網路也會讓多重性的概念發揚光大。在你能夠更清楚察覺到生活中的複數自我時,可能會在電影和電視節目裡,注意到有更多角色與自身的複數自我一起工作,或者展現他們的複數自我。

電影

四本病態多重性的主要傳記性敘述裡,《三面夏娃》、《西碧兒》與《在兔子嚎叫時》這三本已經被拍成主流電影(《在兔子嚎叫時》的電影版為《內在的聲音:楚蒂.切斯的多種人生》〔Voices Within: The Lives of Truddi Chase〕)。至於《24個比利》,李奧納多.狄卡皮歐從一九九七年就開始進行工作,打算在電影版《擁擠的房間》(The Crowded Room)裡扮演比利。

本章開頭(p.103)的「關於人格多重性的文化指涉」中,提供了有關多重人格疾患電影的清單。其中一個經典是《瘋狂教授》(The Nutty Professor, 1963),傑利.路易斯(Jerry Lewis)是一位大學教授,喝下一份靈藥以後就變成他自己的超優雅迷人版本,這是史蒂芬生《化身博士》的搞笑版本。更近期的電影包括了布萊德.彼特(Brad Pitt)、艾德華.諾頓(Edward Norton)和傑瑞德.雷托(Jared Leto)演出的《鬥陣俱樂部》(Fight Club, 1996)、金凱瑞的《一個頭兩個大》(Me, Myself & Irene, 2000)、《魔戒》系列的史麥戈/咕嚕在他的自我之間進行漫長的對話、《喚醒麥迪森》(Waking Madison, 2010),還有荷莉.貝瑞(Halle Berry)演出的《法蘭姬與愛麗絲》(Frankie & Alice, 2010)。

另外兩部電影值得特別一提。首先是皮克斯動畫在二○一五年推出的《腦筋急轉彎》(Inside Out),此片贏得奧斯卡金像獎最佳動畫電影。主角萊莉(Riley)是個十一歲女孩,她們一家突然搬遷,把她拋入新家與新學校的混亂之中。電影創作者們以保羅.艾克曼(Paul Ekman)的研究為基礎,7帶領我們進入萊莉的腦袋或心靈,同時也回溯過去。我們可以看出,從她還是新生兒的時候(所有人類都經歷過),五種擬人化的情緒:樂樂、憂憂、怒怒、驚驚和厭厭,就控制著她的深層情緒生活,而且它們之間是透過誰搶先到達中央控制台並按下按鈕,來做決定。

這五種情緒(被描繪成萊莉大腦裡的獨特「個性島嶼」),跟我們先前討論過的自我、部分或心靈並不盡然一樣,尤其是好萊塢電影為了追求最大戲劇效果而強化了每個角色。不過,從這部創新的電影裡,還是有某些平行對比與洞見可以擷取。關於擬人化的情緒性自我搶奪控制面板的隱喻,是很恰當的,而萊莉最終的頓悟:「悲傷在她的生活中扮演一個關鍵角色,因為它製造出她內在的同理心」,則肯定了承認並欣賞一個人的複數自我及他人的複數自我,是很重要的。

《搖滾啟示錄》(I’m Not There)也值得注意,這部傳記音樂劇把焦點放在巴布.狄倫身上,由六位不同演員(包括凱特.布蘭琪)扮演狄倫。莉塔.卡特表示「狄倫自認為是複合體;根據他自己的描述,『每天都是一個不同的人』。」 根據電影製作人克莉絲汀.瓦秋(Christine Vachon)的說法:「狄倫迷人的地方,在於他曾經完全徹底地、一次又一次地改變他的身分……我想這在某種程度上是唯一一種看待他的方式。」

為了解釋為什麼這部電影裡動用了六位不同的演員,導演托德.海恩斯(Todd Haynes)寫道:你企圖掌握狄倫的那一分鐘,他就不在原來的位置了。他就像一道火焰:如果你想要把他握在手裡,你肯定會被灼傷。狄倫的人生充滿改變、持續消失與持續變形,讓你渴望掌握他,想把他釘在一處。而這就是為什麼他的粉絲群這麼執迷,這麼想要找到關於他的真相、絕對事實與答案,而這是狄倫永遠不會提供,只會加以阻撓的事情……狄倫很難相處、神祕、難以捉摸、讓人受挫,而在他閃避身分認同的同時,這只讓你更加認同他。

電視

在一九六○年代很受歡迎的《史瑪瑟斯兄弟喜劇時間》(The Smothers Brothers Comedy Hour)節目開場白中,湯米.史瑪瑟斯(Tommy Smothers)經常提到「我弟弟和我的自我們」。其他電視節目的多重性又是如何呢?在「關於人格多重性的文化指涉」清單(p.103)中,第五條提供了一個網站,裡面有電視節目與許多種流行娛樂節目(包括卡通)裡的多重自我範例。

病態多重性成為電視節目主題的例子之一,是《倒錯人生》,這是在Showtime頻道上的影集,女演員東妮.克莉蒂(Toni Collette)在劇中掙扎著要想辦法當個母親拉拔一個家庭,同時還要處理四個天差地別、常常功能失調的自我。這個節目強調塔拉突然間從一個子人格轉向另一個,通常對她的家庭成員造成極大的痛苦(更別提她主動挑釁的那些人了)。根據理查.克拉夫特(Richard Kluft)醫師的說法:「塔拉極端真實……但也極端不現實。我要說的是,塔拉展現出的一切都是真的。我曾經見識過這種事許多次。不現實的地方,在於你以這麼(濃縮)的形式看到這麼多這樣的狀況。」

除了直接聚焦於(通常是病態的)多重性的電視節目以外,某些節目只公開處理這個主題一次,但作法特別讓人難忘或者很有創意。例如,動畫喜劇《馬男波傑克》(BoJack Horseman)中的一句台詞,可以當成這整本書的總結。其中一個小角色(阿列西.布羅瑟非諾〔Alexi Brosefino〕)設法說服一個主要角色(黛安.阮〔Diane Nguyen〕),他和朋友們超越了他們的花花公子名聲:「但在每個男人體內,都有種很棒的多重性存在,對吧?沒有人只是一種東西。」

另一個例子是《宅男行不行》(The Big Bang Theory),這是史上最長壽的多機拍攝情境影集之一。在第十一季第三集〈放鬆整合〉裡,我們看到了「謝爾頓(Sheldons)議會」,謝爾頓的許多不同自我出席他夢中的議會。而在這一集的稍早片段中,我們看到了潘妮與謝爾頓之間的對話:

潘妮: 有沒有可能,說夢話是你大腦的某個部分在跟你說,一切都會沒事,你只需要放鬆一點就好?

謝爾頓:所以妳的見解是,自我是一種幻覺,我們其實有彼此在溝通的多重意識中心?

潘妮:用白話文來說,對啦。

謝爾頓:喔。有趣。所以妳不相信在經驗之流底下,有個笛卡兒式的自我?

潘妮:我二十幾歲的時候可能相信,現在再也不信了。

最後的例子來自長期播出的節目《銀河飛龍》(Star Trek: The Next Generation),提供了科幻迷一個健康多重性的傑出範例。在第六季第二十集〈追逐〉之中,畢凱艦長以前的教授帶著一個古老的完整附蓋瓷碗「庫蘭奈斯科」(Kurlan naiskos)在企業號上現身。瓷碗裡有一組人形娃娃。畢凱在掀起蓋子後說:「你說這是完整的?……庫蘭文明相信一個人是由許多個人組成的群體。在我們之內有許多聲音,每個都有自己的欲望、自己的風格、自己的世界觀。」

詩、音樂與歌曲中的複數自我

她名叫瑪吉爾,而她叫自己莉,但人人稱呼她南西。 ──披頭四(The Beatles),〈火箭浣熊〉(Rocky Raccoon)歌詞

如果這本書背後的核心觀念是正確的,而單一自我假設是不恰當的,那麼我們期待在文化的每一個領域裡都能發現證據。前述的許多文字與電影作品聚焦於病理狀態。在其他競技領域中,藝術家更自由地在廣泛多樣的種種媒介上探索自己,包括我們接下來要談到的詩歌與音樂。你也會發現,在視覺化搜尋器網站Pinterest上,被歸類成「多重人格/自我肖像」的版面,顯示出數百個不同的張貼影像。其中有許多影像似乎是在對身後的正面與複雜印象的個人生命說話。

在詩中

有關身分與自我發現的議題,對許多詩人來說一直都是聚焦的重點,毫無疑問,除了華特.惠特曼的〈自我之歌〉(Song of Myself)之外還有許多例子,〈自我之歌〉中的名句如下:

我是自我矛盾嗎?

好吧,那我便是自我矛盾,

(我即浩瀚,我擁群像。)

這裡不適合(也沒有空間)來讓我們徹底搞清楚詩歌的世界。然而,這裡有幾首知名的詩,直接針對擁有與承認複數自我,還有對複數自我工作而發言。

首先是黎巴嫩裔美國作家、詩人暨視覺藝術家卡里.紀伯倫(最知名的是其暢銷著作《先知》〔The Prophet〕)的詩句,出自〈七個自我〉(The Seven Selves),這是收錄在他的書《狂人──他的寓言》(The Madman──His Parables)裡的一首謎樣詩篇:

在夜間最寂靜的時辰,我躺著半入睡時,我的七個自我坐在一起,如此悄聲對話: 第一個自我:在這裡,在這個狂人身上,我已經居住了這麼多年,無事可做,只能白晝重生他的痛楚,夜晚再造他的憂傷。我再也無法忍受我的命運了,而現在我要反叛。 第二個自我:你的命運比我來得好,兄弟,因為給予我的命運,是做這個狂人的喜悅自我。我笑出他的笑聲,歌詠他的快樂時刻,還用輕快如生了三倍翅膀的腳,為他比較愉悅的思想起舞。是我,會反叛抵抗我疲憊的存在。 第三個自我:那我呢,被愛支配的自我,狂野熱情與絕妙欲望的燃燒火炬?是我,愛到成疾的自我,會反叛對抗這個狂人。 第四個自我:我,在你們全部之中,是最悲慘的,因為除了可惡的憎恨與毀滅性的厭惡以外,什麼都沒有給我。是我,暴風雨般的自我,生在地獄黑暗洞穴裡的這一個,會抗爭反對服務這個狂人。 第五個自我:不,是我,思考的自我,浮想聯翩的自我,飢渴的自我,受詛咒要四處漫遊,不得休息,搜尋未知之物與未創造之物的這一個;是我,不是你,將會反叛。 第六個自我:而我,工作的自我,可憐的勞動者,我,以有耐性的雙手,還有充滿渴望的眼睛,把日子塑造成影像,並且給予不定形的元素新而永恆的形式──是我,孤獨的這一個,會反叛對抗這個焦躁不安的狂人。 第七個自我:多麼奇異,你們全都會反叛對抗這個男人,因為你們每一個都有預定的命運要實現。啊!要是我可以像你們之一,一個有確定命運的自我就好了!但我什麼都沒有,我是什麼都不做的自我,坐在愚蠢空曠的無名之地,處於未知的時間,同時你們卻忙於重新創造生命。是你或是我,鄰居們,是誰應該反叛? 在第七個自我這麼說了以後,另外六個自我憐憫地望著他,什麼都沒再說了;而隨著夜色愈來愈深,一個接著一個去睡了,包裹在一層嶄新而快樂的順從之中。

從十三世紀波斯蘇非派詩人魯米(Jalaluddin Rumi)那裡,我們看到這首由柯曼.巴克斯(Coleman Barks)翻譯的,清晰又發人深省的作品〈小旅社〉(The Guest House), 其開頭暗示每個自我都應該得到體面的對待:

這個人類是一間小旅社。

每天早晨有個新來客。

一個喜悅,一個沮喪,一個惡毒,

某個暫時的覺察,以不速之客的身分來到了。

歡迎,娛樂他們全體吧!

最後,二十世紀的波蘭詩人切斯拉夫.米沃什(Czesław Miłosz)寫過:

詩歌的意義在於提醒我們,

保持只是一個人有多困難。

因為我們的屋子是敞開的;門上沒有鑰匙;

而看不見的訪客隨意進出。

音樂與歌曲

在這個穿梭流行文化旅程的最後,我們簡短地強調幾首相關歌曲,還有某些關鍵歌詞:

例如,在一九九九年電影《第六感女神》(Muse,亞伯特.布魯克斯〔Albert Brooks〕主演)裡,電影配樂是由艾爾頓.強(Elton John)作曲並表演,還包括一首輕快的演奏曲,叫做〈多重人格〉(Multiple Personality)。

艾爾頓.強的鋼琴演奏同伴暨偶爾巡迴演出的搭檔比利.喬(Billy Joel),在一九七七年的專輯《陌生人》裡的同名暢銷曲裡,告訴我們,「我們全都有一張我們永遠藏起來的臉」,而我們所有的臉孔都是陌生人的臉。

大衛.克羅斯比(David Crosby)在他的歌〈在我夢中〉(In My Dreams),提供給我們某些覺察複數自我的材料,這首歌出自克羅斯比、史提爾斯與納許(Crosby, Stills & Nash)在一九七七年的專輯《CSN》。他開頭先問聆聽者看到誰,然後叫我們去「向在附近的隨便哪個我介紹你自己」。

最後,思考一下寵物店男孩(Pet Shop Boys)的歌〈太多人〉(Too Many People),出自他們在一九九三年的專輯《非常》(Very),這首歌告訴我們「身分問題總是糾纏著我;我決定當誰,要看誰跟我在一起」。

在離開音樂與歌曲的部分之前,請想一下許多音樂家,包括在第一章裡提到的大衛.鮑伊,似乎呈現了不同的人格,並且在不同的自我裡創造出不同風格的歌曲與音樂。朱爾斯.伊凡斯(Jules Evans)寫道:

許多頂尖流行巨星,有他們在舞台上或不同歌曲裡採用的另我(alter-ego)。最有名的可能就是大衛.鮑伊的各種另我……碧昂絲也有一個另我:生猛莎夏(Sasha Fierce);馬紹爾.馬瑟斯(Marshall Mathers)有阿姆和瘦痞子(Slim Shady);女神卡卡(Lady Gaga)有個男性另我:喬.卡德隆(Jo Calderone,而且女神卡卡本身就有幾分像是一個另我);王子(Prince)有一個女性另我:卡蜜兒(Camille);波諾(Bono)為了Zoo TV巡迴演唱會,發明了三個另我;多莉.艾莫絲(Tori Amos)為「美國娃娃兵團」巡迴演唱會發明了五個,其他還有許多。 這些另我的重點在哪裡?另我似乎能允許這些藝術家去表現人格的某個面向,而這個面向以某種方式被他們尋常的社交建構自我所禁止。這是讓人入迷的,因為它讓他們踏出平常的自我,套上別人的。碧昂絲說:「我創造出了一個另我:我在表演時會做,正常狀態下絕對不會做的事情。」

覺察複數自我文化的未來

在短篇小說、長篇小說、傳記、散文、科普文章、漫畫、新聞敘述、電影、電視、繪畫、詩與歌曲中,我們同時看到健康與病態複數自我的跡象。以一個文化來說,隨著健康複數自我變得更有可見度,我們可能會發展出許多新的、不聚焦在病態上的藝術反思與詮釋。在此同時,請加入我們,進入下一章的另一個巡禮,這一趟會穿越宗教與西方哲學的知性世界。

多重人格不是一個人的不同面相,而是不同人格的自我競爭與隔閡。

承認與理解我們都有複數自我,才是健康正常的心態。

每個人都有複數自我,每個人都可以練習在正確時刻,用正確的自我,做正確的事。

你曾經跟自己對話嗎?你覺得在跟誰對話?另一個聲音?或另一個人?

你曾經獨自或跟朋友一起做過很瘋狂的事嗎?——某種你在父母、子女、同事或老闆面前絕對不會做的事?那樣做的人是誰?事後你自己覺得尷尬或後悔嗎?

你是否曾經感受到莫大的壓力,以至於做出自己絕對不會做的事?

一旦你這麼做了——你的另一個部分是否已經知道你正在鑄下大錯?

如果你再次經歷同樣的壓力,那一部分的你會不會再度出現?

承認我們自己具有這些不同點,就是本書的重點:

「複數自我(多重人格)」並不是疾病,

而是一種健康且具有創意的生存機制,

不同的自我有能力突顯出不同的性質、特徵與天賦。

學習接納自己的多重人格,

在日常生活中,應用健康人格的言語跟自己對話是相當有趣的練習。

轉化人格不是難事,關鍵在轉化時的專注。

接受它、面對它,在適當的時機控制它,

讓它成為我們獨一無二的生命交響曲!

在你閱讀本書時,期望你至少會做兩件事:

放下把自己描述成一個單一、整體自我的種種方式。 開始接納並欣賞自己的複數自我,還有別人的複數自我。

本書關注的焦點是多重人格的健康與完整性——而非聚焦在病變與功能失調;

既然相信複數自我存在,否認它們的真實性或設法逼迫它們離開,都是一種錯誤。

透過心理學、神經科學,甚至文學和大眾文化,

探討多重自我的概念如何在科學與靈性得到印證,

本書並提供務實的方法教導我們如何協調自己,

學習如何在不同的情況展示適當的自我人格,幫助我們更了解自己;

培養並融合這些複數自我,讓我們更健康、也更快樂。

Photo Credit: 本事出版

