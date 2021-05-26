《多重人格交響曲》：影視作品、詩、音樂與歌曲中的複數自我

文：詹姆斯・法第曼（James Fadiman）、喬丹・葛魯伯（Jordan Gruber）

影視作品中的人格多重性

說來不意外，對人格多重性（通常是病態多重性）的敘述，讓它同時登上大銀幕和小螢幕，也就是主流電影、電視影集，甚至是卡通。在某些例子裡，像是「邪惡科米蛙」迷因，網路也會讓多重性的概念發揚光大。在你能夠更清楚察覺到生活中的複數自我時，可能會在電影和電視節目裡，注意到有更多角色與自身的複數自我一起工作，或者展現他們的複數自我。

電影

四本病態多重性的主要傳記性敘述裡，《三面夏娃》、《西碧兒》與《在兔子嚎叫時》這三本已經被拍成主流電影（《在兔子嚎叫時》的電影版為《內在的聲音：楚蒂．切斯的多種人生》〔Voices Within: The Lives of Truddi Chase〕）。至於《24個比利》，李奧納多．狄卡皮歐從一九九七年就開始進行工作，打算在電影版《擁擠的房間》（The Crowded Room）裡扮演比利。

本章開頭（p.103）的「關於人格多重性的文化指涉」中，提供了有關多重人格疾患電影的清單。其中一個經典是《瘋狂教授》（The Nutty Professor, 1963），傑利．路易斯（Jerry Lewis）是一位大學教授，喝下一份靈藥以後就變成他自己的超優雅迷人版本，這是史蒂芬生《化身博士》的搞笑版本。更近期的電影包括了布萊德．彼特（Brad Pitt）、艾德華．諾頓（Edward Norton）和傑瑞德．雷托（Jared Leto）演出的《鬥陣俱樂部》（Fight Club, 1996）、金凱瑞的《一個頭兩個大》（Me, Myself & Irene, 2000）、《魔戒》系列的史麥戈／咕嚕在他的自我之間進行漫長的對話、《喚醒麥迪森》（Waking Madison, 2010），還有荷莉．貝瑞（Halle Berry）演出的《法蘭姬與愛麗絲》（Frankie & Alice, 2010）。

另外兩部電影值得特別一提。首先是皮克斯動畫在二○一五年推出的《腦筋急轉彎》（Inside Out），此片贏得奧斯卡金像獎最佳動畫電影。主角萊莉（Riley）是個十一歲女孩，她們一家突然搬遷，把她拋入新家與新學校的混亂之中。電影創作者們以保羅．艾克曼（Paul Ekman）的研究為基礎，7帶領我們進入萊莉的腦袋或心靈，同時也回溯過去。我們可以看出，從她還是新生兒的時候（所有人類都經歷過），五種擬人化的情緒：樂樂、憂憂、怒怒、驚驚和厭厭，就控制著她的深層情緒生活，而且它們之間是透過誰搶先到達中央控制台並按下按鈕，來做決定。

這五種情緒（被描繪成萊莉大腦裡的獨特「個性島嶼」），跟我們先前討論過的自我、部分或心靈並不盡然一樣，尤其是好萊塢電影為了追求最大戲劇效果而強化了每個角色。不過，從這部創新的電影裡，還是有某些平行對比與洞見可以擷取。關於擬人化的情緒性自我搶奪控制面板的隱喻，是很恰當的，而萊莉最終的頓悟：「悲傷在她的生活中扮演一個關鍵角色，因為它製造出她內在的同理心」，則肯定了承認並欣賞一個人的複數自我及他人的複數自我，是很重要的。

《搖滾啟示錄》（I’m Not There）也值得注意，這部傳記音樂劇把焦點放在巴布．狄倫身上，由六位不同演員（包括凱特．布蘭琪）扮演狄倫。莉塔．卡特表示「狄倫自認為是複合體；根據他自己的描述，『每天都是一個不同的人』。」 根據電影製作人克莉絲汀．瓦秋（Christine Vachon）的說法：「狄倫迷人的地方，在於他曾經完全徹底地、一次又一次地改變他的身分……我想這在某種程度上是唯一一種看待他的方式。」

為了解釋為什麼這部電影裡動用了六位不同的演員，導演托德．海恩斯（Todd Haynes）寫道：你企圖掌握狄倫的那一分鐘，他就不在原來的位置了。他就像一道火焰：如果你想要把他握在手裡，你肯定會被灼傷。狄倫的人生充滿改變、持續消失與持續變形，讓你渴望掌握他，想把他釘在一處。而這就是為什麼他的粉絲群這麼執迷，這麼想要找到關於他的真相、絕對事實與答案，而這是狄倫永遠不會提供，只會加以阻撓的事情……狄倫很難相處、神祕、難以捉摸、讓人受挫，而在他閃避身分認同的同時，這只讓你更加認同他。

電視

在一九六○年代很受歡迎的《史瑪瑟斯兄弟喜劇時間》（The Smothers Brothers Comedy Hour）節目開場白中，湯米．史瑪瑟斯（Tommy Smothers）經常提到「我弟弟和我的自我們」。其他電視節目的多重性又是如何呢？在「關於人格多重性的文化指涉」清單（p.103）中，第五條提供了一個網站，裡面有電視節目與許多種流行娛樂節目（包括卡通）裡的多重自我範例。

病態多重性成為電視節目主題的例子之一，是《倒錯人生》，這是在Showtime頻道上的影集，女演員東妮．克莉蒂（Toni Collette）在劇中掙扎著要想辦法當個母親拉拔一個家庭，同時還要處理四個天差地別、常常功能失調的自我。這個節目強調塔拉突然間從一個子人格轉向另一個，通常對她的家庭成員造成極大的痛苦（更別提她主動挑釁的那些人了）。根據理查．克拉夫特（Richard Kluft）醫師的說法：「塔拉極端真實……但也極端不現實。我要說的是，塔拉展現出的一切都是真的。我曾經見識過這種事許多次。不現實的地方，在於你以這麼（濃縮）的形式看到這麼多這樣的狀況。」

除了直接聚焦於（通常是病態的）多重性的電視節目以外，某些節目只公開處理這個主題一次，但作法特別讓人難忘或者很有創意。例如，動畫喜劇《馬男波傑克》（BoJack Horseman）中的一句台詞，可以當成這整本書的總結。其中一個小角色（阿列西．布羅瑟非諾〔Alexi Brosefino〕）設法說服一個主要角色（黛安．阮〔Diane Nguyen〕），他和朋友們超越了他們的花花公子名聲：「但在每個男人體內，都有種很棒的多重性存在，對吧？沒有人只是一種東西。」

另一個例子是《宅男行不行》（The Big Bang Theory），這是史上最長壽的多機拍攝情境影集之一。在第十一季第三集〈放鬆整合〉裡，我們看到了「謝爾頓（Sheldons）議會」，謝爾頓的許多不同自我出席他夢中的議會。而在這一集的稍早片段中，我們看到了潘妮與謝爾頓之間的對話：

潘妮： 有沒有可能，說夢話是你大腦的某個部分在跟你說，一切都會沒事，你只需要放鬆一點就好？

謝爾頓：所以妳的見解是，自我是一種幻覺，我們其實有彼此在溝通的多重意識中心？

潘妮：用白話文來說，對啦。

謝爾頓：喔。有趣。所以妳不相信在經驗之流底下，有個笛卡兒式的自我？

潘妮：我二十幾歲的時候可能相信，現在再也不信了。

最後的例子來自長期播出的節目《銀河飛龍》（Star Trek: The Next Generation），提供了科幻迷一個健康多重性的傑出範例。在第六季第二十集〈追逐〉之中，畢凱艦長以前的教授帶著一個古老的完整附蓋瓷碗「庫蘭奈斯科」（Kurlan naiskos）在企業號上現身。瓷碗裡有一組人形娃娃。畢凱在掀起蓋子後說：「你說這是完整的？……庫蘭文明相信一個人是由許多個人組成的群體。在我們之內有許多聲音，每個都有自己的欲望、自己的風格、自己的世界觀。」

詩、音樂與歌曲中的複數自我

她名叫瑪吉爾，而她叫自己莉，但人人稱呼她南西。 ──披頭四（The Beatles），〈火箭浣熊〉（Rocky Raccoon）歌詞

如果這本書背後的核心觀念是正確的，而單一自我假設是不恰當的，那麼我們期待在文化的每一個領域裡都能發現證據。前述的許多文字與電影作品聚焦於病理狀態。在其他競技領域中，藝術家更自由地在廣泛多樣的種種媒介上探索自己，包括我們接下來要談到的詩歌與音樂。你也會發現，在視覺化搜尋器網站Pinterest上，被歸類成「多重人格／自我肖像」的版面，顯示出數百個不同的張貼影像。其中有許多影像似乎是在對身後的正面與複雜印象的個人生命說話。

在詩中

有關身分與自我發現的議題，對許多詩人來說一直都是聚焦的重點，毫無疑問，除了華特．惠特曼的〈自我之歌〉（Song of Myself）之外還有許多例子，〈自我之歌〉中的名句如下：

我是自我矛盾嗎？

好吧，那我便是自我矛盾，

（我即浩瀚，我擁群像。）

這裡不適合（也沒有空間）來讓我們徹底搞清楚詩歌的世界。然而，這裡有幾首知名的詩，直接針對擁有與承認複數自我，還有對複數自我工作而發言。

首先是黎巴嫩裔美國作家、詩人暨視覺藝術家卡里．紀伯倫（最知名的是其暢銷著作《先知》〔The Prophet〕）的詩句，出自〈七個自我〉（The Seven Selves），這是收錄在他的書《狂人──他的寓言》（The Madman──His Parables）裡的一首謎樣詩篇：

在夜間最寂靜的時辰，我躺著半入睡時，我的七個自我坐在一起，如此悄聲對話： 第一個自我：在這裡，在這個狂人身上，我已經居住了這麼多年，無事可做，只能白晝重生他的痛楚，夜晚再造他的憂傷。我再也無法忍受我的命運了，而現在我要反叛。 第二個自我：你的命運比我來得好，兄弟，因為給予我的命運，是做這個狂人的喜悅自我。我笑出他的笑聲，歌詠他的快樂時刻，還用輕快如生了三倍翅膀的腳，為他比較愉悅的思想起舞。是我，會反叛抵抗我疲憊的存在。 第三個自我：那我呢，被愛支配的自我，狂野熱情與絕妙欲望的燃燒火炬？是我，愛到成疾的自我，會反叛對抗這個狂人。 第四個自我：我，在你們全部之中，是最悲慘的，因為除了可惡的憎恨與毀滅性的厭惡以外，什麼都沒有給我。是我，暴風雨般的自我，生在地獄黑暗洞穴裡的這一個，會抗爭反對服務這個狂人。 第五個自我：不，是我，思考的自我，浮想聯翩的自我，飢渴的自我，受詛咒要四處漫遊，不得休息，搜尋未知之物與未創造之物的這一個；是我，不是你，將會反叛。 第六個自我：而我，工作的自我，可憐的勞動者，我，以有耐性的雙手，還有充滿渴望的眼睛，把日子塑造成影像，並且給予不定形的元素新而永恆的形式──是我，孤獨的這一個，會反叛對抗這個焦躁不安的狂人。 第七個自我：多麼奇異，你們全都會反叛對抗這個男人，因為你們每一個都有預定的命運要實現。啊！要是我可以像你們之一，一個有確定命運的自我就好了！但我什麼都沒有，我是什麼都不做的自我，坐在愚蠢空曠的無名之地，處於未知的時間，同時你們卻忙於重新創造生命。是你或是我，鄰居們，是誰應該反叛？ 在第七個自我這麼說了以後，另外六個自我憐憫地望著他，什麼都沒再說了；而隨著夜色愈來愈深，一個接著一個去睡了，包裹在一層嶄新而快樂的順從之中。

從十三世紀波斯蘇非派詩人魯米（Jalaluddin Rumi）那裡，我們看到這首由柯曼．巴克斯（Coleman Barks）翻譯的，清晰又發人深省的作品〈小旅社〉（The Guest House）， 其開頭暗示每個自我都應該得到體面的對待：

這個人類是一間小旅社。

每天早晨有個新來客。

一個喜悅，一個沮喪，一個惡毒，

某個暫時的覺察，以不速之客的身分來到了。

歡迎，娛樂他們全體吧！

最後，二十世紀的波蘭詩人切斯拉夫．米沃什（Czesław Miłosz）寫過：

詩歌的意義在於提醒我們，

保持只是一個人有多困難。

因為我們的屋子是敞開的；門上沒有鑰匙；

而看不見的訪客隨意進出。

音樂與歌曲

在這個穿梭流行文化旅程的最後，我們簡短地強調幾首相關歌曲，還有某些關鍵歌詞：

例如，在一九九九年電影《第六感女神》（Muse，亞伯特．布魯克斯〔Albert Brooks〕主演）裡，電影配樂是由艾爾頓．強（Elton John）作曲並表演，還包括一首輕快的演奏曲，叫做〈多重人格〉（Multiple Personality）。

艾爾頓．強的鋼琴演奏同伴暨偶爾巡迴演出的搭檔比利．喬（Billy Joel），在一九七七年的專輯《陌生人》裡的同名暢銷曲裡，告訴我們，「我們全都有一張我們永遠藏起來的臉」，而我們所有的臉孔都是陌生人的臉。

大衛．克羅斯比（David Crosby）在他的歌〈在我夢中〉（In My Dreams），提供給我們某些覺察複數自我的材料，這首歌出自克羅斯比、史提爾斯與納許（Crosby, Stills & Nash）在一九七七年的專輯《CSN》。他開頭先問聆聽者看到誰，然後叫我們去「向在附近的隨便哪個我介紹你自己」。

最後，思考一下寵物店男孩（Pet Shop Boys）的歌〈太多人〉（Too Many People），出自他們在一九九三年的專輯《非常》（Very），這首歌告訴我們「身分問題總是糾纏著我；我決定當誰，要看誰跟我在一起」。

在離開音樂與歌曲的部分之前，請想一下許多音樂家，包括在第一章裡提到的大衛．鮑伊，似乎呈現了不同的人格，並且在不同的自我裡創造出不同風格的歌曲與音樂。朱爾斯．伊凡斯（Jules Evans）寫道：

許多頂尖流行巨星，有他們在舞台上或不同歌曲裡採用的另我（alter-ego）。最有名的可能就是大衛．鮑伊的各種另我……碧昂絲也有一個另我：生猛莎夏（Sasha Fierce）；馬紹爾．馬瑟斯（Marshall Mathers）有阿姆和瘦痞子（Slim Shady）；女神卡卡（Lady Gaga）有個男性另我：喬．卡德隆（Jo Calderone，而且女神卡卡本身就有幾分像是一個另我）；王子（Prince）有一個女性另我：卡蜜兒（Camille）；波諾（Bono）為了Zoo TV巡迴演唱會，發明了三個另我；多莉．艾莫絲（Tori Amos）為「美國娃娃兵團」巡迴演唱會發明了五個，其他還有許多。 這些另我的重點在哪裡？另我似乎能允許這些藝術家去表現人格的某個面向，而這個面向以某種方式被他們尋常的社交建構自我所禁止。這是讓人入迷的，因為它讓他們踏出平常的自我，套上別人的。碧昂絲說：「我創造出了一個另我：我在表演時會做，正常狀態下絕對不會做的事情。」

覺察複數自我文化的未來

在短篇小說、長篇小說、傳記、散文、科普文章、漫畫、新聞敘述、電影、電視、繪畫、詩與歌曲中，我們同時看到健康與病態複數自我的跡象。以一個文化來說，隨著健康複數自我變得更有可見度，我們可能會發展出許多新的、不聚焦在病態上的藝術反思與詮釋。在此同時，請加入我們，進入下一章的另一個巡禮，這一趟會穿越宗教與西方哲學的知性世界。

書籍介紹

本文摘錄自《多重人格交響曲：發現與理解複數自我》，本事出版

作者：詹姆斯・法第曼（James Fadiman）、喬丹・葛魯伯（Jordan Gruber）

譯者：吳妍儀

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多重人格不是一個人的不同面相，而是不同人格的自我競爭與隔閡。

承認與理解我們都有複數自我，才是健康正常的心態。

每個人都有複數自我，每個人都可以練習在正確時刻，用正確的自我，做正確的事。

你曾經跟自己對話嗎？你覺得在跟誰對話？另一個聲音？或另一個人？

你曾經獨自或跟朋友一起做過很瘋狂的事嗎？——某種你在父母、子女、同事或老闆面前絕對不會做的事？那樣做的人是誰？事後你自己覺得尷尬或後悔嗎？

你是否曾經感受到莫大的壓力，以至於做出自己絕對不會做的事？

一旦你這麼做了——你的另一個部分是否已經知道你正在鑄下大錯？

如果你再次經歷同樣的壓力，那一部分的你會不會再度出現？

承認我們自己具有這些不同點，就是本書的重點：

「複數自我（多重人格）」並不是疾病，

而是一種健康且具有創意的生存機制，

不同的自我有能力突顯出不同的性質、特徵與天賦。

學習接納自己的多重人格，

在日常生活中，應用健康人格的言語跟自己對話是相當有趣的練習。

轉化人格不是難事，關鍵在轉化時的專注。

接受它、面對它，在適當的時機控制它，

讓它成為我們獨一無二的生命交響曲！

在你閱讀本書時，期望你至少會做兩件事：

放下把自己描述成一個單一、整體自我的種種方式。 開始接納並欣賞自己的複數自我，還有別人的複數自我。

本書關注的焦點是多重人格的健康與完整性——而非聚焦在病變與功能失調；

既然相信複數自我存在，否認它們的真實性或設法逼迫它們離開，都是一種錯誤。

透過心理學、神經科學，甚至文學和大眾文化，

探討多重自我的概念如何在科學與靈性得到印證，

本書並提供務實的方法教導我們如何協調自己，

學習如何在不同的情況展示適當的自我人格，幫助我們更了解自己；

培養並融合這些複數自我，讓我們更健康、也更快樂。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬