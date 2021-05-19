把防疫原則當作最低守則，把集體安全當作最大目標

文：公關人生相談室

前兩天因為台灣新冠肺炎本土案例數目攀升，一個週末彷彿隔出了兩個世界，一個是一年多以來相較於世界其他各國，彷彿是平行時空的正常生活樣態，另一個是超市貨架跟街道同樣空蕩，焦慮和不安滿溢的世界。

按媒體報導，某些案例的傳播，起因於確診者沒有確實交代自己的足跡或跟先前確診者的關聯，一直要到醫院時才肯說。或許是因為社會上長期對某些職業或產業的污名，或是對於某些情色娛樂服務的想像，導致提供服務或接受服務的人，通通都只能地下化。而在疫情無差異攻擊與無差別的傳播下，所有足跡都必須被攤在陽光下檢視，甚至接受大眾的目光掃射，被疫調者心理跟道德的拉鋸可想而知。

從疫情一開始到現在，靠著大部分民眾自律戴口罩勤洗手、確診者確實就醫隔離，還有台灣不眠不休的醫護和基礎服務人員的供給，我們享受了一段依舊陽光普照、歲月靜好的時光，但也因為病毒的無差別待遇與透過人與人交流傳播的形式，我們也意會到在這個社會上的自己從來都不是一個人。

我想到在曾經任職企業內，常有一種角色是Compliance （法遵和合規），專門去控管企業內部流程、預算執行與稽核的角色，每年也會定期有稽核員到跨國公司的分公司去稽核實行的流程。制度更嚴密的公司，就連出差報支、交際費、贈禮、住宿餐飲等費用上限都明列，每年也規定員工必須要接受幾次的稽核訓練，如果有違規事件發生，那就是連坐罰，稽核的次數跟訓練的次數只會更多。

身為員工，往往對於照本宣科的法遵和合規課程，只抱著一定得參加（被強迫）的心情去聽，把規則記下來提醒自己不要誤觸。但後來仔細思考，法遵和合規的訓練，其實不就像是每天的中央疫情指揮中心的記者會嗎？

透過台上的衛福部長、疫情監測組組長、專家諮詢小組召集人、防疫醫師、手譯員等，告訴大家最新的疫情變化，也再三提醒大家無論上班、就學、通勤、就醫需要注意事項，一遍又一遍地提醒，就是希望每個人都做好自己的本分，這樣我們集體身處的社會也會更加安全。

一個幾乎集體低度行動、大家都減少外出的週末，如果我們都還能感受到安心，所用所需不虞匱乏的話，真的要感謝那些為我們動起來也還沒停下來的那些人。或許在汲汲營營擔心在國際社會失掉防疫優等生名號之外，我們可以把防疫原則當作每天的最低守則，把集體的安全當作最大的目標，每天做好自己該做的事情，給予提供我們服務的人最大的感謝。

當人人為我，我也可以為人人的時候到了，你的選擇會是什麼呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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