重看《城市失格─西門町白日》：我真的沒想過，空城有一天會發生

文：我是文案

前言

15年前的舊文重貼了，好可怕。我很喜歡台灣藝術家袁廣鳴的攝影創作《城市失格─西門町白日》，不過我真的沒有想過，這個場景有一天會在真實世界發生。

Photo Credit: 《城市失格—西門町白日》，2002，袁廣鳴

我平常主要的活動範圍就是在萬華，不過還好，獨立文案本就總是遺世獨立著的，這兩天還吃了鰻魚和水蜜桃，覬覦著馬世芳老師臉書貼文多次出現的阿露斯哈密瓜，還有即將上市的愛文芒果。

留在房子裡，門窗緊閉。享受一切能享受的，以此為武器。

真心令人想起《愛在瘟疫蔓延時》高掛黃旗的霍亂船，我們繼續往前航行，就這樣見鬼的一來一返，直到永遠。

Photo Credit: 中央社

破碎的生活空間與人格

我們由袁廣鳴「失格」系列藝術作品的命題中，可以窺見此作與著名文學作品《人間失格》的明顯連結，《人間失格》是日本無賴派文學大師太宰治的代表作。書名中「人間」的意義與中文不同，沒有「世間」、「社會」的意思，而與「人」同義，直譯為「失去人格的人」。

故事主人翁以一種毫無理性的頹廢享樂方式生活著，在破碎生活方式和難解人際關係的夾縫間卻又不斷以理性自責，在近乎毀滅自虐的文字中深入發掘人性的陰暗面。主角放縱、疏離、矛盾的個性更是現代人的縮影。

失格系列作品中，表現出根本不可能存在的井然有序卻空無一人的城市，以「分割」和「拼湊」為主體的創作手法，更直指城市冷漠疏離的核心，就算把「人」的元素抽離亦無法影響其混亂。

彷若幻境的城市空間在櫛比鱗次的建物中表現紛雜的現代意象，意外地，將本該是變異因素的「人」抽離後並沒有達成秩序的再整合，反而增加它的迷幻和不確定性。

抽離人性，才是真實社會嗎

對照書中主角在社會、人性中找不到自我進而對人類、社會感到疏離，「失格」系列創作中「刪除」、「再現」、「痕跡」的表現手法濃縮了時間的意義，同時又以無限次重複試誤後，跡近虛假的完美形貌來和「人間失格」書中，藉由取悅別人避免遭到排斥，卻無法取得內心和外在世界平衡的主角作一連結。

看似繁華的街景實是由千百張精挑細選的無人破片拼湊而成，美麗圖片下嘗試掩蓋的是強大不可改變的世人，與其將自己融入街景，寧可讓難以了解的人的活動由空間裡流出，以旁觀者的角度欣賞或漠不關心的經過社會的縮影。

具有城市資格的城市，與具有人類資格的人

此時人的定位被提前到城市的前景，縮小虛擬的城市又融入現實世界成為隨時會被忽略的物品，用長時間的流動來製造一永恆、美麗的靜態印象。

是故，此作品並未像袁曾經在「難眠的理由」、「飛」中使用的互動性，一方面由於互動性難以精準拿捏，二方面由於此作品散發的推拒氛圍，讓藝術家和作為觀賞者的我們開始省視互動的本質。

在一般人的認知中，「空間」是因應人的需要而生，袁作品中已開發的繁榮街道卻靜止在無人活動的瞬間，牴觸了人和空間相生的必然性。

甚至在作為一平面藝術品展出時，也因缺乏互動元素而讓觀眾有種不確定性，甚至對平常熟悉的街道產生疏離，或許我們可以將之解讀為抽離己身後，對城市本已存在的疏離剎那間有「旁觀者清」的頓悟，但由「城市失格」之題探討，沒有人際感情聯繫或者充斥著不信任和迎合的城市，必然見不到以「人」為符號來象徵的人，徒留空間的軀殼，而變成「不具備城市資格的城市」了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航