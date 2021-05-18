台股變相鼓勵「無本當沖」，韭菜們傻傻落入「違約交割」陷阱

對比較熟美股的我來說，我認為「違約交割」根本是台股市場所設下的「陷阱」。

要怪當事人？我當然無所謂，自己做的事情自己要負責，這些基本上就是賭徒。但，這麼大量的違約交割，你跟我說制度沒問題？我打從心裡認為，這叫做制度殺人。

美股的交易制度是購買力，換句話說，你在券商的戶頭有100美元的「購買力」，你才能下單買100美元的股票。你下單之後，就算還沒成交，購買力就是0，因為原本的那100美元就被圈存了。你有多少錢可以被扣款，你才能買多少的股票，所以不會有人在美股市場買了股票卻沒錢，變成違約交割。

這就是我為什麼認為，違約交割是制度殺人，因為台股允許你沒錢也能買股票，確定自己買到股票之後兩天內匯款就可以，這叫做T+2制度。

我不吃金融這行飯，我就可以說這些話，主管機關很無良，為了台股的成交量，這個制度一直都不改，根本就是設陷阱。只有一個陷阱，也就算了，主管機關還設了第二個陷阱，竟然為了成交量提出當沖降稅優惠，原本今年年底優惠就要到期了，主管機關還提議說要延長五年，我們就等著看一群一群的小白兔繼續自己跳進陷阱吧！

整個股市在那裡鼓勵無本當沖，加上違約交割的陷阱，當然就會死一堆人。

什麼是無本當沖？當沖就是同一天買到股票又賣掉，無本當沖就是因為你買股票不需要先準備錢啊！兩天內補上就可以了，但是你當天就賣掉了，所以如果你今天用552買到100張台積電，再用557賣掉，你完全不用本錢就可以賺到50萬，這叫做無本當沖。

不過如果你運氣不好，用557買到，結果到收盤前發現不賣不行了，最後用552賣掉，你賠了50萬，這時候你得補給券商錢啊！但是你手頭上只有5萬，怎麼辦？最後就違約交割了。

要知道，真正的違約交割其實金額大多不大，死的都是又菜又小沒經驗的那一群賭徒散戶，然後違約交割之後金融信用一輩子完蛋，不能辦信用卡也就算了，更慘的是房貸、車貸都不太有機會辦了，券商和銀行看到這種人也不見得會給開戶。前面要賺手續費，都鼓勵這群小白兔積極交易、無本當沖，違約交割之後，這群人一輩子沒有希望也沒人在乎。

為什麼會有這種可怕的陷阱？就為了成交量，沒有成交量券商會很慘，但是拜託看一下今年的成交量多誇張，還有必要圖利券商繼續維持這種T+2的制度嗎？還有必要繼續當沖降稅去鼓勵年輕人把股市當賭場嗎？

我只能說繼續支持這兩個陷阱存在台股的，良心真的都不知道被什麼吃掉了。

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本文經李柏鋒同意授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

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