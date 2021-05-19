諮商心理師很好當嗎？尊重專業，從認知到別人的不容易開始

文：陶曉嫚

近期追蹤的社群內，許多網友表示自己未來渴望轉職為諮商心理師，不只社群主持人好奇為什麼，我也覺得好有意思，接著多位現役諮商心理師浮出水面，表示「這一行和大家想像得不一樣，要很有愛才做得下去」——想像和現實究竟有多不一樣？所謂對職業的「愛」又是怎麼一回事？

近年來媒體捧紅了不少職業名人，讓諮商心理師這門專業廣為人知，我的幾位朋友是現職，也有多位熟識與點頭之交曾動念要入行。當然問題很多的我都會提問，為什麼他們有這份起心動念？

想入行的理由，通常是他們曾經傾聽陪伴過朋友，喜歡那份幫助人的感覺，或者受益於諮商想要回饋，若能在明亮舒適的空間中傾聽、解決更多人糾結大半生的煩惱，想必對社會很有貢獻。

現代有煩惱需要訴說的人非常多，願意為一個鐘點付出幾千元，外語流利掛牌接受外語諮商的，鐘點費可以翻倍，彷彿擁有這張證照後就會名利雙收，最起碼也溫飽無虞、受社會景仰。

面對未知想得太美，進入實踐的細節才體會水有多深

進一步訪問現役人士，我所理解到的業內實況是，影響別人的思考與內在茲事體大，必須建立明確的職業規則，有志此道的人需要經過多年修課、考試、訓練、檢定、無酬實習，才有辦法獲取證照，時間成本與金錢投入都相當可觀——全職準備加上天賦異稟，最快也要四年才能拿到證照。

有了證照只是入行的敲門磚，事業起步時並不會有穩定收入，通常得掛名在既有的諮商中心內按件計酬，在適應體制的同時，努力經營讓個案願意定期回診，而且每一名心理師擅長的領域不同，必須建立自己的口碑，讓外界能夠在諮商的茫茫大海中，一眼辨認出你的專長領域是適合他們的。

配對諮商師不是簡單的事情，從供給面到需求面，大眾常困惑諮商「有用」嗎？

就醫都不能藥到病除了，面對錯綜複雜的現實困境，諮商一次難道人生從此一掃陰霾？但不少人如此期待，畢竟他們付了錢，金額足以去宮廟問事點光明燈，跟命理老師求籤求符恭請法門，好像都比「跟有執照的人純聊天」多做了一點事。

諮商心理師不是萬事通，也不是個案的朋友，不會留私人聯絡方式給個案，不能積極「做什麼」來解決個案人生的疑難雜症。他們花大量的時間傾聽在困境中迷走的人，幫忙梳理出個案遺憾與匱乏的真實原因，然後嘗試接受不想接受的現實——個案願不願意向前走，或是被似曾相識的陰影一刺激又退縮回去，和諮商心理師付出的時間心力是另一碼事，這種狀況會讓人很挫敗，而不是產生「我今天真棒，對社會好有貢獻」的正向情緒。

尊重專業從認知別人的不容易開始

一位曾經認真研究過考取諮商心理師執照的朋友蕭刻庭這麼說：

真正的問題是我是否具備所需的心理素質。

那段時期正好有一個重度憂鬱的朋友，狀況不是很好，很常找我說話，那段時間我開始觀察自己的心理狀態，後來大概在三個禮拜左右耗盡，已經無法再聽對方說話，無法控制自己。雖然沒有打算從業，但當時確實是理解到，這是一個異常沈重的情緒勞動，而且面對的都是最困難的案子。

我在這邊也建議那些想要從事心理諮商師的小夥伴們，可以先認真評估一下自己是否具備足夠強健的心理素質。因為這並不是一件輕鬆的工作，而是非常高強度，負擔很大的工作。

我很感謝他分享這一段情緒勞動的親身經歷，通常人有很糾結的心事，會先找親朋好友吐苦水或諮詢意見，當親友的人情緣故都無法負荷時，一般人才會想要去付費諮商，畢竟錢太多卻不知道怎麼生活，沒什麼急迫的壓力，只是想找人聊聊天心情便會很好的個案是少數。

因此進入諮商室的個案多數是慢性重症，甚至已經到了快變成要被最後一根稻草壓垮的駱駝，此時諮商心理師得先想辦法請個案說出心事脈絡，同時避免過度刺激對方，接下來才有辦法談到未來。

光透過採訪，身為外行人的我就得知了這麼多的不一樣，相信走在這條路上的人更是點滴在心頭。

及早發現及早判斷，避免被「別半途而廢」綁架

成為任何專精領域的職人都是很花時間的，到了執業階段才發現事情跟自己的預期不同，此時放棄的代價恐怕已經高到讓人「不敢放棄」了，於是大半生與「由愛生恨」的工作勾勾纏。

現實有這麼多不盡如人意的地方，依舊相信有自己可以著力之處，一步一步移動到比較理想的位置，透過每一次免對個案找到能讓雙方都進步一點點的方法，並且從苦澀中品味出回甘來，而有了繼續努力的動能，以上複雜的感受總結一個字，大概就是「愛」了吧？

羨慕別人光鮮亮麗的身分很正常，發現背後的責任與陰暗面而不「愛」了，也是人之常情。

甚至我認為，在資訊這麼發達的時代，得知想像和現實的一些落差，發現自己不能接受便放棄是很好的事情，不用覺得被別人說幾句，放棄原本很有興趣、很迷戀的某件事很可恥，會被貼上意志不堅定的標籤。

大部分的文化都不鼓勵人半途而廢，有些事情的確是「撐下去就是你的」，另一層顧慮是，都已經拚到50、60%的完成度，放棄的沉沒成本就是以上通通作廢，多數人都會覺得很可惜，不如持續加碼40、50%的投入，先完成目標，完成之後再想辦法打平原本的投入，所以堅持下去說不定能打平投入，甚至賺回一筆。

及早蒐集資訊及早判斷，發現「達成目標比想像中困難」就放棄的沉沒成本，可能只有5~20%左右，甚至是0%，這時很難被放棄產生的可惜感綁架。

其實不只是諮商心理師，成為任何專精領域的職人都是很花時間的，比起承受一連串業內訓練後，到了執業階段才發現事情跟自己的預期不同，這時放棄的代價恐怕已經高到讓人「不敢放棄」了，於是大半生與「由愛生恨」的工作勾勾纏……於是，只好每天做著要當貓的白日夢。

體驗到困難，人才會思考到更深一層，也才懂得尊重——尊重專業從認知到別人的不容易開始。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航