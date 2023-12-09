柯文哲談文言文爭議：反對去中化，不必因競爭就丟棄中國文化
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柯文哲說，台灣應與中國表明彼此同文同種、具備相同語言，但有不同政治制度與生活模式，不必因為與中國競爭，就丟棄中國文化，讀唐詩宋詞、論語孟子不是壞事，一個人仍需具備文化素養。
（中央社）有教師批判高中課綱刪減文言文，民眾黨總統參選人柯文哲昨（8）日表示，台灣應與中國表明彼此同文同種、具備相同語言，但有不同政治制度與生活模式，不必因為與中國競爭，就丟棄中國文化，文化有其脈絡，他個人反對去中化。
柯文哲晚間在台北榮星花園公園出席「民眾開講」活動，競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區立委參選人黃國昌、民眾黨立委張其祿、民眾黨台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽等人與會。
柯文哲致詞時先細數擔任台北市長時的市政工作，話鋒一轉談及黃國昌批評民進黨總統參選人賴清德老家是違建。他說，賴清德應該沒料到黃國昌會搜出資料，而新北市政府也知道此事，國民黨總統參選人侯友宜卻不批評，「因為藍綠一家親」。
柯文哲表示，許多政治人物遇到違建風波都會選擇拆除，但賴清德不重視人民反感。
他說，美國政府宣布不支持台獨，「台獨金孫」如何繼續務實推動台獨，更批評賴清德有何資格講誠信，民進黨背棄2014年太陽花學運精神。
柯文哲：個人反對去中化
現場民眾詢問，有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」是無恥課綱。柯文哲表示，華人文化累積千年歷史，不必看得一無是處，文化有其脈絡，他個人反對去中化。
柯文哲說，台灣應與中國表明彼此同文同種、具備相同語言，但有不同政治制度與生活模式，不必因為與中國競爭，就丟棄中國文化，讀唐詩宋詞、論語孟子不是壞事，一個人仍需具備文化素養，並認為，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美中關係在「該競爭時競爭，能合作時合作，必須對抗時對抗」，也適用於兩岸關係。
另一名民眾提問，為何需要與中國來往，柯文哲表示，他多麼希望台灣與古巴「換位子」，古巴是共產國家去與中國來往就好，但現實不允許，台灣出口40%到中國，陸配人口多，又有許多台商在中國，「完全不來往，對我們有好處嗎」。
他說，應該面對現實，在準備國防力量、具備「嚇阻」能力的基礎上，表達願意溝通的善意，與中國正常交往。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
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韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
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