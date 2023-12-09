柯文哲談文言文爭議：反對去中化，不必因競爭就丟棄中國文化

（中央社）有教師批判高中課綱刪減文言文，民眾黨總統參選人柯文哲昨（8）日表示，台灣應與中國表明彼此同文同種、具備相同語言，但有不同政治制度與生活模式，不必因為與中國競爭，就丟棄中國文化，文化有其脈絡，他個人反對去中化。

柯文哲晚間在台北榮星花園公園出席「民眾開講」活動，競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區立委參選人黃國昌、民眾黨立委張其祿、民眾黨台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽等人與會。

柯文哲致詞時先細數擔任台北市長時的市政工作，話鋒一轉談及黃國昌批評民進黨總統參選人賴清德老家是違建。他說，賴清德應該沒料到黃國昌會搜出資料，而新北市政府也知道此事，國民黨總統參選人侯友宜卻不批評，「因為藍綠一家親」。

柯文哲表示，許多政治人物遇到違建風波都會選擇拆除，但賴清德不重視人民反感。

他說，美國政府宣布不支持台獨，「台獨金孫」如何繼續務實推動台獨，更批評賴清德有何資格講誠信，民進黨背棄2014年太陽花學運精神。

柯文哲：個人反對去中化

現場民眾詢問，有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」是無恥課綱。柯文哲表示，華人文化累積千年歷史，不必看得一無是處，文化有其脈絡，他個人反對去中化。

柯文哲說，台灣應與中國表明彼此同文同種、具備相同語言，但有不同政治制度與生活模式，不必因為與中國競爭，就丟棄中國文化，讀唐詩宋詞、論語孟子不是壞事，一個人仍需具備文化素養，並認為，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美中關係在「該競爭時競爭，能合作時合作，必須對抗時對抗」，也適用於兩岸關係。

另一名民眾提問，為何需要與中國來往，柯文哲表示，他多麼希望台灣與古巴「換位子」，古巴是共產國家去與中國來往就好，但現實不允許，台灣出口40%到中國，陸配人口多，又有許多台商在中國，「完全不來往，對我們有好處嗎」。

他說，應該面對現實，在準備國防力量、具備「嚇阻」能力的基礎上，表達願意溝通的善意，與中國正常交往。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航