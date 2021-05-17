513大停電不到一週又停電，3原因導致必須C、D組分區限電

513大停電不到一週，今（17）日又出現分區停電的慘況。因高雄興達電廠燃煤機組發生故障、一度完全卸載，雖然已經排除故障重新發電，但台電晚間仍緊急發出聲明，表示因為用電負載過高，電力頻率過低啟動設備保護，因此晚間7點50分起有部分地區將執行停電，執行的範圍仍如同本月13日停電的用戶，電費單為C、D組。

台電表示，此次受影響的戶數約為56.5萬戶，可以節省53萬瓩的電量，限電時間預計為2輪：

20:50 - 21:40 （C組）影響65.9萬戶，預計可省下100萬瓩

21:40 - 22:30 （D組）影響戶數較第一輪少，希望盡量不要啟動限電

台電強調，今日分區輪流停電和513大停電不同，513是電網和匯流排出現問題，今日則是出「供需問題」，用電需求高但突然發生機組跳機，供電和需求產生落差，為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，先有部分地區停電，台電也自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。

台電表示，分區限電是按照辦法，2021年剛好輪到C、D組做為緊急分區輪流停電的組別，很不幸造成用戶不便，台電也承諾後續將檢討，是否有改變辦法的必要，等電力恢復後，台電也將研擬彌補方案。

不到一週又停電，用電量高仍是主因

台電說明，本次停電主要有3個原因：

第一，導火線在於高雄興達燃煤1號機，今天中午12時54分因鍋爐燃燒器的零件出現問題，導致機組故障停機，少了50萬瓩的發電量，佔尖峰負載時的電量1.3%。雖然故障很快排除，重新併聯發電，但燃煤機組重新發電需要6小時，自停機到本日晚間9點多，方恢復七成的發電量。

第二，也是最大的挑戰，在於今日用電量大增，原來預估本日尖峰負載為3500萬瓩，但今日下午用電尖峰達3744萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，傍晚7時30分負載更遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩。

台電表示，用戶用電量高，雖然機組逐漸恢復發電但系統仍負擔不及，為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電，待供需電力頻率平衡後會立刻復電。

第三，用電超出預期、興達燃煤機組跳機又少了50萬瓩，原先預計今日歸隊的麥寮3號機（60萬瓩）卻無法即時上線，相加起來一共損失了110萬瓩的電力，只能仰賴抽蓄水力機組彌補，但大甲溪的水文狀況不佳，雖然能預估發電的量已經減少，但實際比預估又更少，只有75萬瓩，晚間8點多已盡數用完。

台電表示，現在有457萬瓩機組正在大修，為了7月夏季負載來做準備，屆時將有核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機等機組歸隊，佔備轉容量超過10%。

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核稿編輯：翁世航