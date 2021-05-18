美國關塔那摩灣監獄的維族囚犯，成為中國合理化鎮壓新疆的藉口

編譯：吳宗宜

欲加之罪，何患無辭

中國不斷為其在新疆的「種族滅絕」行動找新的藉口，據《CNN》於5月15日的報導，他們也找上了曾被關押在美國關塔那摩灣監獄（Guantanamo Bay detention camp）的維吾爾人當作稻草人。

2001年911事件後，美國小布希（George W. Bush）政府對阿富汗發動反恐戰爭，這場長達20年、美國史上最曠日持久的戰爭，不僅對美國國內產生了深遠的衝擊，也使22名維吾爾人長年身陷囹圄。

2001年12月，美國在巴勒斯坦逮捕了22名維吾爾人，未經審判便指控他們為「敵方戰鬥人員」，從此將他們關進位在古巴、專門囚禁恐怖分子的關塔那摩灣監獄。同時，華府也把維吾爾獨立民兵組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（Eastern Turkistan Islamic Movement, ETIM）納入國務院的恐怖團體名單。

經過其家人和人權組織多年的努力，這22名維吾爾人終於被判定為「非戰鬥人員」並被逐批釋放出獄，在2013年，其中的最後三人也終於被釋放。然而被釋放後，他們不被允許在美國定居，也因中國暴政而無法安全回故鄉新疆，只能前往一些願意收容他們的歐洲和中美國家。

這些被無罪釋放的人，跟多年前逃出新疆的維吾爾人一樣，他們眼看故鄉的環境一天天惡化，與許多親友失去了聯絡，據信大都是被中國送進了集中營，而北京則不斷聲稱這些集中營的目的是「去極端化」或「職業訓練」。

美國曾將這些維吾爾人關進關塔那摩灣監獄的舉動，以及指稱「東突厥斯坦伊斯蘭運動」為恐怖份子的過去，給了中國很好的藉口做為持續鎮壓新疆的理由。早在2013年最後一批被拘捕的維吾爾人被釋放後，中國外交部發言人秦剛就聲稱「他們毫無疑問是恐怖分子，這些嫌疑犯屬於「東突厥斯坦伊斯蘭運動」恐怖組織，他們不僅對中國的國家安全構成嚴重威脅，收容他們的國家的安全，也將面臨威脅。」

自此後，中國便不斷聲稱數十年來，新疆背後一直有黑手推動叛亂，其在新疆的鎮壓是不得已而為之。

2020年11月，中國外交部發言人王文斌表示，東突厥組織長期以來一直在新疆從事恐怖和暴力活動，造成大量人員傷亡和財產損失，並對中國及周圍地區的安全與穩定構成嚴重威脅。

同個時間，中國環球電視網（CGTN）也發布一段影片將該組織與蓋達組織（Al-Qaeda）及伊斯蘭國（ISIS）進行比較，稱其試圖大規模招募人員、傳播激進的意識形態，在世界許多國家造成混亂。

雖然北京一方面聲稱已經打敗新疆的恐怖主義，但他們仍持續用這個理由鎮壓維吾爾人和伊斯蘭教。

然而，大多數專家認為，並無實質證據可證明北京對東突厥組織的指控，《維吾爾人的戰爭：中國反對穆斯林少數民族的內部運動》（The War on the Uyghurs: China's Internal Campaign Against a Muslim Minority）的作者羅伯茨（Sean Roberts）便表示，儘管在1990年代和2000年代新疆暴動頻繁，一些激進的維吾爾人組織在巴基斯坦－阿富汗邊境活動，但北京指控他們有組織性的發動恐怖攻擊是故意誤導事實。

他說：「我的理解是，儘管有一些零星的武裝反抗，新疆實際上並沒有組織性的武裝反抗組織。在911事件後，中國政府試圖將這些事件全部都歸給於伊斯蘭恐怖主義，並表示其背後是由賓拉登（Osama bin Laden）所主導。」

代表曾被拘留在關塔那摩灣監獄的維吾爾人的律師特克爾（Nury Turkel）說：「我們要求美國政府在美國為他們找到一個安身之地，在那裡，他們不會因外交壓力而被遣送回中國。」

在被拘留者、其律師和人權團體多年的努力後，第一批5名維吾爾人成功被移轉到阿爾巴尼亞生活。

但在2009年，美國共和黨主導通過了《恐怖分子遠離美國法》（Keep Terrorists Out of America Act），阻止歐巴馬（Barack Obama）政府轉移關塔那摩灣監獄的囚犯到美國境內，這也使人權團體更難協助安置他們到他國，因為美國顯然仍懷疑他們是危險份子。

同時中國也持續對外國施加壓力，阻止他們接收維吾爾人。維基解密（WikiLeaks）在2010年公開的電報顯示，德國曾一度考慮接受七名維吾爾人，但在中國的威脅下，德國為避免影響雙邊關係而放棄。

最終，經過華盛頓與各國間多年的談判，被關押在監獄的22名維吾爾人接找到了安身之地，最後一批人於2013年前往斯洛伐克。但是，釋放他們並不意味著完全放其自由，他們在其他國家的行動仍然受到限制。

美國前總統歐巴馬曾承諾關閉關塔那摩灣監獄，然而至今未能實現，儘管比全球反恐戰爭高峰期所關押的數百人要低，目前該監獄仍關押40名犯人，而拜登（Joe Biden）政府近來也做出相同承諾關閉該監獄。

七名曾被囚禁的維吾爾人在1月時寫了一封信給拜登，信中寫道：「我們確信經過19年以上的努力，並考量曾發生在關塔那摩灣的暴力虐囚與審訊，您同意未經審判就無限期監禁人們，使他們遭受酷刑，殘忍及侮辱人格的待遇，也無法聯繫家屬或獲得有效的司法救濟，這是不公不義的極致。這就是為什麼關塔那摩灣監獄必須要被廢除。」

一位現居住在阿爾巴尼亞、曾被拘留在關塔那摩灣監獄的維吾爾人卡西姆（Abu Bakker Qassim）也表示：「儘管美國終於宣布我們是無辜的，但我們什麼都沒做，而中國繼續指控我們與塔利班和蓋達組織合作。他們說維吾爾人是恐怖分子，與各恐怖組織有聯繫，這種宣傳非常成功。」

儘管拜登政府最近重申將全面從阿富汗撤軍，在911事件滿20周年之際結束這場美國史上最持久的戰爭，但是對於維吾爾族人來說，戰爭並沒有結束，北京正持續用這個理由合理化其在新疆實施的種族滅絕措施。

Photo Credit: AP / 達志影像

西方國家共同抨擊新疆人權

5月13日，51國、152位代表參加了聯合國一場有關新疆人權的視訊會議，會中各國代表不斷呼籲中國停止迫害維吾爾人，並呼籲中國停止干預聯合國專家前往新疆調查「基於政治動機和謊言的」集中營。

在會議上，英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）稱新疆情勢是「我們這個世代最嚴重的人道危機之一」，並稱根據可靠的消息來源，包含衛星影像、存活者證詞和中國政府公開的檔案，都讓我們益加擔心新疆的狀況，證據都指出中國持續壓迫維吾爾族，公開使用維吾爾的語言、文化和信仰已經被系統性的非法化了。

德國駐聯合國大使休斯根（Christoph Heusgen）則表示，感謝各國代表在中國極力施壓的情況下依然與會，並呼籲各國應該繼續對中國施壓：「直到維吾爾人能夠自由的生活、不再被監禁、不再被迫勞動和被壓迫人權，直到他們能享有宗教和言論自由。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則說，拜登政府「會直面並直言批評中國的作為，直到其停止迫害、種族滅絕在新疆的維吾爾人和其他少數族群，我們也會持續與盟友合作，直到中國願意正視普世的、自己國家人民的人權。」

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）近期發表的研究指出，在中國政府宣布強力打擊非法生育後，新疆的生育率自2017年以來急遽、歷史性的下跌，兩年間下滑了48.74％，這是中國打擊當地少數族裔的計畫生育政策一部分。

除此之外，中國也搗毀穆斯林的墳墓、迫使穆斯林父母和子女分離，並強迫穆斯林改信宗教、逼迫他們吃豬肉，這都是中國滅絕維吾爾文化、族群計畫的一部分。

上週，中國駐聯合國代表團向各國發出正式照會，稱各國對中國在新疆實施違反人權的作為都是「謊言和錯誤指控」，並稱有些國家「就是喜歡挑釁中國」。

中國方面也表示：「中國沒有什麼好隱瞞的，新疆一直是開放的，我們歡迎大家造訪新疆，但我們反對根據謊言和假設做出的調查。」

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責任編輯：羅元祺

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