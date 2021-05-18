Covid-19疫情升溫：移工19日起暫緩入境，在台移工不分合法、非法身分都可篩檢

Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在台升溫，目前疫情指揮中心宣布，19日起暫緩未持有居留證非本國籍人士入境，包括依《就業服務法》引進的專業外國人及移工，而目前在台約有70萬移工，面對疫情的瞬息萬變，也有非營利組織提供東南亞語言的防疫資訊，希望能讓在台移工獲得正確資訊。

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心17日表示，鑒於國際及國內武漢肺炎疫情升溫，自5月19日零時起至6月18日止，未持有中華民國居留證的非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外。

勞動部17日晚間發布新聞稿表示，外國人管制入境措施，包含依據就業服務法引進專業外國人及移工；經統計最近1個月引進移工人數共計7249人，其中產業類6726人，社福類523人。

由於移工暫緩入境，勞動部以3項措施因應，包含自動延長具入國引進效力的許可、長照資源配合、媒合本國勞工服務等。

勞動部解釋，原規定雇主引進移工的許可效期為6個月，6個月期滿未能引進移工，如有不可歸責的事由，得申請延期；現為簡化行政作業，針對雇主所持有具入國引進效力的許可函，如於5月19日起至6月30日期間內效期屆滿，均自動延長效期3個月，無須再由雇主提出申請延期。

勞動部表示，衛生福利部已建置長照2.0服務，家中失能病患如有照顧需求，可撥打1966長照專線或洽各地方政府長期照顧管理中心，申請長照2.0各項服務。

勞動部提到，全國各就業服務據點提供求職求才媒合服務，另運用僱用獎助及就業獎勵促進措施，可鼓勵投入缺工產業、協助廠商求才。

《自由時報》報導，目前台北市萬華區疫情嚴峻，台北市陸續在萬華區設置4處快篩站（中興醫院、西園醫院、萬華區康定路173巷的剝皮寮、和平醫院，每日上午8點至晚間12點開放）供免費採檢。台北市勞動局呼籲，移工只要符合篩檢條件，不分合法、非法身分都可前往篩檢。

勞動局表示，已經有請移工相關組織，透過印尼、菲律賓、越南、泰國等4國語言，將快篩訊息透過群組傳給移工。移工快篩要攜帶健保卡，但若無健保卡可直接前往，採檢不需負擔費用，市府也不會區分合法、非法移工的身分，都會協助採檢，如果採檢呈陽性，也會提供後續醫療服務。勞動局也提醒，需要採檢的移工應主動告訴醫療人員接觸史。

台北市長柯文哲在上週在記者會表示，非法移工不用擔心出來接受篩檢會受拘捕，強調：「醫療是人權，我保證行政單位不會在採檢時進行拘捕、進行遣返。此刻，防疫優先，讓我們一起努力吧！」

此外，也有關注移工的非營利組織，透過網路協助外籍移工朋友在疫情當下能獲得防疫資訊，例如組織One-Forty便推出能支援東南亞多種語言的聊天機器人One-Forty CARE，將台灣政府的疫情資訊即時傳遞給東南亞移工 ，此外，One-Forty也會在近期製作一份專屬移工情境的東南亞母語衛教資訊大補帖，包含生活防疫守則、轉介求助單位與相關專線等，另外也製作「台灣社交距離 APP 」東南亞語言下載使用圖文教學，讓每一位移工都能快速安裝「台灣社交距離 APP 」，讓70萬移工加入全台串連防疫的力量。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒