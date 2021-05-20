面對染疫的恐懼、無法滿足的需求，這些脆弱需要被看見與支持

疫情升溫，在突然發現我們處於可能染疫的環境後，整個社會蔓延在恐懼與焦慮之中，且容易淪於尋找代罪羔羊的風向，不斷「獵巫」來發洩我們內在的緊張與焦慮。

也許這些違反規定的行為值得檢討，但其實攤開各種所謂「自私」背後，都還是一個人、一個人的脆弱。這些脆弱需要被看見，且每個人也有辦法照顧自己的脆弱，我們才能保有能量來採取那些真正適當的行為。

也許我們沒事：面對染疫的恐懼，需要覺察與支持

知道自己可能是潛在的接觸者後，一些人可能因為擔心染病而前往篩檢，但也有另外一群人的心態變成「否認」：我只有去那邊一下而已，我也沒有做什麼，我應該不會那麼倒楣吧？然後這樣的我們又去找了其他人，因為其他人應該也不會這麼倒楣。但誰知道的事情是可能我們彼此都可能有接觸，甚至可能真的染疫，卻都仍在心裡想著「我應該沒事」、「他應該沒事」，就這樣一點一點把風險擴大開來。

這樣的心情其實是正常的。因為如果篩檢就要面對可能染病的恐懼，以及被隔離、治療，屆時不要說是發病後的風險，還會擔心別人怎麼看待自己，未來的工作與生活又會變成什麼樣子？

有時後面對這些焦慮太過可怕也太難以想像，直接的「否認」事實的存在，反而不用面對這些焦慮。但這樣想的時候也代表著焦慮已經拖垮了我們，沒有力氣面對各種恐懼與擔憂了。

這個時候你可以做的事情是：

暫停一下：做一下深呼吸，好好的靜下心來 整理思考：問自己這些問題，也允許自己出現不同的情緒。問自己：我現在的心情是什麼？如果可能染疫，我最難面對的是什麼？如果我要能夠面對這一切，我需要什麼樣的支持？ 肯定自己：告訴自己「面對這一切很困難，我會有很多害怕，但是我是可以的。」 採取行動：依據自己的風險採取適當的行動，可能是前往篩檢或進行居家隔離等。也許心情上可能還是會緊張，也可能真的在最後確診，但至少心情上能夠比較安穩的面對這一切，透過行動幫助自己也幫助其他人。

Photo Credit: 陳劭旻

壓抑自己的需要

即便是在現在的狀態下，我們仍然可以看到一些人出去聚會、玩樂吃東西，我們可能會覺得很生氣，認為別人為什麼不克制自己，增加大眾傳播的風險。

但其實換一個角度想，不守規定的行為背後，代表的都是人各種即使在疫情之中也無法割捨的感受與關係的需求。無論是伴侶朋友還是家人，又或者是美食踏青與娛樂，也許他們的心裡也覺得這樣不好，卻依然在風險中採取了這些行為。

因為「需求無法滿足」會帶來強烈的挫折與鬱悶，無法忍受挫折的人就會直接將需求化作行為。也許站在自己的立場看別人會很生氣，但當自己處於該立場時，卻可能是各種無奈與委屈；只要無法面對這種感受，下一個違反規定的就可能是自己。

如果我們希望每個人都能放棄自己的需要留在家中，大家就要有能量來面對需求被壓抑後的各種負面情緒，而這個過程同樣需要支持。人們才能學習忍受某些需求暫時無法滿足，並且學習如何將需求轉換成替代的方式解決。

如果你也有許多的需要卻難以割捨，你可以試著這樣做：

暫停一下：做一下深呼吸，好好的靜下心來 整理思考：問自己這些問題，也允許自己出現不同的情緒──我想做的事情是什麼？這滿足了我的什麼需要？如果不做的話，對我而言最難受的是什麼？是否有其他的方式可以滿足我的需要？ 肯定自己：告訴自己「我知道我有很多需要無法滿足，這是很不舒服的，但是我可以忍受這些不舒服的感受的。」 採取行動：尋找替代解決的方式，或者透過想像暫時性的滿足需要。

Photo Credit: 陳劭旻

當處在疫情之中，無論是面對感染本身也好，或者因應疫情而調整生活，都會有很多的焦慮與挫折。因此無論是自己還是他人，我們都應該知道這個社會是共同在承受這些不舒服。我們真正的敵人是病毒，而身旁的每一個人都是共同抗戰的夥伴。

如果身旁的朋友正忍受需求無法被滿足，我們都可以試著給他們更多的支持，並且好好感謝他們，因為他們的付出換來的是承受壓力與壓抑自己的需要，才能換來屬於社會的安全與安寧。

這場仗不容易打，而社會勢必還得處在焦慮與混亂中一段時間。期待我們彼此都能好好支持與感謝，共同面對這些不安，在照顧情緒的同時一起度過這個艱難的時刻。

本文經陳劭旻 諮商心理師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航