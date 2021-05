潛落水只為工程做環評？香港水下考古的困難與建議

香港地理沿海而立,海上交通向來頻繁。由秦漢開始,屯門的龍鼓灘和掃管笏所發現的戳印紋陶罐和漢代錢幣,可見在唐代以前香港沿海以海路為主的經濟活動已有一定規模。唐代往來中國的船隻都是以屯門為補給站,[1]而香港九龍城舊機場的宋代出土文物、深水灣、大鵬灣、大嶼山等的鹽業出口,加上竹篙灣曾出土大量明代景德鎮外銷瓷碎片,亦可見香港在海上絲綢之路上曾是中國東南沿海的貿易和走私中心。由於前往中國的船隻在香港補給時可有不少的逗留時間,特別在颱風季節亦較易在香港水域擱淺。根據香港海事博物館引用的統計,從1500至1800年共有10592艘船舶自西方駛往亞洲,途中失事的百分率約為10%至30%之間。[2]以香港而言,近年也相繼發現沉船遺蹟或其他水下古物,例如1970年代西貢沙咀的古代沉船、1974年在興建萬宜水庫時發現的明朝沉船、2016年於伙頭墳洲發現兩台十八世紀的大炮和青花瓷片,以及在西貢糧船洲發現宋代沉船碇石等。有見及此,2018年11月承蒙香港衞奕信勳爵文物信託基金支持的《糧船灣志.「活」地方志》研究計劃,於2019年10月開始在香港海事博物館展示香港近年的水下考古成果,[3]讓大眾得以重塑香港海洋商業和文化活動,與及在珠三角、南中國、亞洲與世界海上貿易的地位。

事實上,在香港水域有考古價值的地點並不限於此。由海洋考古學家謝菲(Dr. Bill Jeffery)領航的香港水下文化遺產小組(Hong Kong Underwater Heritage Group,下稱HKUHG)於英國海道測量局(United Kingdomˈs Hydrographic Office,簡稱UKHO)購得香港水域的沉船和沉物地點的資料,於香港水域擱淺的大小船隻或沉物資料的地點最少有280處,[4]而在當地居民提供資料後數字亦有上升趨勢,[5]當中HKUHG在2016年打撈屬宋代古船的石錨和清代古炮的資料來源就是由當地居民所提供。[6]

鑒於香港的水下考古有很大的研究空間,同時政府對於水下考古無論在條例、撥款、專業培訓上等各方面都相對滯後,致使香港的水下考古遇上不少困難。本文透過在香港積極推動水下考古的香港海事博物館、HKUHG成員,與及香港水下考古總會主席胡名川先生的專訪和資料搜集,嘗試分析現時香港水考下古的困難,並且提出可行建議。

1)香港政府對水下古的取態

按1976年《古物及古蹟條例》第2點釋義和發現所指,在香港的古物或假定古物是指在土地或海之內、之上或之下,或附於土地或海之內、之上或之下的構築物的結構。[7]換言之,在香港水下考古是受到《古物及古蹟條例》保護。1998年開始生效《環境影響評估條例》(下稱《環評條例》)附件19,要求任何申請人要為工程項目對文化遺產地點的影響及所造成的其他環境課題做環評報告,[8]當中包括了附件12B的海洋考古調查(Marine Archaeological Investigation,簡稱 MAI)。由1998年開始,MAI主要由外判承辦商「水下考古公司」(下稱SDA)負責。由1999年至2016年,SDA替漁農自然護理署、古物古蹟辦事處(簡稱「古蹟辦」)、土木工程拓展署和水務署做了超過90個MAI。[9]然而,各政府部門所做的超過140個MAI項目,均表示沒有發現任何海底文化遺產。[10]

如此看來,就如陸上考古工作一樣,政府海洋考古的問題核心同樣也是為土地發展工程而服務,[11]而非水下考古本身。曾分別於2014年和2016年為香港政府做過兩次MAI的謝菲表示,由於承辦商所做的MAI總是匆匆進行,[12]加上勘察儀器只可以偵察到大型物件如沉船,因此他們曾於由潛水員評定為無價值的伙頭墳洲發現大量古代瓷器,致使整個項目都要重新評估。[13]

儘管目前香港有法例保障水下古蹟和以發展為服務對象的海洋考古調查,但香港實際上沒有任何水下古蹟研究計劃。更雪上加霜的是,由於近年不少經濟學者都提倡繼續填海造地,急速發展的大環境對香港水下考古非常不利,謝菲認這將會破壞更多歷史遺跡,因此應該盡快在香港水下作全面的考古調查。有見及此,謝菲曾於2014年向古蹟辦建議一個預算300萬港元、為期三年的全港水底遺產勘測調查,假如政府願意提供資助,海事博物館亦願意以付出相同金額作為資助。[14]不過到目前,古蹟辦僅能為HKUHG作衞奕信勳爵文物信託的擔保人,獲98,000港元信託資助[15],而考古的範圍亦只限於西貢一帶水域。可惜的是,直至兩年前,政府仍然沒有採納相關意見書。[16]

2)儀器上的限制

關於海洋考古調查的標準,環境保護署(下稱「環保署」)在香港口岸港珠澳大橋海洋考古調查中闡釋以下MAI的四項工作程序:[17]

關於地球物理勘察一項所使用的儀器,謝菲表示測量員在進行海洋考古調查時使用側掃聲納和遙距感應等儀器勘測海床異常情況,[18]從而測出水下有否古物,不過這樣只能探測大型的物件例如沉船,但對於體績較細的物件如瓷器是探測不到的。因此他認為要徹底尋找古物,就必須要潛水員到水下探測。[19]然而,即使潛水員或使用水底遙控車進入現場目視調查,但由於種種原因例如海上交通頻繁、能見度差等也未必能夠達到工作目標;[20]加上在不確定潛在考古價值或沒有出現異樣便不會調派潛水員下水搜查的指引下,[21]會容易忽略體績較細的古物。

事實上,傳統的側掃聲納等測量儀器本來就有不少限制,例如聲納會受水深、水流和水質影響、測量船要不斷航行來取得不同地區的數據、假如缺少適當的感應器便難以獲取原生數據,又或者會影響所獲取數據的質量等,[22]故這樣對海洋考古調查當然會造成一定影響。

3)水下考古培訓不足

目前,全港分別有中文大學、香港大學專業進修學院、香港考古學會和工聯會提供考古陸上課程,但水下考古課程就只有HKUHG和香港水下考古總會籌辦。[23]由於本地缺乏修讀途徑,因此在香港進行水下考古都需要外聘水下考古專家,例如2014年和2016年的謝菲、2015年灣仔添馬艦調查的Dr. David Parham和2020年糧船灣SDA的Sarah Weaver。[24]

4)近年香港與中國大陸水下考古進程脫軌

中國於1982年才定立了《中華人民共和國文物保護法》。起步雖然比香港稍晚,但中國卻在水下考古事件例如英國職業撈寶人麥克哈徹(Mike Hatcher)於1987年於中國水域撈出大量古物後開始正視水下考古,[25]並於1989年定下《水下文物保護管理條例》(下稱《水下條例》)。繼2007年至2011年,中國進行最全面的第三次全國文物普查中,發現了108處水下文物後,[26]由2010年起,國家文物局水下文化遺產保護中心(簡稱「中心」)不僅在寧波、青島、武漢、福建成立了四個水下文化遺產保護區,並於廣東、福建、浙江、湖北、遼寧等11個沿海及內陸省份開展了20餘項包括「南海I號」、「南澳I號」等的水下文化遺產考古項目。加上中心為水下遺產編寫的《國家水下文化遺產保護「十二五」規劃》,而且近年亦不斷有加入《保護水下文化遺產公約》的研究,[27]因此中國的水下考古發展已遠遠超越香港,可以成為香港水下考古的借鑒。

5)開支和其他

與陸上考古不同,水下考古的開支非常高昂。除了測量儀器,水下考古需要潛水衣、潛水儀器、船、燃料等。此外,水下考古須要集天氣、水流等不同的天然條件才能決定是否適合下水;即使萬事俱備,但水質和水溫亦是影響搜尋結果的重要因素。胡名川先生表示,即使在水質較好的西貢,能見度一般也只有一米,加上天氣和水溫太低亦不適合潛水,因此在缺乏先進儀器的前提下,香港水下考古困難重重;加上香港在《古物及古蹟條例》和《環評條例》生效前已一直不斷擴大填海範圍,相信很多水下古蹟已經在發展中消失,特別是在九龍灣啟德機場發現宋代出土文物後,實在難言該水域在發展機場時有多少古物被毀。[28]

建議

1)參考聯合國教科文組織的《保護水下文化遺產公約》以提高本港對水下遺蹟的保護意識

聯合國教科文組織(UNESCO)於2001年通過並於2009年1月生效的《保護水下文化遺產公約》(以下簡稱《公約》),旨在促使各國更好地保護其國內水下文化遺產。直至今年11月,《公約》已有66個締約國。[29]就提高對保護水下遺蹟的意識方面,《公約》第二條目標和總則的第一至四款提到為確保和加強對水下文化遺產的保護,締約國應根據該公約和國際法,按具體情況和能力採取一切必要的措施和運用各自最佳的可行手段來保護水下文化遺產。[30]

除了政府,市民大眾對保護水下遺蹟的意識亦需要提高。《公約》第20條指出,締約國應採取一切可行措施,提高公眾對水下文化遺產的價值與意義的認識。由於香港普遍對於水下古物古遺的起步較遲,因此對水下考古的概念相對不清晰,為了提高市民對文化遺產的價值與意義的認識,政府可以帶頭推廣,多辦講座及相關活動。[31]此外,政府應該盡快進行全港的水下考古調查,並設定水下古物評級機制,讓港人以至外國人對香港水下古物古蹟有更多認識。

2)添置新儀器

即使目前海洋考古調查多在水下面進行,在科技一日千里的今天,事實上在水面也能夠精確探測水下遺蹟。為提高測量準確度,現在水下考古採用安裝在遙控無人潛水器(Remote Operated Vehicle,即ROV)上的測深光學雷達(Bathymetric Lidar)來掃瞄海床。優點是準確度高、覆蓋率廣、速度快和成本低,將這技術應用於海洋考古調查或其他水下考古遺蹟測量更可減低經濟和安全成本。例如美國一間名為3D at Depth的公司近年研製出以光學雷達為核心技術的測量產品,能夠精確測量達3000至4000米深的海床。只要將潛水器設定後放進海裡,水面用者戴上3D VR眼鏡後便能夠即時目視海床狀況,[32]而無人潛水器就即時繪製3D圖像,[33]聯同其他所收集到的數據傳送至使用者。不過測深光學雷達也有其缺點,即測深光學雷達同樣會受到水質影響。[34]

Photo Credit: 3D at Depth官方網站。 在那不勒斯巴亞(Baia, Naples)水面戴上3D VR眼鏡後可即時目視其水下古城。

Photo Credit: 3D at Depth官方網站。 3D at Depth.

3)水下考古的人才培訓

《水遺公約》第21條水下考古培訓指出,締約國應提供水下考古、水下文化遺產保存技術方面的培訓。這點與提高認識可以說是相輔相成的。

就著《水遺公約》第21條,香港政府可以參考是項合約宗旨,資助香港各大院校開辦本地或能與海外課程銜接的水下考古課程,定期在海事博物館或歷史博物館開設相關講座,[35]提高大眾對水下考古的認識和興趣,這除了能夠為將來全港水下考古調查提供考古專才,並可以為現時香港水下接近300個個沉物遺蹟和其他沉物進行詳細測量和考察,協助海洋考古調查。事實上,NAS多年前已透過謝菲在香港教授水下考古課程,目前持有證書的合資格學生約有一百名,加上香港現時已經有七萬位合資格潛水員,[36]為香港水下考古發展提供了優良基石。

4)參考中國大陸水下考古近年的進程

香港雖然不能以國家名義加入國際公約,但亦可參考中國大陸的保育政策和方針,制定相關政策、修定條例或將香港海事博物館的計劃付諸實行,方能與中國和國際接軌。[37]

結語

香港沿海而立,過去在海上絲綢之路上扮演一個東南沿海貿易和走私中心的重要角色。其所衍生的水下遺產反映古代商船往來的商業活動和生活文化,這不但對研究香港歷史文化有重要幫助,而且亦有助增強文化聯繫與身份認同。故此香港的水下考古與陸上考古一樣,對本土歷史釋義有非常重要的作用。在香港現時急速發展,對水下考古帶來的迫切性,以及中國以至全球的水下考古發展的大趨勢下,為推動香港水下考古締造了契機。在專才方面,香港有海事博物館的專業知識和網絡、HKUHG的培訓經驗、香港水下總會胡名川先生在世界各地的資深潛水和考古經驗,以及本港達七萬名潛水員,為香港水下考古和培訓香港水下考古學家提供非常重要的基石和資源,因此香港應該努力進取,為未來發展做好準備。

參考資料:

[1] 劉智鵬、劉蜀永編,《屯門》(香港:三聯書店(香港)有限公司,2012),頁10-11,30。蕭國健,〈唐代及五代時期屯門在軍事及中外交通上的重要性〉,教育局,頁1。

[2] 香港海事博物館底層,載於〈風險和回報〉。

[3] 香港海事博物館,《糧船灣志.「活」地方志》研究計劃,香港海事博物館。擷取日期:2020年11月11日,Special Exhibitions 專題展覽 (hkmaritimemuseum.org)

香港衞奕信勳爵文物信託,信託 x 香港海事博物館:糧船灣志.「活」地方志展覽,香港衞奕信勳爵文物信託。擷取日期:2020年11月2日,衞奕信勳爵文物信託 – 最新消息 (lordwilson-heritagetrust.org.hk)

[4] 據香港水下文化遺產資料庫(Hong Kongˈs underwater cultural heritage database,簡稱HKUCHD)的數字顯示,282項中主要為沉船201項,當中包括未確認的沉船149項﹔非沉船40項,包括未確認的非沉船32項﹔另外不知名物體38項。HKUHG. (2015). Treasures of the deep. Surveying and documenting the underwater heritage of Hong Kong. Hong Kong Maritime Museum, pp. 20-21. treasures_of_the_deep.pdf (hkuhgroup.com)

[5] HKUHG, Treasures of the deep. Surveying and documenting the underwater heritage of Hong Kong, pp. 20-21, 41. HKUHG海洋考古學家謝菲表示有考古價值的地點多達500-600個。奇奧,(2016年8月10日),擷取日期:2020年11月2日,《奇奧香港遊》#3《香港水下考古新發現》,10:20 – 11:50〔影片〕,YouTube。

[6] Hong Kong Maritime Museum and Bill Jeffery. (2014). A proposal for Hong Kong underwater cultural heritage programme. Hong Kong Maritime Museum, pp. 3. Microsoft Word – Report for HKMM about UCH Strategy v6 (hkmaritimemuseum.org) 〈港發現最古老沉船部件南海一號同款錨桿西貢海底撈出〉,《蘋果日報》(香港),2016年7月17日。擷取日期:2020年11月2日

[7] 電子出版香港法例,《古物及古蹟條例》第53章,電子出版香港法例。擷取日期:2020年11月3日,第53章 《古物及古蹟條例》 (elegislation.gov.hk)

[8] 環保署,〈環境影響評估程序的技術備忘錄〉,環保署,1997年6月,頁70-71。擷取日期:2020年11月3日,TM.pdf (epd.gov.hk)

[9] SDA Marine Archaeologists. (2016). Project Experience. SDA Marine Archaeologists. Marine Archaeologists – International Specialist Consultancy SDA Marine SDA Marine Archaeologists. (2016). Clients. SDA Marine Archaeologists. Marine Archaeologists – International Specialist Consultancy SDA Marine

[10] HKUHG. Treasures of the deep. Surveying and documenting the underwater heritage of Hong Kong, pp. 2-3. Hong Kong Maritime Museum and Bill Jeffery. (2017, January 02). HKUHG. A proposal for Hong Kong underwater cultural heritage programme, pp. 4. HKUHG. (2017, January 02). Pearl Report – Maritime Marvel, 03:25 – 03:40,〔video〕. YouTube.

[11] Hong Kong Maritime Museum. (n. d. ). What is underwater cultural heritage? Hong Kong Maritime Museum.

[12] 謝菲指水下測量可以花上1-2年時間,然而基於資金和時間限制,MAI一般只能於短時間內完成,例如長洲的水底食水管改善工程花了兩月完成報告,長洲和大澳污水改善工程更只於1個月內完成。詳見附件一專訪。WSD. (2009, March). Agreement No. CE1/2008 (WS) improvement of fresh water supply to Cheung Chau – Investigation, pp. 1, 7. WSD. 擷取日期:2020年11月3日,EIA Appendix 6.pdf (epd.gov.hk) EPD. (n. d.). Agreement No. CE 15/2010 (Ds) Upgrading of Cheung Chau and Tai O sewage collection, treatment and disposal facilities – design and construction, pp. 1, 3. EPD. 擷取日期:2020年11月3日,Microsoft Word – CoverEIAV2.docx (epd.gov.hk)

[13] 謝菲所指的是他於2014年在被評定為無價值的伙頭墳洲一帶所進行的MAI發現瓷器古物。Antiquities Advisory Board. (n. d.). Progress of archaeological licences issued since 2012 (as at 15 August 2017), Antiquities Advisory Board, pp. 6. 擷取日期:2020年11月3日,Licence No (aab.gov.hk)〈水底考古學家義務打撈香港古物〉,《信報》(香港),2017年8月24日。擷取日期:2020年11月3日,水底考古學家 義務打撈香港古物 — LifeStyle Journal 優雅生活 (hkej.com)

[14] Hong Kong Maritime Museum and Bill Jeffery. (2017, January 02). A proposal for Hong Kong underwater cultural heritage programme, pp. 3. HKUHGroup. Pearl Report – Maritime Marvel. YouTube, 03:24 – 04:42. Hong Kong Maritime Museum (2014, November). Underwater cultural heritage proposal for UCH in Hong Kong. Microsoft Word – Report for HKMM about UCH Strategy v6 (hkmaritimemuseum.org)

[15] 衞奕信勳爵文物信託,香港水下文化遺產調查及記錄的第一階段,衞奕信勳爵文物信託,2017年8月。擷取日期:2020年11月4日,衞奕信勳爵文物信託 – 10-155-1 (lordwilson-heritagetrust.org.hk) HKUHG. (2017, January 02). Pearl Report – Maritime Marvel, 03:24 – 03:42,〔video〕. YouTube.

[16] 資料來自2020年11月7日與HKUHG的視像專訪和香港海事博物館總監韋持力(Richard Wesley)於2020年11月30日的電郵回覆。

[17] 環保署,〈深圳港銅鼓航道工程海洋考古調查工作指引〉,2003年5月,頁2。擷取日期:2020年11月4日,Microsoft Word – esb-107appendixe.doc (epd.gov.hk) EPD. (2009, Jul). APPENDIX 12B Guidelines for marine archaeological investigation (MAI), EIA Report for HZMB, EPD. untitled (epd.gov.hk)

[18] MAI所使用的儀器包括高解像度探測器 (high resolution boomer) 、側向聲納掃描器(side scan sonar)和回聲測深儀(echo sounder)、聲學定位信標(pingers)、多波束回聲聲納(multibeam echo sonar)和可在水下使用的測量捲尺等。資料來自古蹟辦於2020年12月1日的電郵回覆。

[19] 資料來自與2020年11月7日與HKUHG的視像專訪。HKUHG. (2017, January 02). Pearl Report – Maritime Marvel,〔video〕. YouTube.

[20] 環保署,〈深圳港銅鼓航道工程海洋考古調查工作指引〉(2003年5月)。Microsoft Word – esb-107appendixe.doc (epd.gov.hk) EPD. (2009, Jul). APPENDIX 12B Guidelines for marine archaeological investigation (MAI), EIA Report for HZMB.

[21] Steven Gallagher. (2014, May 20). Protecting the underwater cultural heritage in the waters surrounding Hong Kong. MUA Resource Center, pp. 11. dbb657c349cdd196d7dbdc8be4e03ea1.pdf (themua.org)

[22] ØyvindØdegård, ØyvindØdegård,Asgeir J.Sørensen Roy E.Hansen andMartinLudvigsen. (2016). A new method for underwater archaeological surveying using sensors and unmanned platforms. Centre for Autonomous Marine Operations and System (NTNU AMOS), Department of Marine Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). ScienceDirect. Otto Nielsens Veg 10, NO-7491 Trondheim, Norway, Volume 49, Issue 23, pp. 486-493, pp. 486. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.10.453

[23] HKUHG由駐香港水下考古學家教授NAS課程,而香港水下考古總會就曾經自費聘請NAS教師來港授課。由於受到疫情影響,直至截稿時,兩會的課程均仍未重開。資料來自2020年11月7日與HKUHG的視像專訪和2020年11月9日與胡名川的面訪。Hong Kong Maritime Museum and Bill Jeffery. (2017, January 02). A proposal for Hong Kong underwater cultural heritage programme, pp. 6. 胡名川,《水下考古奇兵實錄》(香港:香港水下考古學會,2014),頁8。其他提供考古課程的院校分別為香港中文大學比較及公眾史學文學碩士課程的公眾考古學和人類學的考古學副修課程、香港大學專業進修學院的香港考古學導論、香港古學會的香港考古文物進階證書和工聯會的香港考古文物基礎証書。.

[24] Antiquities Advisory Board. (n. d.). Progress of archaeological licences issued since 2012 (as at 15 August 2017), pp. 14. Antiquities Advisory Board. Antiquities Advisory Board (n. d). Progress of archaeological licences issued since 2013 (as at 15 May 2020), pp 4, 6. Antiquities Advisory Board. Board Paper AAB/19/2019-20 (Annex C)〈水下考古發展慢寶物無人問〉,《大公報》(香港),2019年2月4日。擷取日期:2020年11月5日,水下考古發展慢 寶物無人問 (takungpao.com.hk)

[25] 劉麗娜,《中國水下文化遺產的法律保護》(北京:北京科信印刷有限公司,2015),頁2。Steven Gallagher,〈鉤沉深海遺珍水下文化遺產的保護及國際法沿革〉,《中大通訊》第534期(2019年3月),頁2。擷取日期:2020年11月5日,中大通訊第534期 (cuhk.edu.hk)

[26] 劉麗娜,《中國水下文化遺產的法律保護》,頁18。

[27] 〈中國爭取儘早成為“水下文化遺產保護公約”締約國〉,《搜狐新聞》(北京),2003年11月18日。擷取日期:2020年11月5日,http://news.sohu.com/2003/11/18/77/news215737702.shtml國家文物局水下文化遺產保護中心,中心簡介,國家文物局水下文化遺產保護中心。擷取日期:2020年11月5日,国家文物局水下文化遗产保护中心 中心简介 (uch-china.com) 劉麗娜,《中國水下文化遺產的法律保護》,頁101、121-149、152-153。 Liu Lina (2014, April 20), A Chinese Perspective on the International legal scheme for the protection of underwater cultural heritage. MUA Resource Centre, pp. 7-8. 7aa041be256dde0ecdb7d04bccec34a3.pdf (themua.org)

[28] 資料來自2020年11月9日與胡名川先生的面訪。

[29] UNESCO (2001, November 02), Convention on the protection of the underwater cultural heritage, UNESCO. Paris. Conventions (unesco.org)

[30] 2001年《公约》文本,聯合國教育、科學及文化組織,2009。

[31] 〈批港府對海洋考古零幫助專家冀增活動推廣〉,2018年5月18日,《東網》(香港)。擷取日期:2020年11月6日,

[32] 深水考古資料收集的挑戰源在於測量成本、水下環境所帶來的安全問題、沉船和水下考古遺趾周邊的生物環境狀況等。加上某些地點有出入限制,因此在水下收集資料所面對的困難和需時很高,由此所生產生的成本亦相應提高。3D at Depth (2017, April 28). 3D at Depth continues to drive growth for subsea lidar technology worldwide. 3D at Depth.

[33] 3D at Depth (2019, Apr 08). 3D at Depth subsea laser lidar takes underwater survey capabilities to the next level for recent Douglas TBD-1 devastator expedition. 3D at Depth.

[34] ØyvindØdegård et la. A new method for underwater archaeological surveying using sensors and unmanned platforms, pp. 487.

[35] 胡名川,《水下考古奇兵實錄》,頁13。

[36] 在2020年11月7日與HKUHG的視像專訪中,成員陳基業先生表示直至目前為止合資格潛水員已達100位。Hong Kong Maritime Museum and Bill Jeffery. (2014). A proposal for Hong Kong underwater cultural heritage programme. Hong Kong Maritime Museum, pp. 3-6.

[37] Steven Gallagher. (2014, May 20). Protecting the underwater cultural heritage in the waters surrounding Hong Kong, pp. 11.

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex