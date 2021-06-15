2021/06/15,
科學

NASA探測器接收到金星的無線電信號，聲音聽起來超科幻

NASA探測器接收到金星的無線電信號，聲音聽起來超科幻
Photo Credit: NASA's Parker Solar Probe Discovers Natural Radio Emission in Venus' Atmosphere

我們想讓你知道的是

帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）最接近金星的時候，接收到來自電離層的天然無線電信號。NASA的科學家已經將天然無線電信號轉化為聲音，聽起來就像是外星人發出的嗶嗶聲和宇宙的各種雜音。

文：Chloe

2020年7月是美國國家航空暨太空總署（NASA）的帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）最接近金星的時候，由於距離如此之近，所以探測器能夠接收到來自電離層的天然無線電信號。

金星如同地球，在大氣的邊緣有著一層帶電的氣體稱為電離層，而電離層是被太陽輻射炸開的上層大氣區域，這些物質會則會發出能被儀器檢測到的無線電波。最新的研究證實，金星的外層大氣在11年來，發生了令人怪異的變化，或許未來能夠揭開金星與地球為何如此不同的謎團。

電磁場探測儀器組（FIELDS）接收到信號

目前NASA的科學家已經將天然無線電信號轉化為聲音，聽起來就像是外星人發出的嗶嗶聲和宇宙的各種雜音。但一般來說無線電若在真空的太空中是無法被聽到的，頻率也必須轉換到人類的聽覺範圍內。

上面NASA釋出的這段錄音，確實有著一種令人毛骨悚然的科幻聲音，不過也為我們能更完整地瞭解宇宙行星提供了寶貴的新視角。

科學家們利用探測器的電磁場探測儀器組（FIELDS），接收到這些信號。帕克太陽探測器是在2018年8月12日發射進入太空當中，此後開啟了7年的太陽觀測任務，期間派克號計畫繞行太陽24圈，藉由每年飛越金星一次、透過行星引力助推、逐步靠近太陽，期望能在2025年接近太陽中心。

雖然帕克太陽探測器的主要目標，是觀察太陽的外層日冕，但這個小型航天器在去（2020）年夏天的一次飛掠中，到達了距離金星約500英里的地方，因此才會在那次的飛行中，意外收集到天然無線電信號的數據。（延伸閱讀：害怕閃電！它可能是幫助淨化溫室氣體的關鍵物質

Animation_of_Parker_Solar_Probe_trajecto
圖片來源：Phoenix7777 - 自己的作品Data source: HORIZONS System, JPL, NASA, CC BY-SA 4.0
2018年8月7日至2025年8月29日期間，「帕克太陽能探測器」預計的軌跡動畫

金星缺乏磁場，還充滿可熔化鉛的極端高溫

科學家們也將帕克探測器去年夏天收集到的數據，與最近可用的金星天然無線電信號數據進行比較，而兩者則相差了30年。

這也提醒了我們，儘管金星和地球的大小內部結構非常相似，但它們仍然是截然不同的行星；金星不但缺乏磁場，表面還有著可熔化鉛的極端高溫。

儘管金星不適合人類居住，但研究金星肯定有助於科學家去理解地球與它之間的演化過程，以及究竟是什麼原因，會使類地行星變得宜居或是不可居住。

參考資料

  • VICTOR TANGERMANN(2021,MAY 4).SCIENTISTS TURN RADIO SIGNAL FROM VENUS INTO AUDIO YOU CAN LISTEN TO. Futurism

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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