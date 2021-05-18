實體不敵串流，全台最後一間「亞藝影音」結束營業成時代眼淚

串流影音近年迅速崛起，在Netflix的帶動之下，成了可與好萊塢傳統片廠龍頭與之抗衡的新興產業。放眼回看台灣，串流業者也群雄並起，除了國外業者Netflix、Amazon Prime Video、HBO Go等，本土企業也有如CATCHPLAY+、myVideo、friDay、Giloo、GagaOOLala等，算起來多達20餘間串流平台供閱聽眾使用，在串流逐漸取代有線電視的浪潮下，DVD實體市場自然逝微，而連鎖租片業者「亞藝影音」，也在最後一間分店台中美村店16日租約到期後，結束營業，正式結束在台灣的營運。

「亞藝影音」由台灣中環集團公司在1987成立，當時與日本影音複合連鎖業者「蔦屋書店」（TSUTAYA）攜手，開設專門運營DVD租借業務的「TSUTAYA亞藝影音」。而根據亞藝影音官網表示，亞藝影音全台曾有28家直營門市，遍及北中南三大都會區。台北最後一間門市為通化門市，早在去年10月結束營業。如今因為串流產業勢不可擋，加上疫情推波助瀾下，全台最後一間實體門市台中美村店也吹熄燈號

Photo Credit: 截圖自亞藝影音官網

去年一整年，全世界皆籠罩在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的陰影下，為避免群聚，諸多產業連帶停擺下探，包含旅遊業、表演藝文產業等等，但也因多數人在家時間增長之故，去年串流業者逆勢成長。Netflix在2020年第四季財報之中，宣吿全球訂閱數正式突破2億大關，換句話說，在去年COVID-19影響之下，Netflix還持續增加近3600萬的全新訂閱數，而Netflix的共同執行長Reed Hastings更表示2021年Netflix預期將首次轉虧為盈。

在美國串流的衝擊之下，曾經紅極一時的實體DVD出租業者百視達（Blockbuster）也一間一間應聲倒閉，截至去年，全球僅剩一間位於美國奧勒岡州本德市（Bend）的門市仍在苦撐經營。「全球最後一間百視達」的名氣，也讓漫威《驚奇隊長》前來取景，且在去年防疫期間，也與Airbnb合作，推出「防疫客房」吸引用戶上門租借電影，而到了今年，Netflix甚至上架了紀錄片《最後的百視達》，供全球影迷回味租借DVD的日子。

然而，除了美國Netflix之外，台灣業者電信龍頭台灣大哥大旗下的串流平台myVideo，在去年因疫情加上盜版網站楓林網的關站，讓流量激增，去年《關鍵評論網》專訪台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如時她表示：「照往年經驗，春節假期結束流量通常就會往下走，但今年不降反升，從政府宣佈延後開學起，就提高兩到三成，後來盜版關站，流量總成長幅度來到四成。」邵珮如進一步指出：「從付費層面觀察，pay-per-view（按次計費）的收益在疫情爆發後較過去成長46%。」

因此，或許COVID-19讓傳統實體電影院苦不堪言，但對於線上串流來說，反倒是利多。而本就苦撐的連鎖租片業者如「百視達」、「亞藝影音」，也在串流、疫情的夾攻之下黯淡結束營業。

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不過值得一提的是，2017年1月，中環集團與日本株式會社TSUTAYA聯盟共同打造的蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）插旗信義區，而蔦屋書店目前在台灣運營6間分店，其中台北市4間、台中及高雄則各有1間。

蔦屋書店主打複合式消費，除了販售書籍之外，也涵括餐飲等面向的服務，雖說紙本產業近年也受到線上網路平台的影響，如日前《蘋果日報》紙本也應聲停刊，但顯然蔦屋書店看準的並非只有紙本市場，更多的是指向餐飲等相關服務，也恰恰呼應了在網路浪潮下，傳統產業的轉型與力圖振作。中環集團與TSUTAYA在台灣揮別了最後一間亞藝影音，但在書店市場，就能看到接下來的佈局。

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責任編輯：王祖鵬

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