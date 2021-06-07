印度毛派大躍進（下）：「為窮人而戰」在鄉村獲得廣大共鳴，政府祭出大棒與胡蘿蔔

面對無法遏制的毛派動亂，印度政府當然也在想方設法應對，1967年的《防範非法活動法》（Unlawful Activities Prevention Act）將印度共產黨（馬列）人民戰爭（PWG）、印度毛主義共產主義中心（MCCI）列為非法恐怖組織；後續於2009年更進一步宣佈二者合併之後的印共（毛主義）為恐怖組織。

但上述只是提供了政府一個立場去定調毛派的地位，實質的處置對策還是要看其他相關的政策落實，印度計畫委員會（Planning Commission）在2008年時針對毛派問題發表了一份報告，認為毛派問題，源自部落和階級的不平等所造成的社經地位落差問題，這些落差進一步造成毛派的共產思想，以及推翻現行政府體制的思想變得非常誘人。

因此該報告建議實施保護性立法，針對徵地、重建以及生存安全提出相關建議，認為針對毛派的策略應以「發展」為中心，從源頭減少毛派增加人力的可能性。

上述策略雖然理想，但現實是隨著毛派的武裝能力提升，其所造成的破壞與傷亡也越來越大，因此儘管後來印度政府都宣稱其政策是以「發展」與「軍事」並重，但實質上仍是先以「軍事」手段破壞毛派在地武力後，再輔以「發展」政策。

大棒：軍事手段

軍事政策部分，印度政府主要是利用各地警察、準軍事部隊（非屬軍隊但具有組織的武裝部隊，對毛派作戰中以印度的中央後備警察部隊為主力）作為主要的掃蕩力量，其中隸屬中央的中央後備警察部隊，再受到毛派襲擊的各邦均部屬了相當人數的部隊，如洽蒂斯加爾邦（Chattisgarh）、賈坎德邦（Jharkhand）及安德拉邦（Andhra Pradesh）共佈署了約9萬人，同時也建立一些反恐學校以確保有新血能繼續投入，並設立了14個眼鏡蛇特種營在最嚴重的地區，而他們也常常成為毛派的攻擊目標，例如今（2021）年4月份遭襲擊的部隊即為該部隊所屬。

在執行限制方面，由於印度的邦政府擁有的自治權較大，因此各地的應對策略很大部分是由地方政府決定，這也造就了有些地方是硬碰硬的作戰、有些以懷柔的談判為主、有些則以發展政策來潛移默化，而各地的差異就造成了毛派可以針對區域的差異性來擬訂不同的生存策略。

其次在情報方面，隨著毛派的軟硬體設備愈發進步，結合在民間建立的網絡，政府方面的情報收集能力想要進步，相關設備以及知能的現代化就很重要，但目前僅在中央部隊上看到成效，地方力量的成長仍然有限。

胡蘿蔔：發展政策

中央政府主要透過「整合行動計劃」（Integrated Action Plan），向35個受毛派影響的地區提供了100億盧比的贈款，這些款項被用於公共基礎建設設施及服務。另外也在106個受毛派影響的地區，利用「安全相關支出」（Security Related Expenditure）支付相關行動的交通、通訊、租用車輛、毛派主義者的投降津貼，以及部隊基礎設施的建設等。

此外，印度的技能發展與創業部（the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship）亦推出相關政策，在受災地區提供相關職能訓練，從教育、就業方面解決毛派帶來的問題。

還有一點比較值得注意的是，毛派主張貧窮以及土地被剝奪的議題，尤其在中、南部森林地區的部落，時常因為該地富含森林及礦產資源而遭到非法侵害，因此很容易為毛派的主張所煽動，並響應所謂的革命。

2006年印度中央政府推出《表列部落及其他傳統森林居民（森林權利承認）法案》（The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers），該法保障，乃至承認生活在森林裡的部落對於土地、非木材森林產物的所有權，也就是說保障了這些弱勢群體的居住權及生存權。但哀傷的是，該法立意良善但缺乏明確指引，以及受限於各邦政府的執行意願欠缺。

2017年，也就是該法實施的十週年時，在有資格申請保障的人口裡，僅有不到5％的人口受益，但專家多認為這是對於解決毛派勢力在森林扎根重要的第一步，也因此在受害嚴重的洽蒂斯加爾邦，於2019年時針對境內毛派活躍的阿布赫瑪（Abujhmarh）地區，特別進行政策宣傳以及調查，期待透過這個方式來起到示範效應，但目前尚未看到顯著成效。

結語

綜合前篇文章與本篇內容，毛派之所以可以存活如此長久的原因有二。

首先在軍事上，姑且不論游擊戰術是如何的難纏且適合印度多山林的地形，毛派經過整合之後的勢力，使他們可取得更多的資金與武器，並不斷優化他們對抗政府的能力。

其次在於毛派宣稱是代表遭受不公、剝削的貧窮階級，而印度雖然近來發展快速，但不可否認的是貧窮人口仍佔了多數，推翻現有不公的體制並創立一個公平的世界，這樣烏托邦的理念更是吸引人。

且雖然政府嘗試藉由推動基礎建設、部落權利、社會福利等等，軟性的削減毛派勢力，但推動成效時在不佳，如我們日常視為基本的水電力都還無法深入到該國的每個角落，也就造成了毛派的理念可以繼續得到支持。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫情雖然使毛派活動力下降，但政府光應付疫情就疲於奔命了，應也無力趁此機會處理毛派問題，估計在印度能夠徹底完善該國各處基礎建設以及改善貧窮問題之前，毛派依然長存。

參考資料

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航