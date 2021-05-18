睽違16年！立法院修憲委員會首次開會選出5召委，主席管碧玲盼各黨能達成共識

立法院今（18）日如期召開修憲委員會第一次全體委員會議，並以推舉方式選出5名召委。在現場無異議推舉民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米、國民黨立委鄭麗文、李貴敏5人擔任召委，參加的立委拍手通過後就宣布散會。 修憲委員會有52案待審，內容包括18歲公民權、廢止考試院及監察院、國情報告常態化、恢復閣揆同意權、降低修憲門檻、動物保護入憲等。

召委3席綠委、2席藍委，將討論52案

立法院去年10月6日正式成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人組成；其中，民進黨禮讓兩席給無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟；由於修憲委員會啟動運作需朝野協商，至今修憲委員會才召開第一次會議。

依據立法院修憲委員會組織規程第4條第1項規定，「本會置召集委員5人，由委員互選之」。18日修憲委員會的召委選舉，由民進黨團推舉3人、國民黨團推舉2人擔任召委。最後由民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米、國民黨立委鄭麗文、李貴敏5人擔任。

根據立法院修憲委員會待審議案一覽表揭露，截止4月30日，有52案待審，內容包括18歲公民權、廢止考試院及監察院、國情報告常態化、恢復閣揆同意權、降低修憲門檻、動物保護入憲等。其中以18歲公民權的相關提案最多。這也是目前朝野最有共識的提案。

修憲委員會通過的修憲提案還需經立法院3/4委員（85人）出席，及出席委員3/4（最少60人）同意，立法院才能提出修憲案，交付公民複決。公民複決門檻則是有效同意票達選舉人總額半數，若以 去年總統大選選舉人數計算，通過門檻約為966萬人。

立法院原本去年10月過後，就要由立法院長游錫堃召開協商決定修憲委員會第一次會時間，但最後因故延至本月4日才第一次協商，今天第二次協商，拍板第一次會時間。

若以2022地方九合一選舉投票日一併辦修憲案公民複決，修憲委員會成立後，包含辦公聽會與修憲提案審查，立法院最晚要在2022年3月底前三讀通過修憲案，再經半年公告後，於3個月內完成公民複決投票。

主持今天議事的管碧玲表示，2005年第7次憲改時，確定現在剛性的修憲程序（修改憲法程序困難且門檻高），導致憲改缺席了16年，現在能再次啟動改革契機，是歷史正在考驗大家，希望各政黨能夠放下成見，為改革達成共識，期待這次憲改能有符合人民期待的結果。至於修憲委員會能否在立法院這個會期召開會議，管碧玲表示，目前立法院受到疫情影響，很多重要法案尚待審議，如果無法在月底會期結束前處理修憲委員會相關議題，就要等到下個會期，下個會期也一定要處理。

防疫緊繃，立委出席少且5分鐘就散會

由於本土疫情升溫，行政院15日舉行記者會宣布台北市、新北市自15日起至28日升級成第三級警戒，朝野黨團也在經協商後達成共識，同意17日不開會，但18日的院會、程序委員會、修憲委員會都照常召開，而修憲委員會召委選舉，以推舉方式進行。

修憲委員會共39位立委，今午12時30分，簽到人數達14人，跨越3分之1成會門檻後開始開會，先推舉管碧玲擔任主席，管碧玲宣讀朝野協商結論及推舉5位召委名單，完成會議程序。為加強防疫，立法院9樓大禮堂會議室加寬座位間隔、採梅花座，並在每個座位間設置透明隔板，現場禁止飲食、與會者強制戴口罩並需實聯制。

立法院15日召開朝野協商，盼19日讓委員會正常運作。但立法院衛環、交通委員會2委員會日前宣布本週停會，其餘委員會則有取消考察行程等議程變更。外交及國防委員會取消20日考察國家中山科學研究院的行程，19日的處理國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案等案照常舉行。

立法院內政委員會原定到澎湖考察，但已改為在19日、20日分別考察龜山警察大學與移民署宜蘭收容所。立法院教育及文化委員會維持原訂議程，但在19、20日分別邀請文化部、教育部就防疫紓困進行口頭報告。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航