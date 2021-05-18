印尼最大合併案！兩大獨角獸公司Gojek和Tokopedia組成GoTo集團

5月17日，印尼電商市場版圖再度大洗牌，印尼最大的電子商務平台Tokopedia和以叫車平台起家的Gojek宣布合併為GoTo集團，市值預估達180億美元（約新台幣5036億元），這兩家印尼本土獨角獸的結盟，成了該國史上最大宗的合併案。

《中央社》報導，兩家公司的聯合聲明指出，GoTo集團（GoTo Group）會有3家獨立子公司，即Tokopedia、Gojek及新成立的GoTo金融（GoTo Financial），而GoTo金融將納入原本在Gojek旗下的電子錢包GoPay，成為GoTo集團的電子支付服務商。

GoTo集團指出，Tokopedia、Gojek在2020年的交易總值超過220億美元（約新台幣6155億元），每個月的活躍用戶超過1億人。

聲明指出，Tokopedia與Gojek的結盟，不僅是印尼最大的合併案，也是亞洲網路交易服務公司最大宗合併案。由於印尼人口達2.7億，是世界第四大人口國，也是東南亞最大的經濟體，因此這項合併案格外受到市場矚目。

新加坡《聯合早報》指出，Tokopedia與Gojek的合併交易獲得了各自主要的投資者的支持，如Tokopedia的投資者阿里巴巴集團（Alibaba Group）和軟銀集團（SoftBank Group），以及Gojek的投資者華平投資（Warburg Pincus）和騰訊控股（Tencent Holdings ），其它的投資者還包括汽車公司阿斯特拉國際（Astra International）、貝萊德（BlackRock）、資本集團（Capital Group）、臉書（Facebook）、Google、京東（JD.com）、KKR 、淡馬錫（Temasek）等。

報導指出，Gojek共同執行長Andre Soelistyo將擔任GoTo集團的首席執行長，而Gojek的首席執行長由Kevin Aluwi繼續擔任；至於Tokopedia總裁Patrick Cao，則會擔任GoTo集團總裁， Tokopedia的William Tanuwijaya會繼續擔任Tokopedia首席執行長。同時，GoTo集團的首席執行長Andre Soelistyo也會負責集團旗下的新品牌GoTo Financial，推動數位支付和金融服務業務，包括了GoPay以及集團的商貿與金融服務。

Photo Credit：Reuters/達志影像 William Tanuwijaya也是Tokopedia創辦人之一。

這是繼今年4月，新加坡的Grab赴美成功上市後，東南亞電商市場競爭更白熱化的情況。《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）就指出，儘管Gojek與Tokopedia仍保留各自品牌，但這項合併案將重塑區域電商業者的競爭態勢，未來將變成3強之爭，即在新加坡的Sea集團（冬海集團）、Grab集團，以及印尼的GoTo集團，而GoTo集團也將以今年在美國、印尼上市為目標。

值得一提的是，去年市場傳出Gojek可能會和Grab進行合併，因為疫情使兩家公司的業務受到衝擊，面臨著股東要求合併的壓力，但由於兩家公司在電子召車、數位支付、餐飲外送等業務上有高度重疊性，合併會帶來市場壟斷、裁員的疑慮，兩者的合併面臨的監管審查有一定難度。

因此，Gojek選擇與互補性高的Tokopedia合併，被認為是較易實現的目標。不過，印尼的另一家數位支付服務公司OVO的主要股東，即是Tokopedia，未來GoTo Financial與OVO的關係未明朗，《日經亞洲評論》報導， GoTo集團總裁Patrick Cao不排除會從OVO撤資。

此外，《日經亞洲評論》報導指出，Gojek也在泰國、越南、新加坡和菲律賓等東南亞市場設點，而Tokopedia僅在印尼開展業務，而Gojek與Tokopedia的合併，也是受到區域電商的競爭影響所進行的，如創立於新加坡、2017年於紐約上市的Sea集團（蝦皮母公司）近年積極進軍曾Gojek與Tokopedia部署的產業，如外送服務與網路購物。

Photo Credit：Reuters/達志影像 Grab創辦人Anthony Tan陳炳耀

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範