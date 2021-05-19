台灣電價全球第二低，護國神山哪有這麼神，不過是台電在撐而已

文：楊雅雲、鄭智文

最近大家都很悶，中央流行疫情指揮中心很悶，受到疫情衝擊的百工百業很悶，還沒解決事故善後的台鐵很悶，還沒解決缺水問題的縣市政府很悶，已經長期「肝腎虧虛」的台電遇到缺水連水力發電都不能用，更悶。

2021年5月13日，比綠學院未來人的預言早了三年，因為各種內外複雜因素，台電這頭大牛，這次沒能扛住，倒下了。

事件一發生，一瞬間所有人都成了能源專家，紛紛在各種媒體寫文章批評，首先說這是因為再生能源扛不住、接著說如果有核能或是有天然氣第三接收站就不會停電、接著說備轉容量率長期造假，指出別人的問題很簡單，包商按錯鍵的問題、政府的問題、台電的問題，總之一定有一個人有問題。

不討論問題的人，則是趕快把危機變商機，馬上就有人說停電好可怕啊，我們要趕快投資儲能，台電要編列更多的預算購買電力輔助服務，於是儲能概念股就能再帶動一波上漲行情。

那一兩天，沒有人比我們能源業的綠色工作者更悶了。

這就像是你是個醫生，你已經知道病人肝腎虧虛，總有一天要生大病，但當你告訴他實情，他的家屬嗤之以鼻，說我兒子現在日子過得好好的，你這是在咒他死，於是馬照跑、舞照跳，你看著他往生病的方向走去，卻一點辦法也沒有。

所有能源業的綠色工作者，幾年前就知道會有這麼一天，個人會失憶，但網路是有記憶的。我們之前寫過無數的文章，點出關鍵問題，提出六大電力調度策略、用備轉容量不要用備轉容量率、成立獨立的電力市場監管機關，就是我們整個業界共同開出的解方。

要救一個癌症病人，並不是靠醫生，而是病人必須意識到自己得徹底改變過去的生活、飲食習慣、性格傾向。要救我們自己，就要檢討能源政策，調整能源結構，改變齊頭式的電價，電價要能反應真實成本。

這些解方有的治標有的治本，治標的效果快，例如我們建議以後改用備轉容量，不要用備轉容量率，經過這次513大停電，我們進一步建議由每日一個燈號改為每小時一個燈號，亦將備轉容量率（%）修改為備轉容量，如此才能真正真實呈現電力系統即時裕度狀況。

至於治本的解方要有耐心，等待十年才能看到效果，但絕對值得。例如近幾次停電事故，都是靠臨時組織的調查小組產出調查報告，但是調查報告一出，長官會失憶，新聞熱度會過去，沒有一個專職專責的單位，也就是獨立的電力市場監管機關持續追蹤，下一次再發生大停電，常常也就是再開更多一樣的會議而已。

除了之前的八個解方之外，今天我們再加一個連醫生都不用去看的永保安康養生法，也就是檢討能源政策、調整能源結構、改變現在齊頭式的電價。

Photo Credit: 中央社

台灣電價全球第二低，人均碳排放量高到是全球倒數後段班，台灣整體的競爭力優勢，講白了就是依賴各類用電交互補貼，這樣說起來台電也應該分你公司的利潤，護國神山哪有這麼神，不過是台電在撐而已。

反過來說，台電的電賣這麼便宜，虧錢是誰買單？債留子孫，讓你兒子或孫子買單。想要享受自由，卻不願意承擔責任，整天高談要供電穩定與安全、環保、降低發電成本三者兼顧的空話，都是在耍流氓。

檢討能源政策，調整能源結構；落實使用者付費，提升價格差異誘因，調整不同時段不同電價，達到節能效果；提升各項用電資訊可視化，即可馬上鼓勵民間自主投資和投入需求面管理，企業也得被迫往碳中和方向轉型，短期會有「好轉反應」，但長期來說體質會更健康。唯有同時改變能源結構和用電戶使用行為，才能徹底調整體質自我療癒，也就是達到淨零排放。

電力系統發生故障無法完全避免，一旦遭遇偶發事故時，若各項保護措施未能迅速恢復正常，事故會猶如疫情滾雪球般地擴散，進而拖垮其它電網上正常運轉的發電機組；分區輪流停限電，將故障區快速隔離是電網斷尾求生，來避免更大規模影響，是不得不的最後選擇。

自古世事難兩全，如果只想要便宜的電價，就應該做好準備建置混合型微電網來確保自我供電穩定與安全，不然期望513大停電是單一個案，就如同期望靠著開刀切除腫瘤身體就會回到過去的健康狀態，好傻好天真。

這將是一條重生之路，你下定決心了嗎？

楊雅雲

受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書。

鄭智文

利用資通光電技術，推動綠色科技產業。從無到有逐步聚合國內需量反應資源，共同參與虛擬電廠，提供可靠和彈性地電網資源，對抗氣候變遷，現任綠學院綠色帶路人。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航