立院三讀通過「1450條款」，政府網路宣傳政策應標示為「廣告」

日前農委會被揭露用標案預算宣傳政策，國民黨自此經常諷刺民進黨「養1450網軍」；而標示不明的問題也顯示政令宣傳長期缺乏監督的問題。立法院會今（18）日三讀修正通過《預算法》第62條之1條文，政府編列預算於網路媒體等辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

國民黨稱之為「1450條款」

農委會過去曾被質疑挪用「新農業政策多元傳播標案」的1450萬元預算，執行「加強農業訊息因應計畫」是在「養網軍」；監察院日前出爐的調查報告也指出，農委會不當挪用「第二預備金」與「農損基金」從事政策宣導。

國民黨對此非常不滿，以農委會為例，多次嘲諷執政的民進黨「1450（此指網軍）」非常厲害；行政院的執政團隊一天到晚用國家資源做梗圖，假借「澄清」或是「政令宣導」，實則處處攻擊在野黨，抓到在野黨只要一個用詞不精確、講話不注意，就不斷被放大來攻擊，但應該被監督的應該是執政黨才對。

Photo Credit: 中央社

《聯合報》報導，民眾黨團去年也曾指出，行政院的重大溝通宣導與勞務人力採購標案，近4年編列高達1.03億元，質疑政府根本用公款從事「大內宣」。立委高虹安以行政院「中央圖房」4年燒1.03億元，養9個小編做哏圖，出處都是在行政院長蘇貞昌的臉書，卻沒依照預算法62之1條，加註廣告字樣，明顯刻意迴避相關責任。

國民黨立委林德福等16人、曾銘宗等19人、江啟臣等22人提出《預算法》第62條之1條文修正草案，要求政府不能以「匿名方式、網路幕僚」操作；修正草案於5月6日在財政委員會初審通過，並不需黨團協商，提報院會討論。立法院會今天完成三讀程序。

國民黨立委賴士葆將這項修法稱為「1450條款」，他批評，政府每年編列20億元文宣費用，還不包括基金，明眼人都知道，某些單位還是將網軍藏在標案底下。第一名是農委會2990萬元，加上農業特別收入基金1043萬元，加起來有4000多萬元；第二名是交通部2000多萬元；行政院也有500多萬。現在修法是個新開始，正告行政單位，不要用納稅人的錢養1450，攻擊在野黨、異議者，未來將繼續監督，若有不足將再修法。

提案修法的國民黨立委曾銘宗會後發言表示，過去政府機構編列大量金錢養網軍，攻擊特定政治人物，希望修法後「不要再用政府資源養網軍！」希望為人民血汗錢把關，強化管理，確保行政中立，維護新聞自由，也維護人民權益。

林德福指出，網路社群平台匿名方式議題操作帶風向容易產生弊病，因此有必要修正相關法律，明文規定政府於網絡社群平台進行非廣告形式宣傳與澄清應清楚讓民眾知道政府機關單位名稱，以維護人民知的權利與言論自由。

民進黨立委高嘉瑜之前在委員會初審時也曾表示，政府購買數位媒體從2017年開始超過60%，政府購買臉書廣告狀況越來越普遍、金額越來越高，卻也助長社群媒體透過演算法壟斷資訊來源，政府掌握預算、資源，這樣無形中置入廣告、購買媒體是危險的事，應思考如何限制、節制，藍綠執政都有越買越多的問題。

修法重點為何？

修法訴求聚焦於主張明文規範政府機關在相關社群平台提出的澄清或宣傳，執行內容應揭露「機關名稱」，不能以「匿名方式、網路幕僚」方式來操作。修正條文明定：

基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關暨公營事業、政府捐助基金50%以上成立的財團法人及政府轉投資資本50%以上事業，編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

修正條文也規範，對於執行辦理政策及業務宣導的預算，各主管機關應就執行情形加強管理，按月於機關資訊公開區，公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，並於主計總處網站專區公布，按季送立法院備查。

《風傳媒》報導，國民黨立委林思銘過去曾指出，立法院早在審查102年度預算時，就已經做成決議：「103年度起，各機關編列政策宣導經費，應於預算書內妥適表達以利國會監督」，但行政院主計總處8年來不作為，導致檢視110年度預算時，各類政策宣導經費，從名稱、預算科目、內容範圍到承辦人員的經費來源，都各行其是，雜亂無章。

例如光是名稱就有「政策宣導」、「政令宣導」、「宣傳費」、「宣導費」、「廣告費」、「業務推廣宣傳」、「宣導工作」不等；而預算科目，有的放在「業務費」、有的放在「委辦費」、「獎補助費」，甚至還有放在「公共建設及設施費」下的「工程管理費」。

《自由時報》報導，審計部副審計長李順保則在初審答詢時坦言，經查核109年度中央機關政令宣導的辦理在政策執行上確實有缺失，包含機關內對政令宣導沒有專屬的預算科目跟定義。

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核稿編輯：翁世航