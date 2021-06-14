【社會騙局】不肖婚姻仲介業者，如何從單身男性身上剝好幾層皮？

上次講完美容產業坑錢案例，現在要來講講婚姻詐騙跟婚友社。這類案件對於單身男子來說，是讓人不經意就會跌入的陷阱。

進入21世紀，人們的婚姻與戀愛不再受傳統思維束縛，進入一個自由戀愛的時代，人們可依照自己需求、喜好尋找心目中的伴侶。看似自由且開放的戀愛觀念，人們會認為這是一個大解放，但這是大錯特錯的。

在自由戀愛氛圍的同時，女性社經地位提升且普遍受高等教育，不再是單純嫁入男方家中當媳婦做男人的陪襯品，女性地位一日比一日升高；同時網際網路發達，人們聯繫方便的同時，人們眼光逐漸拉高，比較越來越多、選擇也越來越多。

一切種種原因造就出許多「單身男性」，在這種單身男性居多的社會，許多業者想出對應方法開創不同市場，既能賺錢又同時能解決單身人士過多的問題。不過其中有不少不肖業者卻利用這點，讓苦苦找不到另外一半的單身人士又被多剝了一層皮，可謂雪上加霜。

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我們第一個先來講常見的婚友社

婚友社顧名思義就是扮演月老、紅娘的身分幫單身人士配對。婚友社在網路上、辦公大樓中隨意可見，他們也是合法經營的公司。他們旗下的秘書及紅娘幫客戶積極尋找合適對象，但問題就是出在這個地方。

因為一般客戶簽約為二至三年，條約明確規定客戶若從婚友社得到婚姻或戀愛，可無條件解除條約，並免除後續的費用。但也就是因為這個規定，導致部分的婚友社在最開始，不會幫客戶真的配對，而是找「槍手」來應付，其目的是要先賺錢。

「槍手」就是紅娘在外約聘來的臨時工，也有可能是長期配合的女性，他們只是來應付單身男性。他們很擅長聊天，業主也會將男性擅長的話題跟工作資訊提供給「槍手」，因此對做好功課的槍手來說，應付男生是極為容易的。

然而時間到了，她們就會即刻閃人。這時許多男性會不知道怎麼回事，明明很好聊，女生怎麼時間一到就甩頭走人，也不會主動加聯繫方式？讓人認為這些「單身女性」是真的來找男朋友的嗎？其實仔細去推敲一些細節，很容易就能判斷這些女生是否為「槍手」還是「單身女性」。

一般男性客戶反映這些問題時，婚友社的秘書會跟客戶表示「是男生該主動要聯繫方式」，不是讓女生來要（完全是將責任撇到男性客戶身上）。其實呢，就算男性向女方要了通訊軟體，也有可能是假的。有些案例是聊一陣子，女方就消失或是已讀不回。這些用來忽悠男性的帳號有些特徵：沒有明確大頭照、沒有正式的名稱、聊天最後不是被「已讀不回」就是「不讀不回」。

有些男性客戶很快就會察覺有異，要求解約退費，此時就會發現當初簽的條約完全不利於自己。例如使用兩個月可解約，但需承擔80%的簽約成本，等於說使用兩三個月並解除契約，但後續仍要支付剩餘的80%費用。這些條款令許多男性客戶卻步，只好硬著頭皮持續使用這些合約。

有沒有辦法解約 ?其實是有的，這部分保留到後面筆者再向讀者們說明。

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另外一種更加恐怖且代價更高的，就是外籍新娘

許多人年紀大且未婚，為了繁衍後代，只好找上外籍新娘，簡單來說就是花錢找老婆。這些外籍新娘的國籍不外乎越南、菲律賓、印尼等開發中國家。

先聲明，不是所有外籍新娘都不好，而是有一部分透過婚姻仲介認識的對象，是抱著換「中華民國身分證」或「詐財」等心態才嫁過來的。若是兩人在當地談了戀愛再遠嫁台灣則另當別論。

筆者身旁一個朋友就是血淋淋的案例，他是一名工廠老闆，曾經有一場最後無疾而終的美好戀愛。但其實在分手之前，這位老闆身旁就有位長輩一直介紹越南女孩給他認識。這名老闆在分手後找了這位前輩所介紹的越南女孩，當時年紀已過35歲的老闆很快就跟這女孩子結婚了。

這段期間他跟著新娘回到越南老家，發現是住在離湄公河不遠的離島上，往返越南本土還得搭船。看著交通不便且家境困難的越南婆家，生性善良的他很快就心軟。為這場婚姻，他從自己的積蓄中花費近30萬台幣幫助越南婆家購買機車、生活用品。隨後也在當地舉辦了一場婚宴，前前後後大約花了70萬台幣。

回到台灣後，他們兩人同居大概三個月，越南老婆就開始吵著要到高雄親戚家工作。吵了一個多月，這位老闆想既然是家人，就放老婆去工作也無妨吧，然而一切問題就從這開始。越南老婆在高雄工作一陣子後，就宣稱老家的父親腳痛需要回越南幫忙，但這一忙就是兩年。

他的越南老婆開始以各種理由不返回台灣，甚至是搞失蹤，但一陣子過後隨即通話聯繫男方，但堅持不視訊。日復一日，這位老闆也開始覺得似乎有詐，但他當時也沒多說什麼，直到最近直接消失半年，介紹人也完全不見蹤影，這位老闆才在聊天中向筆者訴苦。

筆者聽到上述故事後第一反應就是：「這越南老婆打過來只是刻意維持雙方關係，沒想到後面都懶了。」她營造出自己仍有關心台灣丈夫及婚姻，但事實上是要等到那張「中華民國身分證」。老實講若這位老婆真心在乎這個家，早就在疫情緩和期間返回台灣找丈夫了。

然而這位老闆表示：「過去曾見他朋友為了解除越南婚約，跑了台越兩地，甚至在越南因沒支付賄金而吃了閉門羹，前後花了數百萬以及五年的光陰，才將這場跨國婚姻解除。」這位老闆深怕自己也要走一樣的流程。但後來透過律師詢問後，才知道過去也有不少類似案例。老天終究保佑好人，這種情況可以透過律師打官司請法官判決婚姻無效，不過這部分待未來跟前面消費自保的文章一併說明。

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總結

單身男子必須接受孤單事實、家人逼迫、異樣眼光就算了，甚至還得面臨種種的敲詐及詐騙。雖然有些人最終獲得正義，但中間的損失不計其數，也讓當事人對感情、對人的信任跌落至谷底。有些人從頭到尾都沒有品嘗到戀愛的甜美，反被「假戀愛」「假婚姻」搞得一無是處。

筆者自己也算這類單身族群男性，因此對於這些感受是刻苦銘心的。但筆者要特別聲明的是，這類行業其實也有正派經營的，並非全是邪門外道。建議單身男子們進入婚友社，或是透過仲介娶外籍妻子前，最好多問問家人、朋友，或是查閱網路資料。不要因為愛面子，導致自己賠了夫人又折兵，又陷入人財兩失的窘境。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航