港府宣布收回3塊新界地：地產商「投資失敗」都有安慰獎收？

上星期五政府宣布從新鴻基與新世界等手中收回3塊新界地，包括元朗YOHO Midtown旁核心地段，興建公共房屋。

睇落好似政府重手出擊「打地主」（連YOHO MidTown旁黃金地段都收！），「重創」地產商發展大計，起公屋拯救水深火熱嘅基層市民？事情當然冇咁簡單。

呢3塊地，其實已經係政府兩年前表示會收嘅10塊地當中嘅3塊[1]，並唔係新嘢：

我們會檢視那些規劃上可作綜合發展區或住宅（甲類）發展，而地積比率比較高（一般而言，市區為7.5倍或以上，新界為5倍或以上）、現有構築物比較低矮（如只有幾層樓高），但有關業主**未有確切發展計劃的土地**。現時資料顯示，約有10組地塊符合這些條件。 （發展局：局長隨筆，2019年10月20日，強調由作者加上）

然而，現在不單止係拖延咗兩年，仲要得返一半都無。林鄭當時高調喺施政報告公佈計劃時嘅「全力以赴」增加公屋供應嘅精神，已經燃燒殆盡。

更加嚴重嘅係，《南華早報》剛剛揭發[2]，原來呢3塊地似乎係地產商眼中發展唔到嘅「豬頭骨」地，對於地產商「可有可無」，政府主動收地仲可以幫手收拾殘局。

圖片由作者提供

發展商收唔到「祖堂地」始「同意」政府收地

《南華早報》引述新鴻基發言人[2]，承認原來位於YOHO Town旁、5400平方米嘅地段之所以丟空多年，係因為當中夾雜「祖堂地」。「祖堂地」出售門檻高，似乎新鴻基無法收購餘下地段發展，而手持地段亦不足以發展私樓，結果土地丟空多年。所以對於地產商來講，呢啲土地已經係冇價值既「豬頭骨」，直接啲講就係投資失敗。政府現在出手收購土地，仲可以獲港幣2000萬收地賠償（公帑支付），好過渣都無，猶如安慰獎。

另有3塊土地因地主提出發展申請放棄收地

值得注意嘅係，輿論集中喺被收嘅個3塊地，往往很容易忽略為何事過兩年，仍然有7塊地收唔到。政府喺一份新聞公報[3]簡單交代咗個7塊土地嘅情況，但唔肯提供完整資料。當中3塊政府已表示放棄收回，即係公屋供應又少咗一截啦。

究竟點解？原來係因為個3塊地嘅地主，係林鄭2年前宣布收地之後，提交咗地契修訂／換地申請（即發展申請），但個3塊地位置在哪裡、地主是誰就因為「商業敏感性」而不公開，公屋供應變相畀地主（發展商？）搶走咗。

奇就奇在，點解過去兩年公眾一直唔知呢幾塊土地係邊度，到今日都唔肯講，但呢3塊地嘅地主竟然會識係呢2年期間提交發展申請，卡住整個收地過程？一塊地係咁仲可以話咁啱得咁橋，但3塊地同時係咁，「撞彩」嘅機會甚低。

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唔公佈放棄收地詳情 引官商勾結嫌疑

所以，呢3塊避過收地一劫嘅土地嘅業主係邊個、位置係邊，係關鍵所在。如果相關土地不牽涉「祖堂地」，或原來又係某幾個大發展商持有，即代表呢啲避過收地一劫嘅土地，其實係發展商眼中嘅真正「靚地」（否則亦唔會提交換地申請同修改地契，準備發展）。

政府拒絕公佈呢幾塊避過收地嘅地塊嘅詳情，咁自不然會惹起公眾質疑，政府今次「十塊收三塊」嘅決定，係咪為某啲發展商度身訂造，令發展商既可以獲公帑包底，交出「豬頭骨」地，亦可以「保住」靚地自己起私樓，同時政府又可以獲得掌聲（被鬧咁耐終於肯收發展商嘅地！）嘅「三贏方案」，如果屬實，簡直係一場精心策劃嘅PR stunt。

要強調一點，根據《收回土地條例》，行政上地主並無「反對機制」，而且收地無理由可以拖兩年，甚至預先係放風，留有空間俾地主「做嘢」、同政府討價還價，或提交發展申請，卡住整個收地過程。

政府應立刻公佈被「放生」地段位置在哪，以釋除公眾疑慮，否則不要怪市民質疑是次選擇性收地，其實真係官商勾結。

注釋：

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責任編輯：Alex

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