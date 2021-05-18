新增245例COVID-19確診、2人死亡，明起至5/28全國各級學校停止到校上課

指揮中心表示，國內今日新增245例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診，當中包含240例本土病例，並有2名確診個案死亡。

由於疫情嚴峻，教育部部長潘文忠也宣布，全國各級學校包含公私立幼兒園，從5月19日至5月28日，停止到校上課，改採居家線上學習的方式。兒童照護中心及補習班這段期間也禁止前往，以在家學習或休息為原則。

新增245例確診，其中240例為本土感染

指揮中心表示，國內今日新增245例COVID-19確診，當中包含240例本土、5例境外移入。當中2名確診個案死亡，為案1522及2095。

根據指揮中心新聞稿，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於今（2021）年5月5日至5月17日。

居住縣市部分，分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。其中台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

Photo Credit: 林奕甫／TNL

指揮中心表示，新增之死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。

另外今日也新增5例境外移入個案，包含案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工；案2151為本國籍30多歲男性，自吉爾吉斯入境；案2152、案2263兩人則為菲律賓籍30多歲女性移工。

指揮中心統計，截至目前國內累計2260例確診，當中包含1121例本土病例，確診個案中14例死亡、1127例解除隔離、1119人隔離中。

5月19日－28日，全國各級學校停止到校上課

陳時中表示，隨著疫情發展，目前出現確診者的縣市已超過全台半數，部分學生也出現確診的狀況。截至昨天傍晚，大專院校有16名學生確診，高中有4名，國中有6名，國小有7名，幼兒園有4名。總共37名學生確診。

潘文忠表示，目前國內疫情相當嚴峻，為了降低群聚感染的風險，全國各級學校包含公私立幼兒園，從5月19日開始至5月28日，停止到校上課，改採居家線上學習的方式。兒童照護中心及補習班這段期間也禁止前往，以在家學習或休息為原則。

潘文忠表示，在這段期間，大專院校及高中以下學校，改採線上學習的方式來進行。線上教學視同正式課程，以暑假期間不再進行補課為原則。學校教職員工部分則仍然以到校為原則，學校可自行評估老師到校或採居家線上教學者的人數。採居家線上教學的老師可以採同步、非同步或混合的方式來進行。

潘文忠說，家中有12歲以下兒童或身心障礙子女，照顧者可以請防疫照顧假。高中以下學生，若家中無數位學習設備者，可以來向學校做借用。如果有無法在家中照顧或在家中進行學習者，學校（包含幼兒園）應該要提供學生到校照顧及用餐。

另外居家學習期間，針對弱勢學生的照顧仍會持續，用餐協助網不中斷。而居家遠端學習弱勢生，學校可依規範印製餐券發放，讓學生可以就近領取餐盒。

潘文忠說，線上教學課程視同正式課程，課程教學與評量方式，由學校以彈性多元方式處理，原則採從寬認定。另外有關師生線上教學方式，數位學習工具及影片資源，學生家長及老師可透過數位學習便利包，獲得所需要的資源。

目前教育部也彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平台選擇，家長亦能透過平台了解學生學習情況。而為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

教育部所彙整的線上學習資源如下：

而學生、家長及老師若是對於停課居家線上學習有其他問題，可以參考這個連結查詢相關回應及答覆。

320位耳鼻喉科醫師自願支援「社區篩檢站」共同抗疫

根據指揮中心新聞稿，隨著疫情發展，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召全台會員，投入政府成立的社區篩檢站，貢獻專業，共同抗疫，目前已有320位醫師願意參與。

指揮中心表示，醫界在防疫中扮演非常重要的角色，疑似病例通報、個案治療等第一線防疫工作，都讓醫事人員承受高風險及高壓力，今天許多醫師不畏辛勞，主動投入社區篩檢站，對國內防疫工作推動更是一大助益。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬醫師強調，在嚴峻疫情考驗下，感染源不明的本土案例出現，會逐漸影響整體基層醫療服務量能。政府成立社區篩檢站，篩檢可能個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險。因此號召學會會員發揮耳鼻喉科專業，配合國家防疫指揮系統，全力支援社區篩檢站工作，協力控制疫情，目前已有320位醫師願意參與。

新北市醫師公會理事長周慶明指出，耳鼻喉科醫師平時就專門照顧呼吸道疾病患者，這方面的專業能力非常出色，若積極投入，必定能提高篩檢準確度。針對新北市基層診所醫師所做的相關問卷調查也顯示，新北市醫師皆有接受良好訓練，除投入社區篩檢站，亦願意配合防疫，協助COVID-19疫苗注射、集中檢疫所、居家隔離或居家檢疫者通訊診療及照護工作。

Photo Credit: 指揮中心提供

陳時中於記者會上表示，在現階段疫情嚴峻之時，保全醫院是相當重要的事情，讓醫院能夠提供基本醫療照顧的量能，也要照顧到COVID-19的病人，工作非常重要而繁重。若此時醫界能夠全員動員，並支援能夠處理的業務，一方面可避免醫療院所內造成感染的可能性，也可以大幅減低各醫院急診室的壓力。讓有症狀者皆可接受篩檢，使篩檢的效率提高，對於傳播鏈的阻斷就一定有它的功能跟效果。

陳時中說，疫苗部份我們開始得晚，但要打得快，要盡快將空窗期彌補起來，這必然要大量的醫護人員來幫忙。基層人員願意幫忙也非常的好，非常感謝，集中檢疫所的數目也大幅增加。若能利用通訊診療來進行照顧、轉診，將可大幅降低醫院的負擔，也可以保障在集中檢疫所、居家簡易、居家隔離者的健康。

陳時中：快篩陰性不保證沒有染病，也可能是病毒數量不足以被驗出來

記者會上指揮中心發言人莊人祥也提醒，若家中出現確診的個案，衛生單位通知你去住院前，需要注意事項如下：

Photo Credit: 指揮中心提供

Photo Credit: 指揮中心提供

另外陳時中也特別提醒，在快篩結果出來時，快篩陰性不代表沒有染病，也有可能是目前病毒數量不足以被驗出來，是在之前這段時間不會傳染給人家。因此若是因為有接觸史，或有地緣、工作的關係而來接受篩檢，還是要注意身體狀況。

若篩檢陰性之後出現症狀，不要以為就一定是感冒或其他原因。若有接觸史，篩檢陰性也有可能是篩檢當下尚未發病、病毒量不足，尚屬潛伏期階段所以驗不出來。因此若篩檢陰性後出現症狀，務必跟衛生單位聯絡就醫或採檢。禁止搭乘大眾交通工具，並應主動告知醫護人員活動史及接觸史。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範