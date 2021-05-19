馬斯克取消比特幣買特斯拉，是為了環保，還是在下另一盤棋？

文：Chris

「鋼鐵人」特斯拉執行長伊隆‧馬斯克（Elon Musk）又有新動作了！這次他在個人推特上宣布，特斯拉將停止接受比特幣付款買車，消息一出，硬是讓虛擬貨幣整體市值下跌不少。

特斯拉先前才在2月份花了15億美元以企業名義購入比特幣，接著在3月中又宣布正式開放比特幣買車，但為什麼身為虛擬貨幣愛好者的馬斯克，要在短短49天內就宣布停止支援比特幣呢？今天就要好好的來帶大家解讀，特斯拉跟馬斯克葫蘆裡到底在賣什麼藥。

首先要從特斯拉為什麼會買比特幣開始說起。特斯拉在2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔案中說明，他們購買比特幣是為了「進一步分散現金以最大化現金回報率」，當時還附帶表示將開始接受比特幣購買車款，成為全球第一個接受比特幣主流車廠。

這理由其實不稀奇，在美國聯準會目前還不斷維持量化寬鬆政策之下，雖然比特幣價格起伏相當大，但比特幣有2100萬顆的總量設計，被許多人視為一種熱門的「抗通膨資產」，這也是我們看到除了特斯拉以外，MicroStrategy、Nexon、Square等軟體購入比特幣作為企業資產的原因。特斯拉甚至也因此在今年Q1就拋出了10%所持比特幣，為公司帶來了1.01億美元的淨利。

過不久到了3月，特斯拉就如同宣告正式開放比特幣買車，當時還宣布會使用內部和開源軟體營運比特幣節點，一旦消費者要用比特幣買車，特斯拉就會自動生成付款錢包位置讓消費者匯入。

今天馬斯克則發推表示，比特幣不管是挖礦還是交易過程都有助化石燃料消耗造成過多碳排，因此取消了比特幣購車。這裡就是讓最多人困惑的地方：既然特斯拉是以財務理由購入比特幣、支援比特幣，那為什麼現在還要打著「不環保」的理由，不讓大家用比特幣買車呢？這不是有點矛盾嗎？

Photo Credit: AP／達志影像

但馬斯克說了一句：如果比特幣網路能比現在更環保的話，特斯拉就會考慮恢復支援比特幣。而且在這之前，特斯拉也不會出售手上擁有的比特幣。雖然老闆發文不一定就保證實現（畢竟馬斯克也是跳票之王），但他的言下之意，就是表示特斯拉要保持從2003年一直以來維持的環保形象，甚至連「交易手上這些比特幣」這點碳排量都不願意造成，有點像突然認錯，「對，我買比特幣不環保，但我現在改可以了吧？」

比特幣到底環保嗎？

只是，比特幣真的不環保嗎？讓我們翻開比特幣的耗能資料，根據英國劍橋大學的比特幣電力消耗指數即時資料，比特幣網路整體年度耗能現在已達149.63TWh，約佔全球總電力消耗量的0.69%，已經跟波蘭、埃及、馬來西亞、瑞典等國的整體用電量差不多。

截自 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

另一個數據科學家Alexde Vries的網站「Digiconomist」統計數據則是略低，年度耗能約為115.26TWh，約等同於荷蘭，但年度碳排量則到達5475萬噸二氧化碳，約跟新加坡相當。而經過劍橋大學的研究調查發現，比特幣網路總耗能只有約39％實際來自再生能源；而關於中國礦工多位於四川省用水力發電的消息，事後該文章作者也承認犯了「方法上的錯誤」，並不準確。

甚至根據《Nature Communications》上一項新研究指出，中國比特幣礦工2024年能源消耗量將達到最高峰，屆時光中國年度耗能量就達297TWh，相當於每年產生1.305億噸碳排放量。馬斯克說比特幣不夠環保的說法，確實有其道理；但也因此不少人推測馬斯克是在中國踢到鐵板被官方軟性封殺，在停止擴建上海廠、放棄中製車出口計畫的同時，反過來透過封鎖比特幣，讓世界佔比最多的中國礦工佔不到便宜。

特斯拉會採用其他虛擬貨幣嗎？

不過不支援比特幣，不代表馬斯克跟特斯拉就不愛虛擬貨幣了。馬斯克認為虛擬貨幣在許多層面上還是非常有潛力，未來也會繼續探索運用虛擬貨幣的可能性，但前提是不能對環境造成太多傷害。但重點來了，馬斯克說「正在考慮支援耗能只有比特幣1%的虛擬貨幣」，那誰可能會是特斯拉的新寵兒呢？

這裡就不得不再提一下馬斯克的最愛狗狗幣了，不只馬斯克發動投票後有78%的網友願意支持狗狗幣購車，翻開TRG Data Centers上幾個熱門幣種的資料來看，狗狗幣的耗能也只有0.12KWh，遠比比特幣1%的7.07Khw還小得多（但Cardano跟瑞波（Ripple）也符合條件）。

Photo Credit：TRG Data Centers

此外最近因打著「綠色比特幣」稱號，逐漸受到重視的奇亞幣其創辦人Bram Cohen也趁此機跳出來跟馬斯克說「如果真在意環境衝擊，那就應該賣比特幣增加市場供給量，讓價格、挖礦獎勵、耗能下降」，順便也幫奇亞幣打了一波廣告。

可能正在下另一盤綠能的棋

這次特斯拉取消比特幣交易，裡面最有可靠性的説法其實來自路透社報導，兩位內部消息人士指稱特斯拉正為進入美國再生能源憑證市場佈局；為了加強環保形象，特斯拉才決定停止支援比特幣。

大家都知道，特斯拉真正大咖的營收不是比特幣那塊小蛋糕、也不是賣車收超充費，而是靠其他車廠買碳排額度獲利。今年特斯拉Q1財報顯示特斯拉淨利為4.38億美元，但碳排獲利有5.18億美元，沒碳排收入的話，特斯拉甚至還處於歸損。

只是屋漏偏逢連夜雨，特斯拉碳排最大買主Stellantis前幾天宣布今年靠自己減碳就能達標，再也不需要特斯拉了；這很可能讓特斯拉開始積極另尋一個類似於碳權，能從環保紅利中獲利的新戰場，而美國再生能源憑證市場過去由乙醇廠商主導，現在特斯拉加入，很可能再以自家擅長的太陽能與充電樁基礎設施，或甚至傳聞的沼氣技術切入並從中獲利。

但不管最後特斯拉到底有沒有推動比特幣綠化、用了其他幣、還是走向美國再生能源信貸市場，這整件事都反應了一個複雜的現實：那就是氣候議題貨真價實地成了未來十年國際政經角力的主戰場，特別是在全球已經有上百個國家明確宣布2050實踐碳中和的現在，幣圈、鏈圈，網路業還是製造業都無可避免。

簡單一問，幣圈的交易所有哪個能好好檢視自己的ESG？

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航