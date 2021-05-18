5天內停電2次，經濟部長王美花：未來「夜間尖峰用電」將成挑戰

台灣在過去一週發生2次全國性停電，今（18）日再傳用電量高、可能再度停電，也傳出由於C 、D組別用戶短期內已二度限電，為了公平起見下次可能改為E、F組別限電，此消息尚未獲得最終確認，經濟部長王美花今日下午透過視訊，針對今日電力狀況做出說明。

王美花表示，今日氣溫還是很高，加上景氣升溫、工廠24小時生產模式不變，台電預估今日尖峰用電量高出昨日實績值的3744萬瓩，略升為3750萬瓩。

雖然今日可用機組有增加，昨日一度停機的興達電廠1號機已經修復完成，重新併聯發電，而麥寮電廠3號機也提前結束大修，2部機組加入發電可增加102.5萬瓩，預估本日系統最大供電能力為4000萬瓩，比昨天增加超過100萬瓩，但預計備轉容量率約6.73%，供電燈號仍為代表「供電吃緊」的黃燈。

王美花表示，雖然白天有太陽光電在日間可以解決日間高用電量的問題，但黃昏過後太陽光電逐漸減少供電，在考慮水資源限制條件下，電力調度仍需面對夜間的尖峰負載、備轉容量吃緊的挑戰。

台電已經個別通知大用戶抑低用電條件及加強需量反應措施、於下午4時後減少用電，也協調民營電廠、汽電共生機組加入發電，共增加41萬瓩電力，截至下午6點為止，今日系統最大供電能力已提升至4038.3萬瓩，備轉容量率也由6.73%上升至8.3%，但台電強調，今日供電仍然極為緊澀，呼籲用戶共同協力節約用電，度過供電緊澀時期。

Photo Credit: 台電

5天內2次停電，王美花：夜間的尖峰用電將成新挑戰

王美花表示，517停電，一共有62個工業區、47家廠商受到影響，經濟部將請台電和工業局比照513的方案致歉補償。至於科學園區用超高壓線路，是不同的系統。

王美花也說明，517停電原因，第一是氣候變遷，氣溫異常高，5月出現了38度的高溫，用電大幅提升。接下來是因為台灣景氣好，很多製造業都是24小時連夜生產，帶動工業用電大幅增加，昨天用電高達3744萬千瓦，創下5月有史以來最高用電量。但另一方面，很多機組歲修期程都排在5月下旬才陸續歸隊，導致備援不足，將要求台電檢討，分散機組歲修時間。

王美花表示，氣候變遷下，夜間的尖峰用電將成新的挑戰，加上24小時生產的產業模式、大量再生能源後加入的模型，都是未來電力調度需要一起考慮的。

王美花也提到，台中火力發電廠燃氣機組是未來「增氣減煤」很重要的助力，1台燃氣機組就有130萬瓩的裝置容量，但和地方政府溝通困難，原新增燃氣1、2號機組應在2024、2025年上路，因都審卡關，確定延後一年到2025、2026才能上線，經濟部希望能跟台中市政府好好溝通。

王美花表示，目前是台灣發展的關鍵時刻，產業轉型、台商回台投資、半導體先進製程、外資投資台灣，經濟部會努力確保穩定供電。一週發生2次跳電，經濟部再次向社會致歉，除了道歉，也將督導台電在一個禮拜將檢討改善報告提出，把問題找出來。

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核稿編輯：楊士範