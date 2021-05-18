串流大戰新一章：AT&T分割華納媒體，與Discovery合體對抗Netfilx和迪士尼

今日震撼全美的企業交易消息，除了電商龍頭亞馬遜（Amazon）有意以90億美金收購電影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM）之外，最引人矚目的新聞就是美國最大電信龍頭AT&T，宣布分拆華納媒體（WarnerMedia），將與Discovery合併為新公司。不過，此交易還需獲得股東和監管機構核准，預計將在2022年年中完成此筆交易。

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美國電信巨擘AT&T，在2018年大手筆耗資1087億美金，併購時代華納媒體集團（Time Warner），之後便將旗下的華納影業、HBO、CNN、TNT、Cartoon Network等合併，更以HBO這個大品牌為號召，於去（2020）年5月推出串流平台HBO Max，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之下，推出第一個月就迅速累積410萬的用戶。

在此之後HBO Max也為院線發行解套，斥資2億美金的超級英雄電影《神力女超人1984》，去年就是採取同步院線與HBO Max的發行模式。串流這條路也替華納另闢蹊徑，今年5月27日，經典影集《六人行》團聚特別節目也即將在HBO Max上首播，屆時客串卡司將有防彈少年團、貝克漢（David Beckham）、女神卡卡（Lady Gaga）等人。在華納集團本身的知名影視IP如《正義聯盟》、《魔戒》、《哈利波特》、《生活大爆炸》等作品的加持下，HBO Max的聲量也持續上漲。

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今日AT&T正式宣佈分拆華納媒體，與Discovery合併。Discovery旗下擁有TLC、TVN、HGTV、Eurosport、Food Network等多個頻道，其媒體頻道多半聚焦於生活類相關，包含體育、自然、料理等節目，兩大媒體合併，凝聚成一股新勢力。

根據《綜藝報》的報導，AT&T與Discovery雙方合併後的新公司將由Discovery總裁暨執行長David Zaslav執掌兵符，也可望在合併之後，集中火力以200億美金的產能製作新的影視內容；至於新公司的名稱尚未揭曉，最快預計下週出爐。而新公司的股份，將由AT&T的股東持有71%，剩餘的29%股份則歸屬Discovery，等待合併交易完成之後，AT&T則將獲得總值430億的美金、債券和華納媒體部分的保留債務。

AT&T在這次的交易之後，可更專注擴展5G網絡，並為公司提供更大的財務靈活度；回頭來看，另一間美國電信企業巨頭Verizon也在月初時以50億美金出售了Yahoo、AOL等媒體。從這個月兩大電信業者的動作來看，電信公司似乎對媒體產業有不一樣的看法。而在這次華納媒體與Discovery的合併案當中，AT&T仍舊佔有超過五成的持股，從此看來，AT&T仍舊有一定程度的控制力。

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AT&T首席執行長John Stankey表示：「在此期間，我們的方向和使命保持不變。華納媒體（WarnerMedia）正在進行的市場與產品策略，與合併後的新公司保持一致。」

華納媒體的執行長Jason Kilar則表示這項交易的目的「是為了讓HBO Max繼續增加訂閱戶，且在競爭激烈的串流媒體中佔穩一席之地。」他也強調保持專注和發揮團隊潛力是非常重要的，因為雖然目前看似一帆風順，但也很容易失去這樣的勢頭。

在COVID-19的推波助瀾之下，小螢幕風起雲湧且千變萬化，以台灣觀眾熟知的Netflix來看，今年全球訂閱戶逼近3億大關，且持續積極佈局全球；而迪士尼旗下的Disney Plus也因為漫威、《星際大戰》等熱門IP蒸蒸日上，訂閱戶約1.4億，且迪士尼集團此前併購21世紀福斯集團大部分資產，其中也包含國家地理頻道，與Discovery互別苗頭。如今華納媒體將與Discovery合併，美國大企業之間的影視戰場，將在串流小螢幕上如火如荼地開打。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範