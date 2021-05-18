在異地做「expat」，酒杯下訴說你我的故事

來德的外國人初來報到，多會加入一兩個當地的外國人Facebook群組，名為「expats groups」。

「Expats」是指在外地短期工作的外國人，通常有薪金不俗的工作，英文流利，不用擔憂生計。他們不需通曉當地語言，工作只用英文即可，有子女的，通常也送進國際學校。所以在香港及其他華人地區提起「expats」，總先讓人想起白人的臉孔。

在德國，「expats」亦以白人為主，雖然也有不少其他族裔的人，不只來自西方發達國家。在德國的香港人，有大學或以上學歷，多有專業資格：工程師、軟件設計師、大學研究員。2019前，許多在德的港人，都未有計劃長留德國，只想在當地獲取工作和生活體驗，視這個中歐大國為生命中的一個驛站。但那一年的事，令不少港人都希望長留此地。還在港的，都考慮先去德國進修，以學生身分留下，並與家人一同遷來，沒有再回去的打算。因此，不少港人來的時候是expats，後來都慢慢變成移民，與平日見到的土耳其餐館老闆、伊拉克髮型師一樣，從此定居德國。

疫情關係，這些expats群組已很久沒再辦聯誼活動，但從前的每個周末，他們總愛找市中不同的酒吧，在那裡聯誼。在這些活動上，每周都會認識到新的人，來自不同的國家，有些來了兩天，有的來了十多年，還有不少想認識外國人的德國人。在那裡，溝通的語言都是英文，你無須會任何德文，連德國人都會為自己英文不佳而道歉。不少參加的外國人，總會抱怨德文難學；席間會講幾句德文的人，即會成為全枱的焦點，受到其他外國人讚賞。

在expats活動中，人們打開話匣，常常會問對方是否第一次來。因為每周都有新人，而參加的人通常也不是每周出席，所以除了那幾個至幾十個骨幹分子外，大家都不認識對方。久而久之，你會認識到很多不同國家的人，也學會幾十種語言的問候語。這個星期學了立陶宛文的「乾杯」，下周遇到另一個立陶宛人，立即拿來嚇對方一驚。有次我在expats活動上，一個年輕愛爾蘭男生聽到我從香港來，就用廣東話簡單介紹自己，令我很欣賞和驚喜。

Expats活動的氣氛總是歡樂，不喝酒的人，也享受與人交談的樂趣。但壞處是，出席的人眾多，與每人都談不了多少句，對方又再找另一個人談，加上嘈雜的音樂，很難與人深入交流。對話從酒杯開始，隨對方離席買酒而終，之後坐下的又是另一人，互相問幾句來自何方、從事何業，來德多久後，又是對話的句點。難得遇到投契的人，之後保持聯絡，甚至互相扶持，是難得的幸運。

在德這幾年，見證了港人從expats變成「immigrants（移民）」，然後這些expats活動都轉到網上。初來德國時認識的很多expats，大部分都沒有聯絡，只有少數還間中在Facebook上看見他們的動態。每個expat，都有自己的故事，幾分鐘的接觸，就如用半小時讀通莎士比亞般，絕無可能。

活動上，我們得到與不同國家的人社交的體驗，也讓自己學了十多年的英文派上用場。然而走出酒館，外面的世界未必對外國人這麼友善，只會英文，也遠遠不夠。在那條歸家的路途中，像來的時候獨自一人，在昏黃的街燈下，細味剛才一段段的對話，背後一個個有故事的身影。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

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