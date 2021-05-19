萬一確診住院，貓怎麼辦？預先準備三種寵物照顧方案

疫情升溫，除了做好宅在家減少出門、避免群聚、落實手部清潔消毒、帶好口罩、開啟台灣社交距離APP外，也要考慮到如果真的萬一需要到防疫旅館隔離，或是確診住院貓怎麼辦？!快來看各縣市動保處提供確診者之家中寵物支援計劃！

確診住院貓怎麼辦？動保處這樣說

以下為台北市動保處新聞稿內容：

針對本次北市市民確診感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），寵物也須隔離案例，北市動保處說明，依據世界動物衛生組織（OIE）與世界衛生組織（WHO）的官方訊息，皆表示目前沒有證據顯示寵物或其他家畜可感染或傳播新型冠狀病毒。市民如經通知需居家隔離或檢疫時，建議寵物與飼主一同在家，避免外出，自行做好飼養管理及日常清潔消毒工作，讓疾病風險降至最低。 如遇疑患嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）而住院隔離者，家中寵物若有親友可協助照顧者，可由親友著輕便雨衣、手套及口罩進入空屋內餵食，欲由親友帶回照顧者，可通報動保處動物救援隊，救援隊會派員至寵物所在地點，將寵物移出並以次氯酸水消毒，或移至與動保處及寵物商業同業公會合作之特定寵物美容場所自費進行清洗及消毒，再由親友帶回照顧。 無親友可協助照顧時，將由台北市政府衛生局通報動保處協助安置，動保處已預先設置獨立的寵物專用安置區，寵物緊急安置費用為每天新台幣200元，收費上限為3000元，若寵物生病有醫療處理需求，則將由飼主負擔寵物就醫費用，惟動保處之收容數量有限，且考量寵物離開原飼養環境可能造成寵物之緊迫，建議若有親友可協助照顧者為較佳之處置方式。

預先想好家中寵物照顧方案

各縣市動保處提供的方案不同，建議可以打電話到自家縣市動保處確認可選擇的方案，以目前得到的資訊來說，台北市與台南市可提供下列方式：

親友協助到家照顧：著輕便雨衣、手套及口罩進入空屋內餵食。 親友協助帶回家照顧：可通報動保處動物救援隊，救援隊會派員至寵物所在地點，將寵物移出並以次氯酸水消毒，或移至與動保處及寵物商業同業公會合作之特定寵物美容場所，自費進行清洗及消毒，再由親友帶回照顧。 無親友協助照顧者：將由台北市政府衛生局通報動保處協助安置，動保處已預先設置獨立的寵物專用安置區，寵物緊急安置費用為每天新台幣200元，收費上限為3000元，若寵物生病有醫療處理需求，則將由飼主負擔寵物就醫費用。

新北市動保處則有規劃合作的寵物旅館作為「寵物防疫旅館」讓貓貓狗狗可以住的安心，雖然費用需要飼主負擔，但也算是好選擇。

貓咪個性本就較為敏感、害怕陌生人和陌生環境、需要活動空間、介意其他動物；加上有些地區是以動保處收容所為主+數量有限，因此強烈建議先準備好親友協助照顧方案，會是最好的選擇！為了避免突發狀況臨時無法找到親友協助，如果可以的話，趁現在規劃一下唷～

下載並開啟台灣社交距離APP，一起守護大家健康

除了必要外出時，口罩要戴好、注意社交距離、勤洗手，一回到家，也記得一定要先洗手、換上乾淨衣服再摸毛孩唷！

另外也推薦你下載「台灣社交距離APP」（下載連結：iOS、Android）並記得開啟，萬一有接觸到確診者，就可以第一時間知道、趕緊做篩檢並自主隔離。萬一自己是確診者，也可以立即通報，讓曾經跟你接觸過的人知道，立即應變，有越多人裝，越能減少在不知情的狀況下又大量的傳遞出去，減少大規模社區感染的可能性，保護效果就越好！

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

一起用愛、團結渡過疫情

自疫情爆發以來，已經一年了，我們也一起度過了許多難關或是各種搶貨、囤貨、缺貨之亂。而往回頭看，其實我們做得很好，所以面對最近突然升溫的疫情，相信也一定可以好好的跨過去！

希望我們一起理性購物，購買自己與毛孩所需要的物資（貓咪的食物乾糧也許準備一兩個月份），讓有需要的人也都有機會能夠買到唷～讓我們一起好好賴在家，和毛孩們享受相處時光，用愛、團結來跨越這些難關吧！

延伸閱讀

本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航