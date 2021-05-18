2021/05/18,
教育

明日起全國停課10大QA一次看：師生有何學習資源？是否要補課？照顧需求家長如何因應？

明日起全國停課10大QA一次看：師生有何學習資源？是否要補課？照顧需求家長如何因應？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

教育部長潘文忠今（18）日下午宣布全國各級學校明日起停止到校上課、改採居家線上教學。《關鍵評論網》依據教育部的問答集，整理回答「線上學習期間，師生有何學習資源？」「家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？」等問題。

因應台灣近日疫情的快速升溫，加上也陸續傳出學生確診的情形，教育部長潘文忠今（18）日下午出席指揮中心記者會，宣布全國各級學校包含公私立幼兒園，從5月19日開始至5月28日，停止到校上課，改採居家線上學習的方式。兒童照護中心及補習班這段期間也禁止前往，以在家學習或休息為原則。

潘文忠表示，在這段期間，大專院校及高中以下學校，改採線上學習的方式來進行。《關鍵評論網》依據教育部所提供的問答集，整理出了以下內容：

  • Q：停止到校期間課程是否繼續？是否需要另行補課？

A：停止到校期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習。線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則。

  • Q：停課改採線上學習期間，教師是否需要到校上課？

A：教師以到校上課為原則。另外，學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形評估，自行配置教師到校或採居家線上教學之人數。其中，教師採居家線上教學者，應以下列情形為優先：

  1. 為自主健康管理者，或有同住家人實施居家隔離或居家檢疫。
  2. 居住於疫情第三級警戒區域。
  3. 需於不同之疫情警戒區域間通勤者。
  4. 懷孕者或有12歲以下學童需照顧者。
  • Q：停課改採線上學習期間，師生有何學習資源？

A：線上學習資源有因材網數位學習資源Youtube頻道教育雲線上教學便利包疫起線上看因材網台北酷課雲均一教育平台PaGamOLIS情境科學教材，以及學習吧

為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

  • Q：高中以下學生如家中無數位學習設備進行線上學習怎麼辦？

A：學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。

  • Q：因應疫情停課居家線上學習期間（5/19-28)，12歲以下孩童之家長如有親自照護之要求，該如何因應？

A：配合指揮中心之決策，若家長（包含父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人）有親自照顧12歲以下之孩童之需求，因應疫情停課居家線上學習期間，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。

高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

  • Q：就讀國高中持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長得請防疫照顧假，其申請對象為何？請假是否需要證明？

A：申請對象為就讀國高中領有身心障礙證明（依身心障礙者權益保障法核發之證明）學生之家長，其中一人得申請防疫照顧假；如果雇主要求須提供相關證明，只要提出子女之就讀證明及身心障礙證明即可。

如果未領有身心障礙證明者，其生活自我照顧能力與一般學生較無差別，家長未列入防疫照顧假申請對象。學生如有照顧需求，家長仍依照《性別工作平等法》或依《勞動基準法》規定辦理。

  • Q：停課改採線上學習期間，如家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？

A：高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

  • Q：公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習期間，是否會退費？

A：公立（含專設）、準公共、私立幼兒園，由家長自行繳交之費用，依各直轄市、縣（市）政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。

非營利幼兒園則是依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以百分之三十退費。

  • Q：因應疫情停課居家線上學習期間貧困學生午餐問題？

A：居家線上學習期間，將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助。居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商(市)合作，讓學生就近領取餐食。

  • Q：畢業典禮之辦理時程是否調整？

A：屬第三級警戒區域（新北市、台北市），相關活動應延後或暫停辦理；若需延後辦理，建議採線上轉播方式辦理。

其他縣市學校依中央流行疫情指揮中心規定評估，並依據各縣市所訂防疫措施辦理；若各縣市未訂有相關規定，且經評估無法達到指揮中心防疫標準者，則延後辦理或停辦。若需延後辦理，亦建議採線上轉播方式辦理。

延伸閱讀：

資料來源：1100518因應疫情停課居家線上學習規劃qa（教育部）

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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