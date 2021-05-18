明日起全國停課10大QA一次看：師生有何學習資源？是否要補課？照顧需求家長如何因應？

因應台灣近日疫情的快速升溫，加上也陸續傳出學生確診的情形，教育部長潘文忠今（18）日下午出席指揮中心記者會，宣布全國各級學校包含公私立幼兒園，從5月19日開始至5月28日，停止到校上課，改採居家線上學習的方式。兒童照護中心及補習班這段期間也禁止前往，以在家學習或休息為原則。

潘文忠表示，在這段期間，大專院校及高中以下學校，改採線上學習的方式來進行。《關鍵評論網》依據教育部所提供的問答集，整理出了以下內容：

Q：停止到校期間課程是否繼續？是否需要另行補課？

A：停止到校期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習。線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則。

Q：停課改採線上學習期間，教師是否需要到校上課？

A：教師以到校上課為原則。另外，學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形評估，自行配置教師到校或採居家線上教學之人數。其中，教師採居家線上教學者，應以下列情形為優先：

為自主健康管理者，或有同住家人實施居家隔離或居家檢疫。 居住於疫情第三級警戒區域。 需於不同之疫情警戒區域間通勤者。 懷孕者或有12歲以下學童需照顧者。

Q：停課改採線上學習期間，師生有何學習資源？

A：線上學習資源有因材網數位學習資源Youtube頻道、教育雲線上教學便利包、疫起線上看、因材網、台北酷課雲、均一教育平台、PaGamO、LIS情境科學教材，以及學習吧。

為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

Q：高中以下學生如家中無數位學習設備進行線上學習怎麼辦？

A：學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。

Q：因應疫情停課居家線上學習期間（5/19-28)，12歲以下孩童之家長如有親自照護之要求，該如何因應？

A：配合指揮中心之決策，若家長（包含父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人）有親自照顧12歲以下之孩童之需求，因應疫情停課居家線上學習期間，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。

高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

Q：就讀國高中持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長得請防疫照顧假，其申請對象為何？請假是否需要證明？

A：申請對象為就讀國高中領有身心障礙證明（依身心障礙者權益保障法核發之證明）學生之家長，其中一人得申請防疫照顧假；如果雇主要求須提供相關證明，只要提出子女之就讀證明及身心障礙證明即可。

如果未領有身心障礙證明者，其生活自我照顧能力與一般學生較無差別，家長未列入防疫照顧假申請對象。學生如有照顧需求，家長仍依照《性別工作平等法》或依《勞動基準法》規定辦理。

Q：停課改採線上學習期間，如家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？

A：高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

Q：公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習期間，是否會退費？

A：公立（含專設）、準公共、私立幼兒園，由家長自行繳交之費用，依各直轄市、縣（市）政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。

非營利幼兒園則是依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以百分之三十退費。

Q：因應疫情停課居家線上學習期間貧困學生午餐問題？

A：居家線上學習期間，將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助。居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商(市)合作，讓學生就近領取餐食。

Q：畢業典禮之辦理時程是否調整？

A：屬第三級警戒區域（新北市、台北市），相關活動應延後或暫停辦理；若需延後辦理，建議採線上轉播方式辦理。

其他縣市學校依中央流行疫情指揮中心規定評估，並依據各縣市所訂防疫措施辦理；若各縣市未訂有相關規定，且經評估無法達到指揮中心防疫標準者，則延後辦理或停辦。若需延後辦理，亦建議採線上轉播方式辦理。

延伸閱讀：

資料來源：1100518因應疫情停課居家線上學習規劃qa（教育部）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範