《殺手蝴蝶夢》：處於弱勢有人進有人退，也是今日香港

譚家明的舊作《殺手蝴蝶夢》最近在英國網上放映，法國也在今年推出此片的藍光版。這不是譚家明作為香港電影新浪潮一員最多人談論和讚賞的電影，但今天重看，有不少地方皆呼應著今日香港人的經歷和感受，有超越時代的魅力。

當代觀眾對電影的寫實性及劇本慎密程度要求比以前高，《殺手蝴蝶夢》的劇本或有不少地方令人感覺是紕漏。例如男主角馬列（鍾鎮濤 飾）在菲律賓如何受訓為槍法如神的超級殺手，在戲中並無交代；他的戰鬥力幾乎不受槍傷影響，直至敵人全殲，也有點超乎現實。然而在那個「黃金年代」的香港電影，最吸引人的地方就是動感與情感。有些導演如方育平及許鞍華風格比較寫實，但很多其他導演卻著重力度、意境與情緒。《殺手蝴蝶夢》屬1980年代興起的「英雄片」，而「英雄片」也可被視為以槍械代刀劍的現代武俠片，都是人在江湖，身不由己。

《殺手蝴蝶夢》的故事雖然是殺手與江湖，但故事中的情感和需要都是普通人共通的：本想安穩生活，卻被掌握權力和貪婪的人卷進不幸之中，只能逃逸或反抗。逃避者，首先是殺人後「著草」去菲律賓的馬列、借酒自我麻醉的老張（關海山 飾）、與舊愛重遇後的女主角阿立（王祖賢 飾），以及最後投奔怒海的阿祥（梁朝偉 飾）。

圖片來源：電影《殺手蝴蝶夢》截圖

但是，人也會反抗，除了因為遭受壓逼，也是為了情義。在幫會裡地位低微、本身比較被動的阿祥，為了保護心愛的人，也會提起槍對著自己的老大。雖然梁朝偉憑此片獲香港金像奬最佳男配角，他其實應該是第二男主角。他在此片中的演技未如他在1990年代那麼成熟和揮灑自如，卻已是光芒四射，遠超木獨的第一男主角。有兩場戲阿立談到他心中所愛，眉稍之間的情感收放，已顯得他與其他主要演員並非處於同一個演技層次。導演多次以Beyond的《喜歡你》作為阿祥的主題音樂，透露他對阿立的心意，反而有點畫蛇添足。另一場戲簡直是梁朝偉的show-off：阿祥在馬列面前吻別阿立，然後佻皮地退後、攤手、聳肩、微笑不語，藏不住眼裡的沉鬱，背後是獨力承擔巨大惡果的氣魄。

圖片來源：電影《殺手蝴蝶夢》截圖

如果當《殺手蝴蝶夢》是武俠片來看，「觀感就會fit晒」。那年代「英雄片」的代表人物是吳宇森，他的師父是武俠片大師張徹。馬列最後和黑幫殺手決戰，不斷中槍但仍能殺敵，就如張徹電影中的主角明明受了致命傷，也憑一口氣殺盡敵人後才倒下。表達的不是現實，而是意志，或曰「一啖氣」。當然譚家明處理這場面也有強烈的作者風格，中西合壁。這場決鬥日照當中，馬列堂堂而立，不閃不避，雙方從劍拔弩張到槍火連連，也有點西部片的格調。相對於張徹和吳宇森喜用慢鏡，譚家明則偏好快速剪接，電光火石、快意恩仇，令人想起法國導演梅維爾（Jean-Pierre Melville）的作品。

圖片來源：電影《殺手蝴蝶夢》海報

及後馬列和阿立決定回頭救阿祥，不是浪費了後者的一番心意嗎？其實這時候電影表達的就不是理性與務實，而是情義。不論梅維爾、張徹還是吳宇森，還是廿一世紀的香港人，這種凌駕私利的情感，也是香港文化核心的一部份。明明處於弱勢，還是放膽一搏；且戰且走，有人捨身殿後，有人不忍且回頭。過去兩年，香港人也在現實中見證過這些場面。阿祥「君子成人之美」，馬列和阿立反過來「捨命陪君子」，但求與壞人「攬炒」。

沒有人得到最後勝利，阿祥是唯一逃離這個傷心地的人，黯然地與家中老人分別。相信不少香港觀眾也有感觸。阿祥雖是血戰現場的唯一生還者，但他傷勢嚴重，按常理很難走到碼頭上船離開。觀眾可以自己決定，這是否僅為一種想像，是編劇給觀眾留下的一絲希望。希望或夢，其實也是「一啖氣」，也是我們今天亟需守護的東西。

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責任編輯：Alex

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