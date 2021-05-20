人氣主持人林書煒：非常時期，維持體力、守護全家人健康的營養秘密

知性美麗兼備的林書煒，螢光幕前從容、優雅的形象深植人心。或許有人會以為她每天下了節目，應該就是在悠閒逛街或是和姊妹淘聚會。事實上，擁有POP Radio聯播網台長、三立電視台生活資訊節目〈婆媳當家〉主持人、妻子、媽媽等多重身分的她，每天的生活和一般職業婦女沒什麼不同。

家庭、事業難切割，回家仍埋首工作

Photo Credit:林書煒

鬧鐘一響，早上6點，林書煒開始忙碌的一天，錄製現場節目、處理電台的行政工作和會議，再加上錄影及不定時的主持、演講等活動，每天大概需要忙到下午5點半，工作才算告一段落。

不過，這只是指她「白天」的工作，林書煒表示，「從事傳播、媒體業，很難明確的界定上下班時間。在訪問來賓前，一定會把對方的作品看完，我認為這是對受訪者最基本的尊重。」

「所以，以往一回到家、吃完飯，跟小孩、老公聊一聊後，我和蔡大哥就會各自佔據客廳或書房的一角工作。直到晚上10點左右，才會放下手邊的事情，準備梳洗睡覺，其實和一般夫妻沒有太大的不同。」林書煒笑著分享。

維持好身材、好體力祕密是…

身為忙碌的職業婦女，她究竟如何在發展事業的同時，又照顧好自己和全家人的健康呢？林書煒坦言，隨著年紀增長，自己體力的確大不如前。以往30歲時，一天工作15個小時都撐得住，但這幾年確實感受到體力下滑，新陳代謝好像也跟著愈變愈差。

Photo Credit:TNL Brand Studio

「體重一下子就多個1、2公斤，而且很難減掉。為了在螢光幕前好看，都要積極控制飲食。」

但因為年過40歲且體型偏瘦的人，如果平時飲食吃得少、運動量又不足，很容易造成肌力流失。因此在日常營養補充上，林書煒會特別注意每天的蛋白質攝取量，也經常在飲食之餘，額外補充優質蛋白質，為體質打好底。

健康要「超前部署」，化身全家人專屬健康管理師

不光照顧好自己，林書煒對於家人的健康也更為重視。林書煒表示，因為自己長期主持生活資訊、健康的節目，在「耳濡目染」下，原先對於健康、營養相關資訊特別關注；也因為自己的媽媽有早發性失智症，這也引發她格外重視家人的健康。再加上，近期台灣面臨非常時期，也讓她更意識到健康要「超前部署」的重要性。

Photo Credit:TNL Brand Studio

以老公蔡大哥為例，因為長期有跑馬拉松（全馬賽事）的習慣，維持肌耐力很重要；女兒泠泠正值成長發育期，日常活動量都很大，需要補充更多能量，因此林書煒特別重視家中飲食的蛋白質攝取量，以維持充沛的體力和精神。

除了蛋白質，林書煒認為益生菌也是不可或缺的營養素，她提到：

「自己採訪過許多專家、學者都指出，『益生菌對身體保護力的重要性』，因此保持好菌平衡，自然也是維持身體防護力的重要關鍵。」特別是，最近時機敏感，維持防護力更是重要。

【益菌加乘，打造優體質】

除了從日常飲食的攝取外，還會額外挑選大品牌、純植物性來源、不添加人工調味和化學添加物的蛋白質以及有研究認證、菌種能抵抗胃酸、有效定殖的益生菌做補充。

林書煒進一步分享，自己習慣每天早上空腹服用益生菌，並視需要在餐與餐之間補充蛋白質。

至於如何鼓勵家人一同建立良好的營養補充習慣？林書煒選擇把蛋白質和益生菌搭配在一起，沖泡給家人飲用，她提到因為女兒從小不喜歡吞藥丸，而先生又比較鐵齒，沒有保健要「超前部署」的觀念。所以，透過這兩種保健品來守護全家人的健康，久而久之，蔡大哥也自感身體狀況變得較為穩定，從此奠定好習慣。

林書煒：身兼多重角色的權衡，愛自己與健康同等重要

Photo Credit:TNL Brand Studio

身為職業婦女最佳代表的林書煒，也建議媽媽們可以試著把焦點放在自己身上。「女人呀，尤其當了媽媽之後，很容易把過多的責任往自己身上攬，把自己逼的太緊，而失去了獨處、愛自己的時間。」

「想要陪先生、孩子久一點，最重要的就是先把自己照顧好，才是一切的根本！」

維持健康的狀態，才能做更多自己喜歡的事，透過建立補充蛋白質、益生菌等保健品的好習慣來為健康打底，打造出好體質、提升身體防護力，繼續迎接生活中的各種挑戰！

本文由紐崔萊贊助撰文