何壽川的紙業革命，讓「它」攻下95%的全球市占率

紙的歷史，可以追溯到兩千年前，這項讓華人引以為傲的發明，隨著時代浪潮推進，滲入了生活中各個細節，依照用途、品質特性來分，就可分為文化用紙（如：銅版紙、新聞紙）、工業用紙（如：紙箱、紙盒）、包裝用紙（如：紙袋、紙膠帶）、家庭用紙（如：面紙、紙尿褲）、資訊用紙（如：影印紙、傳真紙），及特殊用紙（如：防油紙、防偽紙）六大類，可見使用範圍的廣泛，與民生息息相關。

但在永豐餘大家長何壽川心裡非常清楚，紙業不可能無限成長，紙承載圖像、文字的模式勢必會隨著時代改變，而無遠弗屆的網路，加上方便攜帶的手機和電子裝置的出現，恰好應驗了他的想法，人們的行為因新產品的問世而有了轉變。

未來式的黑科技，電子紙 ≠ 電子書閱讀器

早在1997年，何壽川便在美國麻省理工學院（MIT）的媒體實驗室裡看見了電子紙的雛形，但礙於半導體技術有限、材料和設計能力仍有進步空間，這個「未來感」十足的產品一直處在醞釀期。

2007年，亞馬遜（Amazon）推出了Kindle電子閱讀器，不僅動搖了紙本書籍刊物的生態，也讓大眾對電子紙的認知，鎖定在一塊四四方方的電子裝置上。

但其實，電子書閱讀器的誕生，只是帶動「電子紙」（Electronic Paper，簡稱ePaper）技術起飛的觸媒。直到2009年，永豐餘集團旗下的元太科技收購了E Ink公司，出身MIT的黑科技結合元太的實務經驗，這項劃時代的產品終於橫空出世。這種看起來、摸起來、寫起來都像紙，但帶有濃濃科技感的創新產品，，一舉打入了亞馬遜自有品牌電子閱讀器「Amazon Kindle」以及索尼推出的電子書供應鏈，引起市場轟動，而電子紙能應用的範圍，遠遠不止於此。

融合化學、物理學、電子學等領域知識，電子紙護眼更節能

電子紙是用電子墨水（Electronic Ink）技術製造的顯示器，電子墨水是由數百萬顆微膠囊構成，每顆微膠囊的直徑大約和一根頭髮一樣，微膠囊內的透明液裡懸浮著帶著正負電的黑白粒子，通電之後，利用正負電相吸的原理，控制粒子移動到膠囊的頂端，使用者就能夠看到黑白粒子排列組合出來的畫面。

而電子紙最大的技術特性，便是「反射式」和「雙穩態」。

「反射式」，是指電子紙完全不需要背光源，和一般紙一樣，是靠著環境光源，將文字、圖像反射進我們的眼睛，也就是說，在光線越強的環境下，電子紙的畫面會顯得越清楚，同時也更適合長時間閱讀、更省電。不像一般3C產品，要利用背光源來呈現影像，就像一顆顆發光的小燈泡，光線直射眼睛，容易造成視覺疲勞與眼部的病變。

而「雙穩態」簡單來說，就是只有在更換畫面時，電子紙才需要耗電，即使停止供電，畫面依然會保持靜止但不會消失。這是因為電子墨水微膠囊中的色素粒子在失去動力的瞬間，會靜止不動，因此畫面並不會消失。而且，與相同尺寸的LCD顯示器看板相比，電子紙有明顯的節電效能，且待機時間也更長，以電子書閱讀器舉例，即使每天使用，待機時間也可達一個月以上。

巨人的視野，永續循環的智慧生活

而何壽川所預見的「紙的未來」，遠超過電子書閱讀器的框架侷限，雖說是革命，但實質是在紙業深厚的枝幹上開展出新的生命。

在元太科技多年的研究開發下，具備彩色、可筆寫、廣視角、不傷眼、低耗電、持續顯示、類紙視覺、陽光下可視、輕薄、不易破碎、柔性等優點的電子紙，使用場景超乎想像的多元豐富，成為最具前瞻性的顯示技術，如：

● 電子閱讀器加上手寫功能的電子紙筆記本

● 常需在戶外使用，講究曲線、弧度、輕盈的穿戴式裝置

● 減少錯誤率、更換效率，即時回饋客戶優惠和產品資訊的電子貨架標籤

● 以區域網路即時更新顯示，實現自動化的物流標籤

● 有助智慧城市發展，具有永續性、低耗電、安裝簡易的電子看板

● 在家就能預辦託運，耐摔、不破裂，降低遺失風險的行李標籤

● 減少行政負擔，協助更新醫囑、病患狀況、照顧要點等資訊的醫療看板

各種情境，連結起了智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧零售與智慧物流等各項領域，發展出智慧物聯網的電子紙產品應用，未來智慧城市的願景正在一步步具體實現。

Photo Credit:E Ink元太科技 E Ink電子紙技術讓零售商能即時更新產品售價，還能顯示圖像、購買評價、庫存水準或是競爭者售價等資訊。

【知識小帖】 省電一哥，電子紙到底有多省？ 電子紙具備「雙穩態」特性，但到底多省電，實際來比較看看。 假設一台32吋液晶螢幕，和一台32吋電子紙看板，播放一樣的素材，更換畫面靜止後，液晶螢幕的耗電量數是34瓦，電子紙看板的耗電量數是0.4瓦，電子紙看板的耗電量，僅僅只有液晶螢幕的1/85。

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