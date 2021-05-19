我們又要廢核、又要擋中火、藻礁又不能傷到，那缺電只是遲早的事

文：林艾德

昨天故障的，是興達電廠的1號機，那是台超過40年的燃煤發電機組，發電量只有50萬瓩，佔了昨天尖峰負載的不到2％，這樣一台老舊機組故障就要停電，再說不缺電只是自欺欺人。

拿棒球比賽來說，興達1號機注定是個容易出狀況的先發投手，而台電安排的中繼投手是抽蓄發電，它的原理是在有電時先用多的電把水抽起來，等到缺電時再放水來發電，算是一個已經熱身好在等的中繼投手，機組起降時間只要五分鐘。

但因為缺水的關係，這位中繼投手抽的水只有平常的一半左右，而故障的燃煤機組從修復到發電至少需要六個小時以上，昨晚台電會被打爆，就是因為中繼投手已經沒有撐下去的體力了。

那難道沒有救援投手？以發電來說，目前最好的救援投手就是燃氣機組（同時它也是最強的先發投手，佔了近三成的發電量），因為它啟動後只要2小時就能發電，就算是遭逢50年大旱的台灣，中繼投手要撐過這兩小時還是沒問題。

不過這個救援投手也有自己的問題，就是政治。台電計畫在北、中、南的火力發電廠，都要擴增、或是用效率更高也更乾淨的燃氣機組汰換燃煤機組，但現在只有高雄興達電廠的工程能順利進行。

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中火的兩部燃氣機組，盧秀燕要求台電承諾在新機組完工後，未達除役年限的四部燃煤機組都要拆除而不能轉為備用，而台電認為有備用機組他們才能輪替保養跟挑選效能最佳的燃煤機組來運轉，並在必要時刻提供支援。兩者僵持不下，案子也被台中市政府用都審的名義卡關。

北部大潭計畫擴建的三部燃氣機組，遇到的問題就是藻礁。即使行政院推出了完全不挖藻礁的外推方案，提案團體似乎沒有要領情，如果藻礁公投通過，那麼新的燃氣機組建好也會面臨到無氣可用的窘境。

諷刺的是，當環團在評論昨天的缺電事件時，不少人都會提到盧秀燕，希望她配合電力規劃讓中火燃氣機組順利上線，但截至目前為止，我還沒見到什麼人提潘忠政，而且大潭那三部機組是新建，帶來的發電幫助遠比中火的汰換機組案高。

至於重啟核四則不可能作為救援投手的選項，除了本身位於斷層上導致的安全問題，核電機組從啟動到完全發電至少也要兩到三天。當然，反核人士一直避談核電作為先發投手的可能性，若是今天有一座新的、安全的核電機組在運作中，我們就可以空下一些燃氣的運轉量作為備援，只是這個前提對處於地震帶的台灣來說並不容易。

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昨天興達電廠1號機故障後，擁核派講了一段話：「台電就為了一部機組召開緊急會議，是誰把台灣搞到這副落後國家的窘境？」我看了心裡很難過，因為這是無法辯駁的事實，在台灣30年來經濟最好的時刻，我們的基礎建設卻跟不上。

但是這不單純是廢核的問題，而是我們又要廢核、又要擋中火、藻礁又一點點都不能傷到，那缺電只是遲早的事，這是民眾自己選的，但後果卻又是民眾不願意承擔的。而是誰在利用政治力操作這些議題妨礙台灣的能源轉型？是誰不斷透過公投搧動台灣人做出錯誤決定？又是誰能在這樣的混亂中得到最大的政治利益？

我想答案是不言而喻，無論你關心的社會議題是什麼，如果你無法退後一步看到更大的局，那麼在你自認擁有不跟政治妥協的偉大情操的同時，只會讓你成為另一個政黨謀取私利的棋子。什麼都要的人，最後常常什麼都得不到。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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