泰國數監獄爆群聚感染，司法部門研議讓5萬名囚犯提早出獄

（中央社）泰國監獄爆出群聚感染，為了解決監獄擁擠問題，司法部研議讓約5萬名囚犯提早出獄，出獄後要使用電子追蹤系統。不過，現階段仍以替囚犯及獄所人員施打疫苗為優先目標。

泰國疫情指揮中心昨天（17日）宣布新增9635起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創單日新高。9636例中約7成是獄中群聚感染，共6853例。而泰國今天新增2473例確診病例，其中680例是獄中染疫。

確診案例多集中在曼谷和清邁的監獄，被關押的囚犯或嫌犯染疫情形過去一直未被計算在每日新增確診病例數中，直到最近多名主張王室改革的學生運動領袖在被關押期間染疫，才引起社會關注監獄的疫情。

Thai protest leader @PanusayaS positive for COVID-19 after being released from prison on bail facing charges of insulting the king. #WhatsHappeningInThailand https://t.co/HJgI6ItkPB — Matthew Tostevin (@TostevinM) May 12, 2021

司法部矯正署昨天釋出監獄染疫人數，從11日到16 日，泰國12所監所中有9789人確診，其中清邁中央監獄（Chiang Mai Central Prison）共3929人，曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）1960人以及中央女子矯正機構（Central Women's Correctional Institution）1039人。

由於監獄染疫人數大增，突顯泰國監獄過度擁擠的問題。彭博社（Bloomberg）報導，全泰國約有31萬名囚犯被關在監獄中，超過正常容量的5%，其中8成和毒品案件有關。

司法部正在研擬一份讓約5萬名囚犯提早出獄的計畫，而這些囚犯提早出獄後必須使用電子追蹤系統。

司法部長宋薩（Somsak Thepsuthin）指出，由於無法快速取得足夠的疫苗，一時半刻也無法控制疫情擴散，那就必須思考讓囚犯提早出獄以減低在監獄內的人數。宋薩指出，這些人已經被監禁，不應該再受更多的苦。

不過宋薩表示，現階段政府仍以替囚犯以及獄所人員施打疫苗為優先目標。長期來看，他們將會修法，縮短犯輕罪者的刑期，並更著重於矯治工作，這樣才能減少花費並改善獄中擁擠的狀況。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範