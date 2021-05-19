【串流推片單】居家防疫好無聊！五部超推薦影集陪你打發耍廢時光

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土感染爆發，大家都宅在家自動「封城」，這時候最適合追劇了，趁著耍廢無聊時間把集數超多的精采劇集一次補完補滿，宅在家一點也不會無聊，快開啟追劇模式吧！

以日韓劇為例，除了熱門受歡迎、討論度高的影集，對一般觀眾而言比較冷門的《機動搜查隊404》、《鐵證懸案》、《酷帥偷懶刑警們》、《怪物》、《法外搜查》、《出師表》、《失蹤：他們存在過》、《你好？是我！》、《出軌的話就死定了》、《KAIROS：化時為機》、《了解的不多也無妨，是一家人》等都是相當好看的戲。

從懸疑、推理、燒腦、反轉、動作、鬥智、幽默、搞笑、溫馨、療癒、感人、奇幻等類型全都有，建議有空真的可以補追，看完不會後悔喊著浪費人生喔！這次先推薦五部防疫好追影集，歡迎一起踏入追劇的世界。

《如蝶翩翩》，Netflix播映

如果做某件事一直很開心，那是單純的興趣愛好。但如果做這件事，既開心同時也會害怕、緊張，失敗也會可惜、氣憤， 那才是夢想。

Netflix獨播韓劇《如蝶翩翩》是年度超級療癒成長劇，整齣戲貫穿著不要放棄曾經擁有的最初夢想為主題，甚至有網友推崇足以媲美療癒神劇《我的大叔》，由號稱「Netflix的兒子」《Sweet Home》主角宋江、與資深演員朴仁煥、羅文姬主演。

《如蝶翩翩》改編自DAUM Webtoon知名網漫《Navillera》，敘述患有阿茲海默症的70歲退休郵差沈德出，鼓起勇氣追尋夢想開始學芭蕾舞，與徬徨於夢想與現實之間的23歲天才芭蕾舞者李采祿相遇，彼此在夢想道路相互扶持，用最溫暖、療癒、樂觀的態度為人生增添不同色彩的暖心故事。

「我活了這麼久才知道，人生只有一次，不是兩次。」溫馨順暢的劇情內容惹哭不少觀眾，在人生低潮時最需要這樣充滿正能量的故事療癒身心靈。

「我希望至少在最後一刻，我能感受到幸福。我不想忘記任何一個季節。」《如蝶翩翩》全劇沒有什麼激烈或憤慨的劇情，沒有真正的壞人，就連剛開始行為很討厭的大兒子沈聖山、欺負采祿的楊皓凡、壓榨利用沈恩浩的店長，都要承受自己的後果。

在短暫僅此一次的人生，時光稍縱即逝，我們要好好珍惜對世界的熱情與傷痛、感激與不捨、遺憾與原諒，所有的負面情緒只有自己才能放下與解開。你懷抱著什麼夢想呢？趁著腳還有力氣、神智還清醒的時候去做吧！就是現在，在即將逐漸侵蝕的遺忘裡找到新的自己。

《模範計程車》，friDay影音播映

以暴制暴的19禁韓劇《模範計程車》由《Signal信號》男主角李帝勳、金義聖、李絮、表藝珍、車智妍主演，改編自韓國同名漫畫，劇中的事件都是改編自韓國震驚社會的真實案件。

「即便行動像竹子，但心態請像草一樣重新站起來。請堅持住，不要被折斷。」競爭，本來就需要在同一個水平線進行。在無法透過法律等正常管道伸張正義的現實世界，一群犯罪受害者以「彩虹運輸」模範計程車為幌子，進行代客復仇計畫，痛快懲罰欺凌弱勢的罪犯，讓犯罪者得到應有的懲罰。

「罪的重量不會因為年輕就變輕，不管是誰丟的石頭最終都會落下。對有些人來說可能是學生時期的一件小事，但對有些人來說是生死攸關的問題。」劇中影射了2008年8歲女童殘忍性侵案「趙斗淳事件」（電影《希望：為愛重生》、影集《Low School》與《Mouse窺探》都有引用此案件）、凌虐欺壓身障勞工的「紫島鹽田奴隸事件」、層出不窮的校園霸凌、猖獗的電話詐騙、「WeDisk會長霸凌事件」及性剝削的「N號房事件」等。

故事帶出社會結構不對等的問題，及現實環境的不公與無奈，犯罪者幾乎都是利用法律與社會制度的漏洞，或通過職位壓迫與金錢權勢，將自身犯罪轉成無罪化，看完總讓人有股淡淡的哀傷與憤慨、殘酷又悲痛的心情。

「在法律天高地遠、權力近在眼前的現實中，陷入危機的弱者要等法律幫忙，根本是天方夜譚。」《模範計程車》重新探討正義的是什麼，正視現今仍有許多未解議題的瘋狂社會，而這個平凡大眾唯一的寄托「法律」，竟然對加害者更有利！面對這樣不公不義的世界，被害者又該如何面對、接受這一切？又有誰能為受害者伸張公平與正義？

血脈噴張的復仇橋段藉由劇中角色的力量，撫慰受傷人心，帶來暢快大吐悶氣的感受。只是相當諷刺的是，那些在劇中受到懲罰的犯人，在現實生活中仍然消遙法外的生活，享受著權力加持與組織庇護。

《Move to Heaven：我是遺物整理師》，Netflix播映

同樣由李帝勳主演的Netflix原創韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，故事以一間原本由池珍熙與陳俊翔倆父子共同經營的天堂移居遺物整理公司為背景，李帝勳出獄後與有亞斯伯格症的侄子韓可魯，透過整理遺物的過程了解往生者遺留的故事，並將死者未能傳遞出去的訊息轉達給摯愛的親友。

「只要仔細觀察遺物，亡者就會讓你聽到他們想傳達的話。不過如果沒有用心，就會聽不到。」劇中提到獨居老人孤獨死、約會暴力、同性戀不被認同、階級歧視公寓管裡員、送養小孩，及重現1995年三豐百貨公司倒塌事故等，都更加深了故事觸動人心的實際感受，可以說是2021年最揪心催淚的韓劇，真的從第一集爆哭到最後一集。

「死者沒辦法像活著的時候用聲音說話，所以我們要試著解讀他們的想法。我們要仔細研究裝在這盒子裡的遺物，就可以推測死者想說的話與想表達的想法，就像拼圖一樣。」遺物整理師是幫忙整理遺物，進到事發現場要先脫帽行禮表達禮貌，並告知逝者死亡時間，報上自己名字以示尊重，再將所有遺物清理收放於黃色箱子，註記「故ＯＯＯ，願逝者安息」，最後轉交給家屬。

雖然只是清理遺物，天堂移居與其他公司不一樣，他們會推測死者生前的想法，試著透過遺物讀取死者想說的話與表達的想法，而每個死者背後都有不為人知的故事，是非常寫實的戲劇，超級催淚。

「眼睛看不到，不代表不存在；只要你記得，就永遠不會消失。」劇中有許多故事橋段與現實生活中發生的狀況一樣，帶入感極強，情節編排環環相扣，縝密不落俗套，帶給觀眾無限的感觸與思考。

人的生命既短暫又脆弱，不知何時就會突然意外，把握現在，活在當下是最好的人生態度。因為人類死亡後並非就是消失了，亡者遺留下來的物品將帶給遺屬最大的慰藉與最深的思念。「幸福是什麼？幸福是讓人心情好的事，一想到就會笑的事。」

《黑道律師文森佐》，Netflix播映

《黑道律師文森佐》是顛覆傳統、正邪對抗的爽片，由宋仲基、全汝彬、玉澤演主演，反映政治、經濟、社會現況，並加以批判與嘲諷。

「正義只有在完美無缺時才是對的。」 宋仲基飾演的黑手黨律師，聰明絕頂武力值高，不相信正義與善良，為了達成目的想盡各種策略手段，無視規則，玩弄法條，狠毒又堅強，用最殘暴的方式對抗惡人，演員表現精彩，劇情緊湊不拖延，每集顛覆反轉，在正邪對抗的過程中，錦加大廈的配角也為戲劇帶來各種詼諧與轉折，存在感超強。

「真正該死的不是法律，而是那些玩弄法律的壞蛋。」法律制裁不了有錢有勢的人，官僚財閥犯了罪每天依然享樂爽快的生活，面為知法玩法的壞人，總讓人感到一股巨大的無力感，以惡制惡，似乎成了唯一的手段，唯有讓自己變強，才能戰勝惡魔。

編劇朴才範從《神的測驗》、《Good Doctor》後慢慢轉變以往風格，《金科長》、《熱血司祭》都是描述小人物對抗大財團的喜劇，《黑道律師文森佐》更是部看完大快人心的超級爽劇，在困頓辛難現實裡得以脫離苦悶現實的生活。「人是無法戰勝貪念的，能夠戰勝貪念的，只有更強烈的貪念。」

「謊言的力量，和撒謊者的力量成正比。」《黑道律師文森佐》表面看似喜劇，本質卻是善良被欺壓的弱這鬥不過財閥惡人，被逼上絕境反抗的現實故事。

而演男一總是被男二輾壓的玉澤演，改當男二又被郭東延、林徹洙、尹炳熙、金英雄等男三四五六…搶走光芒，連客串的金聖喆都比他出色，只能替他感到遺憾了。「正義既脆弱又虛無，正義鬥不過任何惡徒。如果這世界上存在冷血的正義，那我願意俯首稱臣。」

《虹色病歷簿》friDay影音、KKTV、Hami Video播映

日劇《虹色病歷簿》由高畑充希、井浦新、北村匠海主演，敘述內科醫師紅野真空因為罹患皮肌炎被迫離開在東京大醫院的工作，到深山彩虹村的診療所擔任醫生，與村裡自由奔放的怪咖外科醫師淺黃朔、細心正經的護理師蒼山太陽，及個性豐富純真的村民們生活的故事，故事溫暖感人，劇情療癒舒適，交織出笑中帶淚的醫療劇，是部值得用心欣賞的細膩作品。劇中主要角色的名字都有顏色，如同彩虹般豐富絢爛，也是劇名「虹色」的由來。

《虹色病歷簿》沒有高潮迭起、誇張起伏較的情節、沒有灑狗血的劇情與角色，在平淡直敘的劇情中，帶出清新的微光，治癒心靈，得到自我救贖的深刻體悟。

劇中人物鬧出不少可愛又歡樂的笑話，在又笑又哭的日常生活中，用一種輕鬆日常又緊揪內心的方式，撫平治癒了彼此過往的傷痛。編劇岡田惠和的劇本台詞量多又很溫暖人心，看完《虹色病歷簿》會讓人充滿微笑、治癒、安慰與鼓勵。

最後，特別大推井浦新演出的《如果那時吻了她》，比《天國與地獄》的高橋一生更讓人驚豔不已！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航