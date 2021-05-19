經典的〈領悟〉和〈陰天〉編曲皆出自大馬音樂人，就連李宗盛都要跨海邀請合作

文：PM WANG 王彪民（馬來西亞988廣播電台DJ）

Mac Chew（周國儀）與 Jenny Chin（陳愛珍）是馬來樂壇炙手可熱的音樂人，善於將他們鐘愛的古典與爵士樂，結合流行音樂，製造出層次豐富的流行作品。但不諳中文的他們不熟悉中文音樂，接到李宗盛的合作邀約時，曾因不認識此人而興趣缺缺……

近代馬來西亞原創中文音樂，是在九十年代登陸台灣。光良品冠可說是這一波風潮的先鋒，也令台灣樂壇掀一陣雙人男團風潮。

當年，原本以合輯形式出輯的王光良與黃品冠，除了正式以「無印良品」組合名義在台灣發片，台灣企劃將他們重新定位；從文案到MV、編曲到歌詞，無一不依據台灣風格調整。即使在大馬發片時期的光良品冠，已被指太「台味」；然而事實是，各地中文樂迷的確鐘愛台灣流行歌曲。

大馬中文音樂自此與台灣模式貼得更緊，歌手與創作人都以攻進台灣市場為目標。不少大馬音樂人都尋求機會，將音樂事業重心移到台灣，打開國際中文樂壇市場。

許多人看到台灣對於大馬音樂在企劃方面的單向影響，但實際上，大馬音樂在編曲、製作、混音領域中，同時對台灣音樂起著改革性影響。

一切，從當時發展蓬勃的大馬馬來樂壇說起。

馬來流行樂壇的樂迷對於不同音樂類型的接納度很廣，抒情、輕搖滾、重金屬、舞曲、拉丁、騷靈、藍調、爵士、世界音樂，都備受愛戴，滋養了許多各類風格的實力樂手。馬來音樂的影響力，除了在同樣語系的印尼得到空前成功（Sheila Majid於1986年拿下印尼從無外國人奪下的BAFTA最佳R&B女歌手獎) ，在國際舞臺也得到世界級認可（Sudirman在1989年憑原創曲〈One Thousand Million Smiles〉擊敗同臺演繹〈無心睡眠〉的張國榮拿下亞洲最佳男歌手獎）。相較風格較單一的中文流行樂壇，馬來樂壇的音樂人的風格更多元。

當時李宗盛已經是中文樂壇神級製作人。有一次接觸到Zainal Abidin個人專輯《Hijau》，對於其豐富的音樂層次非常欣賞。看見編曲人欄目裏有兩個像是華人的名字，輾轉取得聯系尋求合作。

Mac Chew（周國儀）與 Jenny Chin（陳愛珍）是馬來樂壇炙手可熱的音樂人。兩人善於將他們鐘愛的古典與爵士樂，結合流行音樂，製造出層次豐富的流行作品。作為天後天王級歌手Shiela Majid、Zainal Abidin等的禦用編曲人，不諳中文的他們對於中文音樂完全沒有認知。接到台灣教父級製作人的邀約，兩人曾因不認識此人而興趣缺缺。

李宗盛為顯誠意，答應兩人不必將事業重心移向台灣。從那個時候開始，吉隆坡就成為了李宗盛的第二個家。李宗盛接下來的作品，與兩人合作得最多。

辛曉琪的《領悟》，1994年成為家喻戶曉的歌，大家聽的就是在大馬錄音室裏完成的編曲。這一首歌的編曲方式，對於台灣抒情流行歌的影響極大。尤其讓人津津樂道的，是Mac Chew用了「停頓，變奏」的技巧製造歌曲的戲劇張力，Jenny Chin用幾近與歌者對話式的弦樂編曲建立層次，成為當時台灣歌曲的編曲楷模。

李宗盛和兩人的合作成品，讓他幾乎將音樂事業中最重要的作品都交到Mac和Jenny手中。林憶蓮《Love, Sandy》裏的〈傷痕〉，是先有Mac的編曲、隨後才鋪上李宗盛詞曲的作品；也是李宗盛第一首R&B創作。對於當時流行樂壇來說有點前衛的〈夜太黑〉作曲人欄目中，除了李宗盛，還有周國儀，據說也是編曲與詞曲同步創作的成品。

李宗盛1995年的作品集《不捨》，也由Mac與Jenny全權負責。不難發現，在樂手名單中，出現了許多台灣樂壇陌生的名字。這些名字，都是大馬馬來樂壇中的頂尖樂手。Mac與Jenny的編曲模式，也常選擇與樂手live jam的方式推敲，並適時凸顯樂手個人特色，將編曲輪廓勾勒得更立體。雇傭樂手現場彈奏的風潮，同時期在台灣逐漸取代合成器音樂。

2000年，Mac與李宗盛合作完成的《12樓的莫文蔚》專輯，可說是台灣流行專輯中首張以「編曲包裹人聲」的方式進行混音。除了專輯中的〈陰天〉成為當年熱門單曲，此專輯的製作手法也是許多新世紀中文音樂人的參考楷模。

許多大馬樂手，在過去三十年中，成為中文樂壇舞臺上的常客。除了在專輯中出現，在許多港臺歌手的演唱會中，都見到他們的蹤跡。他們擅長的live jamming曲風，在華語流行樂中也成為極為推崇的音樂類別。

戴佩妮於2005年推出的《愛瘋了》專輯，獲得多項金曲獎提名的肯定；她自己憑專輯裏的〈愛瘋了〉一曲拿下最佳作曲人獎。此專輯全程以live jamming的爵士、搖滾、民謠等混搭編曲元素錄製。這也是不知不覺中反向影響著台灣樂壇的大馬音樂人，在吉隆坡的錄音室裏完成的作品。

《愛瘋了》專輯中最後一曲，是大馬樂手自由jam的成品。當中奔放的旋律，仿佛描繪著這一片土地豐富精彩的音樂文化，默默在國際舞臺上激起的漣漪。

本文經《台灣東協造音行動》授權轉載，原文發表於此。《台灣東協造音行動》，是由台灣文化部和駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處主辦，大馬音樂人和媒體人共同組成的“Roar Media”團隊策劃執行的音樂交流平台，將發揮促進台灣與東南亞音樂交流的橋梁。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範