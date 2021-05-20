【參與式前瞻】少子化、老化、移工，如何為2050年的超高齡台灣做準備？

文：許令儒（台大風險中心助理研究員）

五年後，台灣將邁向超高齡社會，現在的青年如何想像三十年後的自己、想像2050年的台灣？

暑假的尾端，一群約莫二、三十歲的有為青年們，聚集在大學校園一角的討論空間，共同腦力激盪想像未來三十年，他們會如何面對台灣（即將在2025年進入的）超高齡社會。他們有的已在職場奮鬥打拼數年，有的還在就學中，有的已結婚生子，有的是科技業者，有的是政治、媒體、文化或教育工作者，他們的社會身份是創業者、是醫生、是記者、是編輯、是老師、是學生、是導演、是政治幕僚、是社福單位、是倡議團體、是為人父母、也是子女、是老闆、是員工。

他們有多重身份，也各有其專業背景。他們關注台灣的教育、社福、長照等社會政策，也關注移工、原住民、性少數等多元族群團體權益，他們關心數位科技發展趨勢及隱憂、也關心空氣污染及氣候變遷等環境議題。他們或許不是知名、權威的專家學者，但都身處第一線工作場域，瞭解社會現場。因此，這些人被我們找來，關在同個空間兩天，透過面對面的交談，分享各自一則則的故事與看法，寫下一張張的便利貼與海報，在白板上擘畫出（異質的）我們與台灣的未來。

Photo Credit: 台大風險中心 青年討論人口變遷趨勢「少子化」的成因（黃底）及其影響（綠底）。

不過在想像未來之前，青年們顯然對現狀有諸多不滿。「很難想像三十年後的我在哪裡做什麼、會是什麼樣子……因為現在就已自顧不暇。」現場瀰漫著一股焦慮感。

當談到人口變遷關鍵趨勢，包括少子化、超高齡社會、人口負成長、國際遷移、性別差距等趨勢，都有其價值、文化、制度、政策、科技與環境的因素與影響層面，且環環相扣。而「少子化」是被便利貼貼最滿、寫最多的一張，各種不同層次的成因與影響，夯不啷當貼了整張海報，討論熱烈。也難怪，當社會上說現代年輕人不結婚、不生小孩，年輕人說沒有人給年輕人勇氣，只有幹話。

「一個小孩由六個大人帶」，曾用以形容中國計畫生育（一胎化）政策 [1] 下的獨生子女景象。但台灣在低薪、高工時、高房價、性別不平等、職場不友善、女性教育程度提高，甚或現代化及環境污染導致文明病等等多重因素，十數年來無需政策推行，早已達到超低生育率。[2]

無論是晚婚、晚生、不婚、不願生、不敢生或不能生，結果就是新生兒越來越少，2020年受疫情影響，新生兒數量創新低僅有十六萬多，死亡數量卻破十七萬，首度人口負成長。[3]

少子化現象難以在短期內逆轉，超高齡社會已迅速到來。2025年台灣將邁入超高齡社會，亦即每五個人中，就有一個是超過六十五歲的老人。相較於獨生子女，「獨老」可能是更緊迫的問題，且因男女平均壽命差異，高齡女性人口占大多數。參與者一邊瀏覽官方發表人口推估簡報提供的宏觀統計數字，也一邊分享各自的經驗。

傳統人口統計將六十五歲以上（高齡）、十五歲以下（幼年）視為依賴人口，十五至六十四歲則為工作年齡人口，將依賴人口對工作年齡人口的比率定義為「總扶養比」＝扶老＋扶幼比，而台灣的扶養比將在三十年後成長一倍，從2020年的40增長到2050年的80。但就台灣職場「晚進早退」[4] 與世代財富分配情況，至少在經濟層面上，老人不一定是所謂依賴人口。

老人只能被照顧嗎？

「老人只能被照顧嗎？」參與者也意識到，在現代科技與醫療進展及生活形態下，僅以年齡來區分人們的身心靈與社會狀態，過於偏頗狹隘。

如今年3月聯合國首度發布年齡歧視（ageism）全球報告，研究指出態度影響實際生理健康，而維持正向的態度與社會參與，有助於身心健康。也有學者認為，與其擔憂以年齡定義的扶養比問題，更應關注的是勞動參與率，真正參與勞動市場、能扶養他人的勞動者需面對的性別平等、所得分配、身心健康、延後退休與職場安全等問題，若能提升勞參率，對個人有益也可減緩財政負擔。

另一方面，人均壽命增長同時，不健康平均餘命也延長了，這表示照顧需求只會更多。有參與者分享他們身為職場女性兼顧家庭奉養長輩養育子女的甘苦談，若家中有需被照顧的長輩要如何尋求公共（社區長照）資源、協調子女兒媳等家庭照顧責任的分配？怎麼維持被照顧者的尊嚴自主降低依賴？如何建立看護者的專業形象與對其的信任？最終面對親愛的家人驟然離世該如何調適？

個人經驗分享外，對相關政策的討論是工作坊後半場的重點，參與者對勞動人力尤其是照顧人力缺乏很是憂慮。

曾有調查 [5] 指出在照顧責任分配態度上，大部分人認為「為需要的老人提供照顧」有「（一半）是政府的責任、一半是家庭」（64.3％），優先選擇老人照顧方式以「雇用看護或移工」（47％）為多數，再則是「送社區日照機構」（22.8％）。[6]

參與者皆認同，在未來趨勢是家庭支持功能式微、角色改變，需轉換思維與觀念，由新的社會制度與公共政策來分攤過去主要由家庭承擔的照顧責任。

參與者討論到其中一項重要政策，為符合高齡者在地安老（aging in place）的期望，「長照2.0」以拓展社區化的公共照顧為目標之一，自106年開始對全台約80萬失智失能人口的照顧服務覆蓋率從10％提升到109年超過50％，然而這僅是最基本的服務協助，即使預算年年增，但資源投放是否到位？對應不同障別、不同族群文化地區等細緻而多元的需求仍有待努力及突破。

此外，未來若有「長照3.0」，相關從業人員的專業形象、培訓制度、職涯發展等，如何結合不同（高教與技職體系，公衛醫療與社工領域，教育部、勞動部與經濟部，公私部門協力）領域發展並跨部門合作？財源要往稅收制或保險制？市場的定位？等等諸多問題有待解決。

Photo Credit: 台大風險中心 青年討論超高齡社會關鍵變遷因子與影響

移工從事台灣人不願從事的工作，卻未獲與本國勞工同等保障

有參與者提到移工的重要性。

從1992年台灣引進外籍移工，勞動部統計截至今年3月底總計約有71萬移工，當中約25萬為社福移工，其中多數為看護工，在家庭的看護工有近23萬人、在養護機構的看護工約1萬多人。另外46萬產業移工則分佈在勞力密集且高工時、高風險卻低薪的產業如營造業、遠洋漁業。

然而，他們從事台灣人不願從事的工作，卻未受到與本國勞工同樣的保障，反而有諸多限制成制度剝削，如三年出境限制、轉換雇主限制。家庭看護亦常有無法休假超時工作、遭遇暴力或性騷擾難以申訴的風險。來自移工團體的參與者表示，仲介制度是最大的問題根源，而本外勞排擠是假議題，雇主壓低工資成本才是目的，唯有讓本外勞一視同仁才能刺激雇主產業轉型升級、改善台灣的就業環境與低薪問題。

移工多來自東南亞國家印尼、泰國、越南、菲律賓，因婚姻移民、來自東南亞的新住民同為台灣重要組成人口，「台灣是個海島國家，卻沒有敦親睦鄰的思維，對周遭東南亞國家一點都不熟悉」，而且「我們排外，但我們也不認識自己（的文化、社區、環境）」，有位菲律賓新住民二代的參與者、也是文化工作者，感性地述說他的觀察，檢討台灣涉外婚姻的制度歧視（22國需境外面談），引起在場者認同。

此外，討論中也談到現代都市是「原子化的社會」，人與人的關係不如傳統社會緊密，在都市工作的青年，也許不清楚他的社區在哪裡、更不認識他的鄰居，談何社區照顧？缺乏尊重文化與認同的社會，過去經濟發展造就低薪產業結構與污染的環境，「台灣憑什麼吸引外籍（藍領與白領）人才？如何競爭得過日本、新加坡這些待遇更好的國家？」等應被視為國家戰略的問題被參與者提出。

Photo Credit: 台大風險中心 青年討論關鍵變遷趨勢的國際遷移趨勢，或更廣義的指涉全球化下人員、資本、服務及商品交流移動現象，及其帶來的衝擊與影響

建立未來共好社會的三大關鍵行動方案

於是，三十年後台灣人變老、變少、社會變得更多元（或更破碎），盤點了未來趨勢、現狀與困境後，接著問，若想要建立未來互相照顧的共好社會，現在必須做出什麼改變？參與者們腦力激盪出了三面向的關鍵行動方案：

1. 發展人力資源、改善勞動權益、營造友善職場

經過前半場討論，與會者們認為台灣習慣降低勞動成本，將移工視為勞力替代，對其沒有足夠專業教育培訓、保障及尊重，應翻轉這種替代思維而以發展人力資源為行動目標，一同改善本外勞的勞動處境，檢討、制訂並落實相關制度。

如最近職災保險法將家事移工納入即為一例，還有其他可改善的工地、工廠、遠洋漁業、家庭等等移工在台勞動現場與生活環境的制度設計；又如高教已設有長照相關科系，應將相關高教及技職資源結合本外籍生與本外勞的教育培訓、專業認證制度。另外應活用中高齡人力，規劃彈性退休制度，注重安全職業環境。這也關係到長期目標，營造友善——無齡、性平、尊重多元的——職場環境，使人力得以永續發展。

需強調，這些非僅勞動、教育或經濟等單一部會的權責，而應拉高為國家整體戰略（如當前可能為國發會規劃），並突破部會本位主義及僵化行政體系，運用政府組織改造，才能有效推動。

2. 建立友善空間與社會制度

「疏離、破碎的社區與社會關係如何黏起？」「重新思考人與空間、人與人的關係」，透過想像2050的「家」與「超高齡社會的居住、移動與生活」是參與者的討論重點。過往視為理所當然的社會關係制度與空間設計，有必要重新檢討。

如伴侶法、多元成家、跨國同婚的倡議，其實已反應當前家庭與親密關係的重組及其對制度保障的要求。再如即便已有部分法規，然而真正考量全齡、無障礙、性別友善社會空間，還需更多努力。

Photo Credit: 台大風險中心 青年討論性別趨勢，因自然、社會與文化因素，性別人口比率差距會增加，即女性更多，相關影響最重要的是可能有更多性別平等制度、女性角色更多元

以本次活動為例，因有參與者剛生產完，有哺集乳需求，然而遍尋偌大一棟台大社科院，數千名成年師生平日活動上課之處，竟無一間哺乳室的配置，使得參與者僅能以無障礙廁所作為哺集乳空間或得走到一條馬路外使用校外公共圖書館的哺乳室。作為高等教育表率之一的學府其性別友善空間都有所缺乏，更何況其他私部門環境。

而對於高齡者的居住租房及移動困難，或可利用公辦/自辦都更或社會住宅，以及落實通用設計或透過社會設計行動來改變。

3. 學習優雅走過人生最後一里路

面對自己與親密家人的老化與死亡的身心調適需學習，透過終身教育、家庭教育、生命教育等管道方式，而民間社區組織、宗教組織，也可以是心靈與社會支持。

要怎麼「活躍老化」，保障高齡者有自由選擇工作或退休生活的權利，能實現自我價值並貢獻社會？中高齡者與高齡者就業促進法已通過施行，相關制度設計立意良善。如何尊嚴善終？如病人自主權利法，讓人有預立醫療決定的權利。也提到高齡者女性占多數，然而女性勞參率與平均工資較低也更早退休，其經濟安全制度保障更脆弱。

不過有參與者觀察，人們可能更願意奉養女性長輩，因過往通常是女性在照顧家庭關係會較男性親密，男性長輩反而更容易孤老，因此男性也要學著照顧他人與照顧自己。

小結

在同個場地，也有關心環境與氣候變遷、數位轉型的青年與新創，當在大場跨組共同交流時，發現相較於環境氣候與能源的專業性，或數位領域的討論層面，對人口與健康老化領域的討論迴響最多。

Photo Credit: 台大風險中心 青年討論關鍵變遷趨勢之人口負成長的相關影響、風險與機會

不管是照顧老人或小孩，處理家庭關係，或想到自己也會老的過程，每個人都有親身經歷與可訴說的故事，各有其看法、有對政策需求的不同想像。與會者一直提到社會觀念要改變，比如對年齡、性別的刻板印象，影響在職場、婚姻與家庭、教育等場域的行為及制度規範。但觀念改變不是一朝一夕可達成，需要持續的跨領域溝通與行動促成。期望有更多相類的活動，從人與人的連結出發，協助溝通的過程能更加順暢。

本文是就The Taiwan We Want參與式前瞻工作坊在2020年八、九月兩場「人口與健康老化」小組討論內容的簡記整理，作者筆力有限恐未能呈現出精彩討論的十之一二。

Photo Credit: 台大風險中心 九月場討論變遷趨勢概念圖

後記——幕後告白

筆者的父母是嬰兒潮世代，也有被稱為三明治世代、奉養父母的最後一代，這十來年間剛好經歷（或僅能說旁觀）父母如何照顧他們的父母、我的祖父母們：看到阿公阿嬤似乎從某一刻開始衰弱老化、罹患癌症或慢性病纏身、走向失能、臥床，然後由家人照顧、或請外籍看護、或不得已送機構，到送終。

看到他們就不禁開始反思，未來的我也會如此嗎？照顧年邁父母、老了再被子女照顧？前者雖有意願但也要有能力，後者的前提條件（有子女）仍未知呢。

因此，為了身心健康，鼓勵步入初老的父母多運動、均衡飲食、參與社交、退休還要持續工作就成為我們日常對話的常見元素（另兩個常見元素是數位產品操作問題以及line群組各種真假訊息）。他們尚且有不算多但仍足夠的資源得以顧老、養老，也有意願來努力達成他們健康老化、成功老化、活躍老化的目標，還算幸運的一群。

前些日子參與高中班聚十五年同學會，在場十數位在大台北生活工作的女青年們，約三分之一已婚其中超過一半育有稚齡子女，另外三分之一有交往伴侶，再另外三分之一單身自由。不同於大學剛畢業社會新鮮人那些年，大夥多還在聊慣老闆奇主管妙同事等職場趣事，這會兒如何顧老育幼解決各種家庭問題也成主流話題之一。

當我有感而發為獨老綢繆提出老人（或女人）共生/共居社區的想法時，有瞬間舉手贊成的，也有笑說想太遠的……我們這些被稱為千禧世代的大齡青年正經歷相類的生命週期與不同的人生階段，無論如何，面對當今各種社會環境風險與不確定性，做好準備總不是壞事。

註解

中國在2016年已開放「全面二孩」政策，仍難以挽救低生育率。 台灣在2003年後總生育率持續低於1.3國際定義的超低生育率，即便中間有些微起伏，大抵上仍一路下滑，在0.9至1.2間徘徊。有學者觀察世代生育率，「1965年次以後之女性低於兩人的生育率，幾乎都肇因於結婚率下降，這也同時因非婚生育率微乎其微，生育行為都發生在婚姻中所致。」因此，「既然有結婚的夫妻生育水準都達到兩人，那近年以時期總生育率僅剩一人為由，認為應該要鼓勵生育第二胎的政策就有失之偏頗之虞。嚴格來說，當下要思考的是：如何讓已婚夫妻生育水準維持兩人，甚至超過兩人，並進一步探究未婚者的生命處境。」（鄭雁馨，2021） 2020年人口自然增加率為負，國際遷徙減少社會增加率也轉負，至今年第一季統計，1至3月死亡人數仍超過出生人數，且1月僅出生9601人，單月新生兒總數首度跌破萬人。 以2019年勞保統計，平均約21歲進職場、未滿62歲退休，軍公教則更早退。 台灣社會變遷基本調查計畫2016第七期第二次：家庭組，關於照顧與責任題組。 題幹：一般而言，您認為以下的這些事情應該是政府的責任還是個人/家庭的責任？

a）為需要協助的老人提供照顧。主要選項有：

1. 都是政府的責任（2.2%）

2. 大部分是政府的責任（7.9%）

3. 一半是政府的責任一半是個人/家庭的責任（64.3%）

4. 大部分是個人/家庭的責任（20.4%）

5. 都是個人/家庭的責任（4.2%）。 調查出處同上註腳，題幹：現代家庭中，常常白天都沒有人在家，如果家中有需要照顧的老人，請問您會優先選擇下列哪種照顧方式？主要選項有：

1. 家中一個人辭職或休學來照顧（17.0%）

2. 雇用看護或外勞在家照顧（47.3%）

3. 白天送去附近社區機構照顧，晚上接回來（22.8%）

4. 全天都送去養護機構照顧（7.7%）

5. 請鄰居朋友幫忙照顧（2.0%）。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航