中國相親實境秀《你好另一半》，金領菁英先設條件再談愛

文：人間田野觀察家

據說在月老之前，標準要講得越明確、越詳細越好。如果去霞海城隍廟走一遭，看到善男信女們掏出一張記著對象標準的筆記、默念參拜，不用太訝異。不過如果信徒是《你好另一半》裡的金領菁英，他們掏的會是五張落落長、寫滿密密麻麻標準的A4。我就問一句，你憑什麼？

最近防疫在宅家，迷上中國相親實境秀節目《你好另一半》。由跨性別主持人金星擔任紅娘，幫助九位單身人士尋找伴侶，從一場場相親過程，直球對決關於愛情與婚姻的各種問題。

節目帶有Netflix實境秀《印度媒婆》的影子，但相較與印度文化的差距，這檔探討華人社會金領菁英的婚配價值觀，與台灣觀眾較為靠近。我確信，那些自我感覺良好、令人大翻白眼的相親條件，在自詡為台灣上流階級的婚配市場，同樣陰魂不散。

他們先設標準，再談愛。許多985工程院校（指中國教育部為建設世界一流大學實施的教育計劃，包括北京大學、清華大學、上海交通大學等39所頂尖大學）畢業的委託者，開宗明義先要求相親對象也要同樣985，這樣「智力相當、溝通順暢。」

26歲的女委託者胡詩晨在保險公司擔任金融顧問，想在30歲得到財富自由，希望相親對象年收入人民幣100萬（約合新台幣435萬）。每次相親要不直接詢問對方年薪，就探問對方家裡條件及未來規劃。啊你在辦案還是在查戶口？

但自我感覺良好冠軍，我頒給40歲的喬烽城。年收入人民幣100萬的他想找「人生合夥人」，認為女生最佳年齡在25至30歲。心地善良但楊貴妃？那不成。最瞠目結舌的是，父母離異者也不行，因為「性格上會有一點缺失和偏頗」。

你才偏頗！

好，不過是場秀，是我太認真。為了主持人金星，我會心平氣和繼續追下去。金星是中國頂尖現代舞舞者，28歲時做了一場跨性別手術，正式成為女性。光是這個勇敢的生命轉折，我特別好奇她對於婚姻與愛情的犀利看法。

果然，她在節目裡金句連發——「婚姻其實並不可怕。可怕的是人們對不幸的婚姻過度將就，或者對幸福的婚姻過於期望。」「相親時先忘掉自己心裡的一些預設和條條框框，去接觸人，去感受那個人，而不是感受標準。」

身高、學歷、薪水，都是數字標準；人生觀、世界觀、價值觀，才是中心原則。可以擁有原則，但要放下標準。在每次相親敞開心胸，不畫地自限，抱著好好聆聽、分享彼此人生摘要的心情前往，你不必然會遇到速配對象，但肯定會帶回一些收穫，也更認識自己。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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