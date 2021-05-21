2021/05/21,
生活

【食譜】當泰式遇上西風烘焙，帶著草葉的清爽與堅果的香氣的香蘭葉麵包

【食譜】當泰式遇上西風烘焙，帶著草葉的清爽與堅果的香氣的香蘭葉麵包
Photo Credit：小逸

我們想讓你知道的是

內餡最傳統又最具有泰味的方式包裹新鮮椰子肉與糖，但在台灣新鮮的椰肉比較難取得，用椰子粉的味道與口感又不一樣，因此我把食譜改包起司跟糖，沒想到味道也很好，在親友中大受歡迎。我甚至有點意外香蘭葉變成西式烘焙的做法後，嚐慣台式口味的台灣人的接受度這麼高！

這個食譜我覺得是完美的泰式遇上西風的風格融合烘焙！單純使用香蘭葉（也稱斑蘭葉或者七葉蘭）作為天然香料添加，烘焙時就可以香滿廚房。

泰國甜點有著自己的香氣跟用料脈絡，其實研究起來很有趣。之前就有提過泰國甜點大量使用香蘭葉的特色，香蘭葉就是泰國版本的萬用香草，而這個食譜就是在西式烘焙麵包裡面加入香蘭葉。內餡最傳統又最具有泰味的方式包裹新鮮椰子肉與糖，但在台灣新鮮的椰肉比較難取得，用椰子粉的味道與口感又不一樣，因此我把食譜改包起司跟糖，沒想到味道也很好，在親友中大受歡迎。我甚至有點意外香蘭葉變成西式烘焙的做法後，嚐慣台式口味的台灣人的接受度這麼高！

另外，香蘭葉的植株非常適合台灣天氣，很好種，甚至有雜草一般的生命力，在家裡養香蘭葉盆栽也可以呢。

麵糰食譜

香蘭葉汁液做法：

使用100g的香蘭葉葉片，剪碎成約兩個指節長度的葉片（太碎怕食物調理機反而不好處理），加上135g的水用果汁機或食物調理機打成汁液，接著用紗布過濾，不過只需取125g的葉汁備用即可。

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Photo Credit：小逸
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Photo Credit：小逸

135g的水是因為我嘗試多次，少於135g的水根本打不動，一直要加到135才勉強能運轉。如果家中的調理機超有力，超少的水也可以打得動，葉子的汁液只需125g的水就可以了，如果還是打不動，加到140-145的水量也不是不行，但請只取125g的葉汁使用。

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Photo Credit：小逸
出來的幾乎是濕潤的「葉子膏」，我是用橡皮刀刮到細密的紗布裡面再行過濾。
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過濾後的香蘭汁，不用懷疑，沒加色素就是這麼綠。

麵糰材料：

香蘭葉汁液：125g

牛奶：50cc

蛋液：90g

白砂糖：80g

鹽：1/4茶匙

高筋麵粉：350g

低筋麵粉：80g

酵母：7g

有鹽奶油 40g

麵糰做法

蛋約2顆打散，只取其中90g即可，有鹽奶油建議用品質好一點的奶油，味道差異會很明顯。

將材料依序放入麵包機容器中，開啟麵糰模式開始攪拌。有鹽奶油先不要放入，等麵糰攪拌成形後（約3分鐘），再放入有鹽奶油，這能讓麵糰比較成型也不會這麼稀軟。

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請注意這個食譜的水分都要盡可能精準，因為本身已是很軟很水的麵糰食譜了，水分如果沒有控制好，麵糰會太軟稀。

麵糰製程每台麵包機都略有不同，確認一下機器的麵糰製程是不是有含發酵。如果麵糰製程沒有發酵，就等攪拌在機器中完成後，讓它發約30分鐘才拿出來。現在大部分麵包機的麵糰製程都有含發酵時間，機器嗶嗶叫的時候只要確認已經發得又大又漂亮就可以拿出來了。

麵糰稱重後，均分成16顆，蓋上溼的布或者廚房紙巾，醒麵15分鐘。

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在麵團上蓋上帶水分的廚房紙巾或濕布，這是避免操作過程麵糰水分喪失。廚房紙巾或者布塊的濕度是沾濕之後擰乾，稍微帶水分就好。讓麵團醒15-20分鐘，讓麵筋鬆弛才好擀開麵團皮，準備包餡。

內餡材料與內餡做法：

材料：

原味起司片：8片（早餐夾麵包的那種起司片即可）。

二砂糖：每個麵包半茶匙。

桿麵棍桿成瘦長形的橢圓形（下圖是橫放），不要太寬，因為捲起來時寬度會變成高度，麵包主體若太高會在烘烤時傾倒。撒上1/2茶匙的二砂糖，再放上2片1/4大小的起司片。

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起司片就是早餐夾麵包的那種起司片，一片分成四片即可。
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拈起來之後壓緊並捲緊，往左往右都可以，重點是捲緊一點。

包好後排好在烤盤上（1排4個共4排=16個），間隔開來，噴一點水或用手抹上一點水在麵糰表面上，促進麵糰發脹（時間約40~50分鐘，冬天時間更久）等它發到約2倍大小。

這裡也有個小撇步，假如要麵糰發得快，可以預熱烤箱攝氏150度約1分鐘，關火後將麵團放入烤箱發，但記得一定要關火，不然就等於直接烤了！發脹時間可縮短成30分鐘左右。

麵團發好後，拿出來抹蛋液。抹蛋液時順便記得預熱烤箱（攝氏160度預熱約5-10分鐘），再將麵糰放入，烘烤約11-12分鐘，烤到約8分鐘時，拿出來前後調頭再送去烤到金黃，這步驟對火力不是很均勻穩定的烤箱很重要，記得一定要把烤盤調頭。

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Photo Credit：小逸

記得，使用烤盤烤一整盤，麵糰多少會有點東倒西歪，動手撕開即可，不過建議若要送人的話，就是排麵包發酵時，就用材料行賣的鋁箔盒裝著。大概一個盒子可裝3-4個麵糰，這樣一次送人就是一盒，漂亮好看又好處理。烘烤時可把食譜分量外的有鹽奶油拿出來（約20-25g），在室溫中等待軟化。

麵包烤好後，拿出來再抹一次有鹽奶油，就大功告成。這個動作是為了讓麵包更亮，更香（當然熱量上也更邪惡一點），此步驟也可省略。

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Photo Credit：小逸

香蘭葉烤出來的麵包，冷了也有濃郁的香氣。香蘭葉會給麵包體帶來一種草葉的清爽香氛與堅果的厚實香氣，非常獨特，能夠入手香蘭葉的人可以試試看喔！

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Photo Credit：小逸

本文獲作者授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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