唐鳳說明「簡訊實聯制」加速疫調，「5秒3步驟」免填個資、不收簡訊費

行政院今（19）日上午召開「簡訊實聯制」記者會，為使疫調更加迅速，未來包括有統編的店面、無統編的小攤商、公務機關及公共運輸等，都將納入「簡訊實聯制」的範圍。民眾可以使用疾管家官方LINE帳號，或是直接掃店家提供的QR Code，免付費、不用登記個資便可支援實聯制系統。

5秒3步驟，便可完成「簡訊實聯制」功能

簡訊實聯制最快的方法只要5秒3步驟，民眾只要掃描店家或公務機關提供的QR Code，就不需要再填寫個人資料。

使用疾管家Line帳號，掃描完成「簡訊實聯制」

數位政委唐鳳表示，目前打開疾管家的LINE帳號，已經可以在右上角看見「實聯制掃碼」的功能。使用者依據下方步驟，便可完成「簡訊實聯制」的功能：

掃碼 按下連結（傳送簡訊給1922） 送出

唐鳳表示，店家方面在設置QR Code時則要確認兩件事情：

送出的簡訊收受方為1922 你的店碼有放在簡訊裡面

用Line加好友功能掃QR code行不行？手機無照相鏡頭怎麼辦？

唐鳳說，本次的疾管家附加功能，只會掃傳送簡訊到1922的QR code，若是傳到其他號碼，或是任何非簡訊的QR code，都不支援。而Line內建的加好友掃QR code功能，目前並不支援傳送簡訊。

至於手機沒有照相功能的民眾，店家可以請顧客打開簡訊程式，收件人設1922，並在訊息欄位輸入店加碼案送出來完成程序。

圖片來源：行政院「簡訊實聯制」記者會

唐鳳表示，這項服務店家和顧客雙方皆不會收送任何簡訊費用，如果手機程式跳出「可能收受簡訊費用」的通知，只要按下「知道」即可，事實上並不會收取任何簡訊費用。

另外這個簡訊是傳送到使用者自己的電信業者，因此也不會有網內、網外互通的問題，這些傳給電信業者的簡訊紀錄，完全僅供指揮中心疫調使用，且只保留28天。使用者不需要留下任何個資，店家也不會收到你的任何個資。

至於店家要如何設置相關配備，唐鳳表示，已經建置好了店家的自助設置系統，店家可從下面的網址（預計自19日下午3點開放申請）申請自己的店家QR code：

圖片來源：行政院「簡訊實聯制」記者會

可申請的店家包括有統編的店面、無統編的小攤商、公務機關及公共運輸等等。

唐鳳表示，這項系統比起現有實聯制系統，具有簡訊完全免費、不用加入會員、不用特殊設備、民眾不留個資、陽春手機也可使用等優點。

雙鐵、市區公車、捷運、計程車將陸續併入實聯制系統

交通部長王國材表示，目前交通部已經陸續在產生QR code，包括台鐵、高鐵各站別，將在今、明（20）兩日建置完畢。

而雙北4個國道的轉運站，「簡訊實聯制」也會在明天全部上線，其他則會加速進行。

市區公車、捷運部分，若地方政府有在建置自己的實聯制系統，中央也予以尊重；但若尚未建置者，或只建置部分者，強烈建議使用本系統，於捷運、市區公車來進行建置。但如果民眾使用的電子票證已有記名，就不需要刷QR code。

至於全國約9萬輛計程車的部分，六都裡的計程車由交通局統一印製發放給計程車駕駛，非六都之計程車駕駛則由公路總局統一發放給駕駛使用。以提升疫調上的效率。

延伸閱讀：

新聞來源：20210519「簡訊實聯制」記者會

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺