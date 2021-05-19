聯合國大會停止供應緬甸武器議案表決遭延後，中俄是緬甸軍火關鍵供應國

正當西方國家對緬甸軍方實施進一步經濟制裁，但關鍵的終止武器供應卻相對牛步。聯合國大會（ U.N. General Assembly）原訂於18日，表決呼籲「立即停止直接或間接供應、出售或轉移所有武器與彈藥」到緬甸的決議案草案，目前已經延期，尚不確定何時重啟。

緬甸軍方在2月1日以2020年11月大選舞弊為由，發動政變推翻由國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的全國民主聯盟（National League for Democracy, NLD）民選政府。隨後，軍方成立國家領導委員會（State Administration Council,SAC）統治全國，並動用軍警武力血腥鎮壓各地人民的反政變示威抗爭。

《路透社》報導，聯合國大會主席的發言人17日原先表示，大會將在18日進行表決。然而時程推延後，目前並不清楚重新安排的表決時間。

這項草案呼籲緬甸軍方結束國家緊急狀態、停止所有對和平抗爭者的暴力、尊重去年（2020年）11月大選結果，並且釋放遭到政變軍方逮捕的總統溫敏（Win Myint）、翁山蘇姬以及她所領導的全國民主聯盟其他官員。草案也指出，軍方應停止「對醫護、人權工作者、工會成員、記者和媒體工作者......的攻擊與騷擾以及對網路和社交媒體的管制。」

持續記錄抗爭傷亡情形的非政府組織緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）統計，截至5月18日，共805人被軍政府殺害，4146人被逮補、控告或判刑。

若獲通過，該決議案將敦促軍方同意聯合國駐緬甸特使柏其納（Christine Schraner Burgener）到訪緬甸，並實施東協（ASEAN）對緬甸危機的解決計畫。

聯合國大會有193個會員國，其決議案並不具有法律約束力，但具有政治影響力，和15個成員國的聯合國安全理事會（Security Council）不同，在聯合國大會上，沒有任何國家擁有否決權。部份外交官透露，延後表決是為了爭取更多支持。

只有聯合國安全理事會可以實施具有法律約束力的制裁或軍火禁運。部份外交官指出，俄羅斯和中國並不打算運用手中的投票權，對緬甸實施上述行動。

中、俄提供軍火

根據美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）3月一篇文章，引述斯德哥爾摩國際和平研究所 （SIPRI）報告指出，在2010年代2019年間，在緬甸進口的軍武當中，中國提供的佔比約56％，包含戰鬥機、地對空飛彈等；俄羅斯約佔31%。當中有些中國軍火商，列於美國出口管制條例下軍事最終使用者清單（Military End User List, MEU）名單。

文內也指出，「中國以軍火供應者的關鍵角色，強化與緬甸軍方的關係，尤其是在緬甸國防軍（Tatmadaw）因為許多侵害人權的紀錄，遭到國際社會孤立之後。」

In Mogok, anti-coup youths staged a protest against Chinese government this evening (May 13).

“China stands firmly with junta even after they seized power by force and are killing youths, children and women. We don’t want that," a protester.

Photo: CJ#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/4W94pvufLF — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) May 13, 2021

《路透社》報導，美國、英國和加拿大17日宣布，針對緬甸軍方實施新一輪制裁，持續對其施壓。美國凍結國家領導委員會和十三名官員在美資產，並禁止任何美國人與他們進行交易。

加拿大表示，將對與緬甸武裝部隊有關係的個人與實體（在商業脈絡中指公司、部門或組織等），實施進一步制裁。英國宣布，對緬甸國營企業緬甸寶石公司（Myanmar Gems Enterprise）實施制裁。

美國國務卿安東尼·布林肯 (Antony Blinken)指出，軍方完全無意推動緬甸民主化進程，並且呼籲所有國家擬定比如軍火禁運或者終止與軍方實體的商業合作等方案。布林肯也呼籲軍方應立即與聯合國和東協國家合作，實施上個月達成共識的五點計畫，包含終止暴力與在不同勢力間建立對話。



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責任編輯：徐卉馨

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