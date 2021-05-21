外國人最愛＆最恨的台灣夜市美食：刈包、蚵仔煎、大腸麵線的英文怎麼說？

台灣夜市美食聞名全球，許多來台旅遊的外國人都會想親身體驗台灣夜市小吃的魅力。VoiceTube這裡列舉外國人最愛與最恨的台灣夜市美食排名，下次想要介紹台灣夜市文化給外國朋友時，就能侃侃而談啦！

台灣夜市美食聞名全球（globally known），許多來台旅遊的外國人都會特地造訪士林夜市（Shilin Night Market）、饒河夜市（Rao He Night Market）等地，親身體驗台灣夜市小吃的魅力，同時認識台灣飲食文化（food culture）。夜市的好處就是，有數不盡的飲食選擇（food options），且可以同時品嚐（taste）各種不同食物。但畢竟亞洲食物的口味不是每個外國人都能接受的，因此VoiceTube整理出外國人最愛與最恨的台灣夜市美食排行榜，下次想要介紹台灣夜市文化給外國朋友時，就不怕語塞啦！

五大外國人最不喜歡的台灣夜市美食

Stinky tofu 臭豆腐

外國人最不喜歡的夜市美食第一名，非臭豆腐莫屬了！臭豆腐之所以有這麼濃烈的味道，是因為黃豆（soy bean）蛋白質（protein）的發酵作用（fermentation）。傳統做法是利用大白菜、高麗菜等菜梗發酵產生的水加入豆腐渣二次發酵成「滷水」，而豆腐浸泡（soak）滷水後，就會產生臭味。

曾經有外國人形容臭豆腐的味道比法國臭名遠播的藍紋乳酪（blue cheese）還要臭呢！許多外國人一聞到臭豆腐的味道就食慾全失，但如果有勇氣過味道這一關，炸臭豆腐的酥脆外皮搭配酸酸甜甜的台式泡菜（pickled cabbage），真的非常唰嘴。

Pig’s blood cake 豬血糕

豬血糕是台灣隨處可見的街頭小吃（street food），但是大部分的外國人光是聽到這個名字就面有難色。豬血糕是由豬血加入糯米（sticky rice）混製而成，蒸熟後先刷上店家的特製醬料（sauce），接著撒上花生粉（powdered peanuts）跟香菜（cilantro/coriander）。

其實這道料理源自福建，傳至台灣後，漸漸變成大眾常吃的點心。由於多數外國人沒有吃動物內臟（viscera） 跟血（blood）的習慣，所以聽到名稱有blood的時候，難免心生恐懼，碰都不敢碰。也有一些膽子較大的外國人嘗試之後，因為黏稠（sticky）的口感，難以喜歡這道街頭小吃。

Photo Credit: Ruocaled CC BY 2.0

Oyster omelet 蚵仔煎

台灣的蚵仔煎又被外國人稱作蚵仔蛋捲，作法是將地瓜粉（sweet potato starch）與太白粉（potato starch）和成粉漿（batter），在蚵仔下油鍋體積開始縮小時倒入，再加上青菜、蛋，並煎至粉漿凝固（solidify）變色就可以了。許多外國人不太喜歡蚵仔煎粉漿的黏稠感（stickiness），也不太習慣把海鮮加入煎餅的烹調方式，但是為了嚐鮮，還是可以介紹這道小吃給外國朋友試試。

Intestine vermicelli 大腸麵線

大腸麵線是另一道外國人不太喜歡的台灣夜市美食，深棕色的麵線是將白麵線以蒸煮的方式脫水（dehydrate）使麵線形成焦糖色澤的物質。麵線口感因加入太白粉勾芡，所以也是呈現濃稠狀（thick），經典吃法是加入大腸（pig’s large intestines）、蒜泥（garlic puree）、黑醋（black vinegar）跟香菜。由於豬大腸也屬於動物內臟的一部分，因此外國旅客對這道夜市美食也是敬而遠之。

Duck blood 鴨血

許多台灣人在吃麻辣火鍋時，一定會配上熱呼呼、軟嫩的鴨血。但外國人對於由血製成的這道台灣小吃也是避之而唯恐不及。暗紅色的外觀，製成豆腐的形狀，吃起來像是在品嘗鹹果凍（jelly），讓許多外國人無法接受。其實鴨血富含蛋白質、鐵質（iron）跟其他維他命（vitamins），且屬低脂、低醣食物，對身體有益（beneficial）。

Photo Credit: jsbaw7160 Pixabay

五大外國人必吃的台灣夜市美食

Braised pork rice 滷肉飯

滷肉飯堪稱是台灣國民美食第一名，同時也深受國外旅客的喜愛。店家先用特製香料與醬（soy sauce）醃製豬絞肉，搭配慢火熬煮 （stew）至熟爛口感，最後將其淋在熱騰騰的白飯上，平價（affordable）的夜市美食，看似簡單平凡的作法，卻能帶來CP值超高的幸福感（happiness），難怪可以榮登國人跟外國旅客心目中的首選療癒食物（comfort food）！

Scallion pancakes 蔥油餅

國外有美式煎餅（pancake），臺灣則有蔥油餅！蔥油餅就是加了蔥花的麵團，店家會先將球狀麵團用機器壓平（flatten），接著放到平底鍋上香煎，在外皮煎成金黃色後，再加上蛋跟其它餡料，如火腿、九層塔（basil）、起司等，最後撒上胡椒粉就大功告成了！ 蔥油餅攤販在台灣隨處可見，算是台灣的國民美食，口感比印度烤餅（naan）再有嚼勁一點（chewy），是許多外國人票選必吃的台灣夜市美食之一。

Sweet potato balls 地瓜球

第三個國外旅客最喜歡的夜市小吃是Q彈的黃金地瓜球。作法是先將地瓜蒸熟磨成泥，與樹薯粉（tapioca starch）混合成地瓜泥，然後取一小份先搓成長條狀，再切成塊狀揉圓，最後放進油鍋裡炸。樹薯粉也是用來製作珍珠的原料，而地瓜球好吃之處在於一口咬下時，可以聽到外皮發出喀滋脆響，且內餡有嚼勁。烹煮小撇步就是在油炸過程中，至少擠壓地瓜球三次，讓它們體積變大（expand）。對於國外旅客來說，將地瓜炸成球狀的吃法非常新奇，下次帶國外朋友去逛台灣夜市時，也可以介紹這道小吃給他們喔！

Pepper bun 胡椒餅

胡椒餅是另一個讓外國人愛不釋口的夜市小吃，更是米其林指南（Michelin Guide）特別指定造訪台灣必吃的夜市美食。酥脆且多層次的外皮由麵粉製成，多汁的內餡則是胡椒餅的精髓，由蔥、豬絞肉、胡椒、店家特製香料組成，接著在上頭撒上白芝麻（white sesame）增加風味，最後將一顆顆捏成球狀的胡椒餅送入甕狀烤爐，烤至表皮呈金黃色就出爐啦！經典的胡椒餅內餡主要是豬肉，但是夜市裡也很常看到提供牛肉（beef）、咖喱雞肉（curry chicken）等較特別的選擇。

Pork belly bun 刈包

台灣的刈包又經常被外國人稱作「台式漢堡」，只是把麵包以類似包子的外皮取代，且做成半開口像口袋（pocket）的形狀，用來盛裝豬肉及其它內餡。店家通常都會提供顧客肥肉（fatty meat）跟瘦肉（lean meat）的選擇，而最經典的吃法當然是肥瘦各半囉！店家會將蒸好的外皮放在蒸籠（steamer）裡保溫，製作時先將事先撕碎的（shredded）豬肉放進刈包裡，接著加入酸菜（pickled mustard green）、花生粉、跟香菜搭配食用。刈包最特別的地方就是，將甜鹹兩種味道結合得恰到好處，口感豐富，非常適合推薦給初訪台灣的外國遊客。

夜市小吃是構成台灣人民飲食文化很重要的一塊，下次想要介紹台灣夜市美食給外國朋友時，可以針對以上外國人必吃與無法接受的食物切入，用美食帶外國人認識台灣！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航