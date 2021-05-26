《流動的疆域》：「五十五加一」等於「一」，中華民族的大一統公式

文：楊斌

【雲南的民族識別】

第一階段：一九四九至一九五三年

中國共產黨於一九四九年掌權之後，便開始進行其自身的政治議程。在一九四九年制定的臨時憲法《共同綱領》當中，已規定了民族平等的原則。在《中國共產黨章程》中，中國共產黨除了宣稱自己是無產階級先鋒隊之外，還是中國各民族的忠實代表。在這樣的意識型態下，中國共產黨自居為從前受到剝削的少數民族之解放者以及平等權利之分配者。而要把這一意識型態與政策付諸實行，首先必須得確定中國境內有多少個民族，這樣才能實行平等的原則。

簡而言之，中共之平等宣言面對的關鍵挑戰，便是要畫分並確定「中華民族大家庭」中的具體組成「民族」。然而，在所有的不同群體之中，什麼類型的族群具備「民族」的資格並成為地方與國家的政治、經濟、文化領域裡官方設定的參與者呢？

考慮到有些族群的相對支配地位和歷史上的重要性，他們便成為不證自明的候選民族，諸如漢族、蒙古族、回族、滿族與藏族；可是，其他少數族群則需要更謹慎地加以確認。從一九五三年開始的大規模民族識別工程便決定了哪些族群可以被官方標誌為「民族」。

中共鞏固政權與復興經濟不久，便在一九五三年開始了民族識別。不過，實際上中共於一九四九年後半期、一九五〇年初占領西南地區之後，因為控制這些邊疆區域需要當地族群的合作，「民族工作」便隨即開始。因此，到一九五三年，處理「民族事務」的全國性行政等級機構已經建立。再者，各地還成立了許多民族大學與幹部學校，另有，政府提出、通過並實施了許多民族政策與條例。

為了消弭少數族群人民的疑慮和抵抗，中共在一九五〇至一九五二年間數度派遣中央「訪問團」去少數族群居住地，慰問少數族群，對他們解釋中共的民族政策。在安撫地方少數族群——尤其是地方菁英——的同時，這些訪問團會蒐羅當地社會資料，例如族群的類別或名稱、人口、語言、歷史、經濟、貿易、教育、衛生和文化特徵。有些省仿效中央的模式，也派遣自身的訪問團到地方族群區域慰問。

一九五〇年六月的「西南訪問團」為第一個中央訪問團，團員來自二十多個部委，人數超過一百二十人。此後還有地方幹部及學者的加入。西南訪問圖由資深革命元老劉格平領銜，夏康農和費孝通任副團長。他們三人各自帶著一個分團，劉格平去西康省，費孝通去貴州省，夏康農則到雲南省。

與此同時，中共也邀請地方菁英組成「參觀團」或「代表團」訪問北京、天津、上海以及其他足以讓這些人對新中國的發展進步感到印象深刻的城市。雲南參觀團的成員有三十多位，他們前往北京並參加中華人民共和國國慶的典禮，還與領袖人物如紅軍之父朱德等會面。離開北京之後，雲南團又去了其他大城市參觀。

當費孝通的團隊抵達貴州時，部分為中共的善意所感染，三十多個族群要求被認定為「民族」。假使貴州訪問團成員們知道族群複雜的雲南有超過兩百六十個族群單位提出申請的話，他們應該就不會抱怨了。雲南訪問團一九五〇年六月抵達昆明時，有三十多位地方幹部及學者加入，其中包括一位雲南省副主席。訪問團利用機會與各族群會面，同時進行個案研究。他們下車伊始，便與參加雲南省第一次農民會議的少數族群農民進行訪談。

而後雲南訪問團分為數個工作小組，每組各自分配了地方調查的任務。從一九五〇年八月到一九五一年五月之間，這些工作小組訪問了宜良、麗江、保山、大理、楚雄、武定、蒙自、普洱、文山，訪談對象超過二十三萬名少數族群幹部與群眾。此外，他們還協助地方政府舉辦了四次少數族群代表會議以及為少數族群幹部舉辦了兩次培訓班。訪問團總共完成了二十個村落調查以及十多種研究。

這些資料再加上蒐集的其他地方資料，一九五一年七月編輯成《雲南民族情況匯集草稿》百餘件，內容多達一百多萬字。雖然中央訪問團的主要目標是要解釋新政權的民族政策，不過他們的調查或多或少也觸及到民族議題，有時還涉及民族名稱。這種方式與研究風格（案例研究）後來也為「民族識別」所採用。因此，公平地說，中央代表團可以說是民族識別的預先排演。

雲南地方政府在少數族群問題上有其自身重要的角色。雲南不只是一個少數族群居住的省分，也是一個邊疆省分。也就是說，有許多族群的生活跨越了邊界。除了土匪之外，國民黨軍隊的殘餘勢力依然活躍於緬甸的熱帶叢林內，這使得雲南的民族工作變得更加敏感。相應之下，中共最初的作法也相當謹慎。整體而言，中共強調在進行相關族群決策之前，對地方情況進行調查研究的重要性和必要性。

這一理念在雲南被視為指導原則。中共雲南省委在一九五〇年二月通過了工作原則，強調「宜緩不宜急，講團結不講鬥爭，反左不反右」，反對急躁冒進，決定暫時保留土司制度。簡而言之，在一開始的時候，中共是企圖控制並穩定地方，而不是急於改變。

一九五〇年底，雲南召開了民族工作的一個會議。中共雲南省委根據初步調查，將全省分為兩個區域：少數族群聚居居住的內陸區以及還有土司制度依然存在的「邊沿區」。兩個區域施行不同的政策。內陸區中共立即發起已在中國內地實施的土地改革等活動。到一九五二年，內陸區的土地改革已然完成。

邊沿區共十六區（包括麗江、德宏、西雙版納、迪慶、臨滄、思茅等，多數位於國界一側）的經歷則頗為不同。這一區域的傣族、哈尼族、藏族、彝族、白族、景頗族、傈僳族、佤族、布朗族以及漢族，人口加起來共兩百萬（約占雲南總人口數八分之一），都處在地方土司的統治之下。邊沿區暫不實施土地改革，而是進行調查工作。

一九五〇年至一九五二年間，中共在邊沿區的主要工作目標為「疏通民族關係」。其基本狀況是，中共派遣各個工作團去與少數族群的上層人士打交道，和他們結盟合作，並通過他們和族群的下層民眾接觸。本質上，中共力圖贏得族群菁英們的合作及擁護。馬曜在德宏地區之經歷，便說明了這項政策的必要性。

一九五二年夏季，負責雲南民族調查及研究的民族工作副祕書長馬曜，率領了二百多人的保山民族工作隊前往德宏。他們發現，他們一到村莊，那裡的男人跑，女人躲，小孩哭，全村雞飛狗叫。馬曜與其團隊只好宣布，除非獲得地方族群上層的同意，否則不會改變土司制度，不會實施任何改革。於是，少數族群的疑慮才慢慢消失，而在地方上層人士的協助之下，馬曜才開始接觸到一般民眾。馬曜的經歷表明，為什麼系統性的民族調查——即「民族識別」——要到一九五四年時才開始啟動。

經過一系列步驟，一九五四年中共方面認為進行民族識別的時機已經成熟。首先，中國共產黨的政權已經鞏固；其次，從上到下的行政等級制度已經建立；最後，中共已經從初期的活動獲得某些經驗、資訊和幹部。這也就是為什麼一九五〇年至一九五三年這段時期，一般被認定是民族識別的第一個階段。在這階段，中共從四百多個候選民族之中，認定了三十八個民族。

第二階段：一九五四至一九六三年

公元一九五四年至一九六三年（一九六三年中共進行了第二次全國人口普查）是民族識別的第二階段，在此期間發動了更大規模的調查與識別活動。「中央民族工作委員會」負責這項龐大的族群工作，他們邀請地方族群來申請「民族」之地位。 與此同時，中共派遣了民族學、歷史學、語言學領域共一千七百多位學者和學生前去各地，為中央政府最後的決策提供「科學」的報告。

西南地區和中南地區是民族識別的兩大焦點，另外還有小型團隊——視其必要性——被派遣到東北、西北、華東。雲南則因為其族群複雜性，成為西南地區的重點。僅僅一九五四這一年，超過四百個族群單位申請「民族」名稱，其中有兩百六十多個族群是來自雲南。從一九五四年的五月到十月，中央民族工作委員會派遣的雲南民族識別調查小組，開始進行大規模調查與研究。團隊成員包括有林耀華、沈家駒、劉堯漢、王恩慶、施聯朱、王曉義等著名學者。

例如林耀華是哈佛大學的博士，當時已在《哈佛亞洲研究期刊》（Harvard Journal of Asiatic Studies）發表論文。團員們調查了許多地區，包括文山、蒙自、玉溪、麗江、大理、普洱等，並研究了彝、壯、傣、哈尼等族群。其研究的合作對象包括雲南省委統戰部、中央民族工作委員會、語言研究所（中國科學院）、雲南大學、雲南民族學院、昆華醫院。經過兩個階段的調查研究，最終識別了六十八個族群單位，提出了族屬歸類和畫分的意見。

三十年之後，林耀華回憶說，有十三個族群單位首先被承認為「民族」，而後來又識別了六十八個單位。這十三個「民族」是彝族、白族、傣族、苗族、回族、佤族、哈尼族、傈僳族、拉祜族、納西族、景頗族、藏族、瑤族。其他的族群單位則歸屬於以下兩類：第一類是被歸屬為現存民族的旁支。林耀華舉土家和蒙化為例，這兩個群體的人口都不多（土家十七萬人；蒙化四萬人），散布在十多個縣內。林耀華發現，土家和蒙化的語言非常相似，而他們的風俗、禮儀、經濟很類似「彝民族」。

於是，土家和蒙化被歸入在「彝民族」之內。還有一些其他族群，也被歸為彝族的分支，其理由主要是根據語言和風俗。結果總共有四十三個族群單位被歸入彝族的二十個分支當中。第二類則被識別為漢族。林耀華例舉了富寧縣的蔗園人。蔗園人的命名是因為他們靠種甘蔗維生，其人口數大約一千。林氏的研究發現，蔗園人是漢人移民的後裔，他們說的是廣東話。施聯朱，林耀華的同事，曾詳細記錄了這些申請的族群單位是如何被分類到數個主要民族——如壯族、彝族、哈尼族、民家（白族）、佤族——之中。結果，在雲南總共識別出了二十二個「民族」。

如果沒有地方政府之支持，雲南的民族識別不可能進行。一九五一年初，雲南省政府和中共雲南省委都設立了雲南民族工作辦公室。在中央調查組抵達之前，許多地方工作組已經前往各地。他們對雲南現存的好幾百個族群稱謂感到驚訝不已。有些族群稱謂是自稱；有些則是他稱；有些族群稱謂是根據族人的職業而來；有些是根據族群家鄉而取；有些則來自於該族群的分支稱謂。

雲南省民族事務委員會的第一個任務，就是要弄清楚少數族群的組成。馬曜的辦公室在研究了這些族群名稱之後，整理出十多個人口眾多的族群。據馬曜自己的說法，他對族群名稱的取捨是基於該族群的自身意願。馬曜曾經在另一場合中說，前述的幾百個族群名稱共被歸入一百三十二個類別。

語言學家對於民族識別的貢獻頗多。早在一九五二年時，傅懋勣便率領其語言團隊到雲南進行族群語言調查和改革。該團隊研究了傣族、哈尼族、佤族、拉祜族、景頗族、阿昌族、傈僳族、怒族等的語言，並且幫助創造了十四種書寫文字，正如同某些基督教傳教士之前在貴州及雲南的作法。一九五五年，開始了全國少數民族語言調查，又派了一個一百多位成員的工作隊前往雲南。到了雲南，當地兩百多位地方幹部和學者加入，他們一共調查了十幾個族群。這些語言研究很大程度塑造了族群申請者之分類。林耀華和施聯朱兩人都將語言列為民族識別的重要標準，這就肯定了諾瑪．黛曼（Norma Diamond）的判斷，亦即語言乃是民族識別的「關鍵特徵」。某些時候，正如批評者指出，民族識別過度強調了語言這個標準。

一九五六年，雲南多數區域的土地改革業已完成，於是中國發動了所謂的社會主義改造。中共領導人認為，在少數民族區域實施這個改造，會導致少數民族居住的這個地區內前資本主義社會的消失。因此，他們決定發起另一次調查，調查少數民族的社會與歷史。由於少數民族社會被視為落後，是所謂「社會歷史的活化石」，此次調查的口號便是「搶救落後」。

雲南的少數民族社會歷史調查團由費孝通率領。他們在一九五六年八月抵達昆明，地方學者方國瑜、侯方岳、楊堃、江應梁便加入了這個調查團。在馬克思主義指導原則下，此次調查活動對於各族群進行了廣泛的研究。搜集的資料側重於生產力、生產關係、階級結構、宗教及風俗。然而，一九五七年的「反右運動」打斷了這次調查活動，費孝通被叫回北京並受到政治批判。而此後瀰漫的激進意識型態使得那個時代的資料與研究之可信度大打折扣。

中華民族的公式：「五十五加一」等於「一」

到一九六三年第二次全國人口普查時，中國的非漢人族群被歸入為五十三個「民族」；珞巴族於一九六五年被識別為民族，基諾族於一九七九年被識別為民族。自基諾族以後，中國政府便沒有識別認定新的「民族」了。官方認定雲南有二十五個民族：彝族、白族、哈尼族、壯族、傣族、苗族（仡蒙族）、景頗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、納西族、瑤族、藏族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、德昂族、基諾族、水族、滿族、蒙古族、布依族和獨龍族。此外還有一些未獲識別的族群，如克木人及苦聰人。

自基諾族被認定為民族之後，民族識別便被凍結。一九八七年，中國政府宣布民族識別「基本完成」。「完成」一詞暗示未來不會再承認新的民族，「基本」一詞卻暗示依然有「遺留問題」之存在。遺留問題有二：其一是去識別尚未被識別者；其二是重新識別對識別不滿的族群。自基諾族被認定為民族以後，「中華民族大家庭」的民族數量便固定下來，雖然相關研究與工作依然持續進行。

在鄧小平的時代，五十六個民族就被寫入了教科書，在各種媒體中以「五十六個民族五十六朵花，五十六個民族是一家」的姿態呈現。例如在中國中央電視臺（CCTV）每年的春節聯歡晚會這個全中國最受歡迎的節目上，五十六個民族之統一都是不可或缺的主題。各種奇裝異服的人們表演其獨特族群文化傳統的代表歌舞，象徵著在中國共產黨領導下少數民族身處中國大家庭裡的幸福生活。「五十六等於一」的公式以及中國漢族「大哥」與五十五個「年輕小弟弟」的觀念，透過媒體、宣傳與教育而有效地注入普通人的腦海裡。

相關書摘 ►《流動的疆域》：同屬中國邊疆，為什麼雲南和越南差別如此之大？

書籍介紹

本文摘錄自《流動的疆域：全球視野下的雲南與中國》，八旗文化出版

作者：楊斌

譯者：韓翔中

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

製造「雲南」就是創造「中國」！

從古滇國、南詔國、大理國，再到雲南省，

「雲南」曾經主導東南亞的全球貿易中心，

為何最終被中華帝國統合，而淪為邊疆省分？

一部雲南二千年史，何以見證中國的民族建構？

中國歷史特殊論？且看本書如何挑戰葛兆光《宅茲中國》論述！

「雲南人」的地方認同，是大一統帝國的發明

中國大多數含有「東西南北」等方位名詞的省分名稱一般都與河流或山脈有關，如兩河、兩湖、山東、山西等等，但「雲南」卻是例外——作為地名的「雲南」，既與河流、山脈無關，也不是當地族群自發形成的政治地理名稱。

既然「雲南」原本不存在，自然也就沒有「雲南人」。事實上，「雲南」源自於一種來自遙遠北方的距離感與陌生感——它是中國歷代王朝製造出來，強加給帝國西南邊陲地區的一種「想像」。本書便是以「中國的東方主義」及「中國中心論」來形容這種隱藏於漢字觀點下的偏見。

雲南自古以來就是部落林立、政權更迭的獨立區域，一直要到十四世紀才正式被蒙古帝國征服，此後歷經明清兩代，成為「中華帝國」的邊疆省分直到今日。雲南這一省級行政區是元帝國的發明，在此政治空間之下，本地原住民與漢人移民逐漸融合，服膺於帝國秩序，並透過科舉制度與儒家文化，逐漸催生了「雲南人」這個「大一統王朝臣民」的身分認同。

因此，「雲南人」不是「獨立」的想像，而是「臣民」的想像。從明代開始，「雲南」在政治和文化上成為中華王朝的重要部分。所謂的「雲南人」，同時也成為「中國人」的具體表述。

從雲南的形成，思考中國民族主義的建構本質

今天的雲南地區，早在春秋戰國時代前就獨立形成了發達的青銅器文明。在相當長的時間裡，那裡生活著不同的部落、部落聯盟和王國，使用具有異國風味的名稱（如滇、僰、昆明、夜郎、哀牢、勞浸、靡莫、邛都等）。「雲南」這兩個漢字首次出現於西漢時期，屬於漢王朝在西南邊疆設置的「益州郡」之下。

西漢之後，儘管中原政權聲稱其擁有對雲南地區的統治權，但從未確立過牢固而連續的統治。雲南地區出現的獨立政權，如滇王國、南詔國、大理國，不斷與向南擴張的北方政權發生衝突，同時也透過貿易與移民進行交流。直到清末民初時期，「雲南」才在「軍閥割據」狀態下恢復了一定程度的自主權。

在一九四九年後，新成立的中華人民共和國重新征服雲南，並對當地展開了「民族識別」，將官方認可的各種少數民族，歸併至「中華民族的大家庭」裡，以「民族主義」的方式徹底統合了「雲南人」。

當代中國的民族政策，承接了歷史上不同政權的帝國遺產，透過「中華民族」的概念維護著古代的「大一統」帝國框架，而雲南就是最鮮明的案例。因此，理解「雲南」形成的歷史，同時也是反思「中國」作為民族主義建構的本質。

歐亞「大分流」時代的來臨，最終將雲南推向了中國！

雖然從中華帝國的視角來看，雲南不過是邊陲；但是，若從全球交流的視野來看，雲南絕不是封閉落後、尚待「開化」的蠻荒之地，而是一個位處西南絲綢之路上，貿易頻繁、文化多元的開放地區。雲南的傳統國際貿易網絡，不但可直接通往東南亞、南亞及印度洋，甚至遠及中亞與非洲。

縱使被蒙古帝國征服後，雲南仍然維持其國際貿易的核心要角長達數百年之久。因此，雲南文化深深受到各種國際因素的影響，帶有鮮明的異國特色。本書最具代表性的案例，便是分析雲南如何使用「貝幣」——來自馬爾地夫島出產的海貝、西南絲路與印度洋貿易的主要媒介——從上古一直持續到十七世紀。在歐洲勢力進入印度洋後，歐洲通貨逐漸取代了貝幣的使用，最終造成雲南經濟的崩潰，並轉向以中國主導的大陸貿易體系。

因此，雲南最終被併入中國，不能單獨從中國史的角度來解釋，而必須進一步思考世界史的關鍵影響，才能理解其中的結構性因素。同時，「中國」從傳統的帝國逐漸轉型為現代民族國家，也不只是王朝更迭的內部變化，更受到世界格局變化的外部影響。

本書特色

獨家收錄作者新寫：台灣版序、跋。

臺灣第一本透過世界史觀點，論述雲南二千年歷史發展的學術巨作！

榮獲2004年美國歷史學會之古騰堡電子出版獎（The Gutenberg-e prize）！

《中國季刊》、《東南亞研究期刊》、《中國研究書評》等學術期刊一致好評！

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九