營地煮飯不慎釀玉山八通關森林大火：延燒60小時37公頃，背水爬山3小時才救得到火

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近，16日清晨疑似因登山客煮食用火不慎，發生森林火災。

雖然2天來直升機持續支援空中灑水滅火，因濃霧影響飛行、加上地處偏遠救火不易，導致燃燒時間已經超過60小時，地面救災人員先搭直升機再背著水爬山3小時，昨（18）日清出300公尺防火線仍無法阻擋火勢漫延，燃燒面積已從17日的4.5公頃擴增至37公頃，因為天氣乾燥取水不易，空勤總隊還到嘉明湖取水1次。

營地用火引發火災，5登山客遭送辦

《蘋果日報》報導，嘉義林管處指出，16日上午5：05接獲通報，八通關杜鵑營地附近有5名登山客，因烹飪時不慎，引發森林火災，經查位於嘉義林管處轄玉山事業區第52林班，地上物為臺灣二葉松、臺灣鐵杉、臺灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，燃料呈連續分佈狀態。現場地形陡峻，需請求空勤支援載送救火人員及協助空中灑水滅火。

該5名登山客當天下午即由內政部保七總隊員警攔查到案，隨即進行訊問製作筆錄，全案將俟嘉義林管處提供森林被害告訴書等被害資料後，依違反《森林法》函送地檢署偵辦。據《森林法》第53條第3項規定，失火燒燬他人之森林者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。另外玉管處也將依違反《國家公園法》予以開單究責。

《自由時報》報導，由於玉山是高山型國家公園，加上高山地區餐飲設施比較不足，玉管處也有限度開放台18線109.1K、台18線108.2K、台18線108.1K、台21線132K（觀山）及台20線129K（中之關）等5處地點，可進行如燒開水、泡茶、煮咖啡、煮麵等簡易器具炊煮，不過，仍然嚴禁烤肉及其他大肆炊事、燒烤等行為，希望遊客能多加配合，避免類似火燒山意外發生，共為維護園區自然景觀及生態盡分心力。

高海拔救火困難，救火人員背水爬3小時

《中央社》報導，地處偏遠，加上地形陡峭，人員需步行約3天，因此昨天協請空勤總隊直升機將搶救人力載運至火場附近。嘉義林管處副處長李定忠指出，直升機16日時先將23名救火人員載運至大水窟山，救火人員再步行到南營地已昨天傍晚5時。目視距離火場約500公尺，且需下切至山谷，再攀爬往上至火場，因地勢非常陡峭，預估需2至3小時。

《中央社》報導，李定忠表示，火場海拔超過3000公尺，增加救火難度，山上風勢強勁更助長火勢，將再增援救災人員至現場持續開闢防火線。

除動員嘉義林管處阿里山站、奮起湖站人員救災，羅東林管處台北站、花蓮林管處新城站、南投林管處水里站及屏東林管處潮洲站、六龜站，都派人支援，支援人數超過百人。陸軍航空特戰指揮部也出動直升機支援空中灑水，但因濃霧影響飛行，只順利出動2架次。

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，因地處偏遠，搶救人力搭乘直升機17日上午抵達火場，開設防火線滅火。（嘉義林管處提供） 中央社記者蔡智明傳真110年5月17日｜Photo Credit: 中央社

取「天使眼淚」嘉明湖水救火？因難度太高僅取1次

高雄1名林姓民眾16日登爬嘉明湖時，目睹空中勤務總隊黑鷹直升機自湖中取水，作為杜鵑營地森林大火救災使用，並貼到「台灣百岳之美」臉書社團，提到「台灣因為面臨乾旱導致嘉明湖的湖水已所剩不多，而這最後僅存的，可能就完全奉獻給拯救這一片美麗的山林了。」

《自由時報》報導，空勤總隊18日下午野證實，該直升機是因林務局續申請嘉義玉山事業區第52林班地森林火災滅火任務，由第三大隊第三隊所派遣，也創下最高海拔救災、取水紀錄；會到嘉明湖取水，一方面除今（2021）年乾旱缺水，另一方面也是考量火場位於高海拔，附近難找水源緣故。

《中央社》報導，林管處為提供滅火水源，在南投同富國中挖了蓄水池，提供空總直升機取水，另外陸航特直升機則在日月潭取水。

對於有人擔心「嘉明湖的水都被拿去救火了怎麼辦」，根據百岳社團的貼文討論串，飛行教官證實，因為高海拔取水難度高，僅取過1趟之後，空勤總隊就改由他處取水。

《華視新聞雜誌》報導，台灣目前正遭逢56年來、最嚴重的乾旱，而旱象、不僅衝擊水情，更導致山林大火頻傳，今年到4月底，總計發生42起國有林地火災。然而起火原因98.1％是人為因素，例如亂丟菸蒂、焚燒不慎、蓄意縱火等因素造成，只有1.9％是因為自然現象的雷擊引發火源。而搶救林火耗時耗力、花費更驚人，光是空勤總隊就出動128架次，以1小時、20萬元來估算，救災成本，超過6400萬元。

在玉山八通關森林火災還未撲滅同食，今（19）日上午又傳出台中市谷關七雄之一的「馬崙山」有森林火警，東勢林管處接獲通報，派員前往了解及搶救，並申請空勤總隊支援空勘，後續動員人力滅火。

《中央社》報導，東勢林管處今天表示，谷關七雄之一的「馬崙山」上午7：30接獲和平區斯可巴部落居民電話通報，新山地區出現火煙，麗陽工作站立刻派遣2名偵察員先行前往，並集結機動隊及一般救火隊20人出發前往火場，但因徒步需要3小時，東勢林管處也申請空勤總隊支援空勘，將視火場狀況持續動員人力滅火。

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責任編輯：李秉芳

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