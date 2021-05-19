以巴衝突一發不可收拾，拜登對納坦雅胡的「縱容」引發民主黨內分歧

編譯：吳宗宜

以巴衝突一發不可收拾

5月12日，美國總統拜登（Joe Biden）致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），向其保證美國將堅定支持以色列自衛的合法權利，並表示以色列向控制加薩走廊（Gaza strips）武裝團體哈瑪斯（Hamas）進行反擊，是屬於自衛權的一部分，另外他也表示：「我認為這項衝突遲早會結束。」

同時白宮和國務院也呼籲各方繼續保持冷靜，並指出：「耶路撒冷對各地不同信仰的人民都如此重要，必須是個和平之所。」

儘管哈瑪斯的攻擊和以色列的反擊，波及了無數以色列和加薩地區的平民，拜登政府仍予以忽視。

以巴衝突的源自今（2021）年4月，以色列當局強迫驅逐了數十年來定居在謝赫賈拉區（Sheikh Jarrah）的多個巴勒斯坦家庭，隨後在4月底，管理約旦河西岸巴勒斯坦領土的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority，PA）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）宣布取消15年來的第一次巴勒斯坦大選，直到遭以色列佔領的東耶路撒冷人民能順利投票。

隨後在5月9日的聖城日／耶路撒冷日（Al-Quds / Jerusalem Day），以色列政府開進阿克薩（Al-Aqsa）清真寺鎮壓聚集的巴勒斯坦人，巴勒斯坦人則進行反擊，造成300多人受傷。5月16日，控制加薩走廊的哈瑪斯，向以色列發射了1000多枚火箭彈，以色列則以空襲和封鎖回應。至今，雙方的武裝衝突越演越烈。

目前以色列與哈瑪斯的武裝衝突已持續2個星期，衝突似乎沒有結束的跡象。據當地媒體調查，截至5月18日，加薩地區至少已有212人死亡，其中包括61名兒童；以色列則有10人死亡，其中包括2名兒童。

以色列針對哈瑪斯的空襲已炸毀了一棟位於加薩的高樓，該棟樓有包括美聯社和半島電視台等國際媒體的辦公室。

美聯社說，在以色列部隊命令該街區人們撤離約一個小時後，被大樓就被飛彈擊中。

美聯社當地的執行長普魯伊特（Gary Pruitt）表示：「這是非常令人不滿的發展，我們差一點就被該攻擊擊中。大樓內有12名美聯社記者和自由記者，幸好我們能夠及時撤離他們。」

以色列軍方則聲稱該建築物存放著屬於伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯的軍事儲備，該大樓的房東否認了這一點。

民主黨鬧分歧拜登焦頭爛額

美國總統拜登（Joe Biden）面臨著民主黨內進步派要求施壓以色列停火，並停止對巴勒斯坦壓迫作為的壓力。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在5月17日的記者會上，確認華府的立場是視哈瑪斯為恐怖組織。因此，美國對哈瑪斯、加薩走廊的政策，是確保無論是來自西方國家還是阿拉伯國家的援助，都是在幫助巴勒斯坦人民，而不是哈瑪斯。

雖然布林肯曾表示以色列在自衛行動中，負有「保護當地居民的特殊責任」，但美國官員並未呼籲以色列停止向巴勒斯坦進行空襲等報復行動。

原本支持以色列政府的民主黨人和選民，開始有越來越多的反對聲浪，這也反映了過去數十年來民主黨人在以色列政策立場上的轉變。

進步派組織「J Street」公關主任拜洛夫（Logan Bayroff）表示，希望美國立即呼籲以色列停火，並立法對美國每年向以色列提供近40億美元的援助施加新的管制措施。

在過去一週，以色列和巴勒斯坦的武裝衝突已造成超過200人死亡，其中大多數是巴勒斯坦人，以色列總理納坦雅胡更於5月16日宣布，要以色列人為進一步升級對加薩走廊的軍事行動做好準備。

以色列總理納坦雅胡｜Photo Credit: AP / 達志影像

納坦雅胡在美國民主黨內充滿爭議，在歐巴馬（Barack Obama）政府執政期間，其與該政府的關係並不好，甚至在國會發表演說公開大力抨擊「伊朗核協議」。

2017年川普（Donald Trump）執政時，納坦雅胡與其攜手合作，兩人都支持、喜愛國族主義的政策和話語，川普甚至鼓勵納坦雅胡，將以色列人的屯墾範圍擴大到巴勒斯坦人的領土，同時他也在2018年將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。該決定使他得到保守派、右翼以色列支持者和福音派基督徒的支持，但引起了國際社會和巴勒斯坦人的批評和反對。

而現在，部分進步主義者希望拜登能介入阻止納坦雅胡，每年使用美國大量的援助和武器攻擊巴勒斯坦人。

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）向《NBC》表示：「美國不應該在以色列侵犯人權時袖手旁觀。隨著以巴暴力衝突升級，拜登政府卻在本月提出向以色列提供7.35億美元的精準導引武器，而沒有提出任何附帶條件，這令人感到噁心。如果我們讓這軍售案通過，這將是為以色列的行為開綠燈，並削弱各方斡旋停火的努力。」

於2018年當選眾議員的歐瑪是國會中對相對年輕、反對以色列的民主黨人之一，但目前，民主黨中的溫和派也開始公開質疑以色列的行動。

以色列長期堅定的支持者、美國參議院外交委員會主席、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez），也一反常態公開發表聲明指出：「媒體報導以色列採取軍事行動，導致加薩地區許多無辜平民喪生，以及針對國際媒體駐紮的大樓進行攻擊，這些都令我深感不滿。針對哈瑪斯向以色列發射大量火箭彈，以色列有權向恐怖份子發動自衛反擊；但是，無論對方帶來的威脅有多麼危險，我始終認為基於民主、自由、多元、尊重人權和法治，這些共同價值是美以兩國深厚合作的基石。」

一群猶太裔眾民主黨議員也聯名寫信給拜登，稱美國不能僅是期望並等待局勢改變，事實是每天都有更多的人喪生。

在歐巴馬政府時期擔任國防部幕僚長的民主黨人巴許（Jeremy Bash）表示，民主黨基本上還是親以色列，但近年來以巴衝突並沒有減緩的趨勢，使該問題在民主黨內部更加棘手。

而針對拜登數次阻止聯合國安理會對以色列制裁一事，一位前歐巴馬政府國家安全官員表示：「布林肯稱希望以色列保護平民的聲明，至少顯示白宮有對安撫民主黨內部異議做出努力。」

雖然如此，拜登並未改變數十年前他剛當選參議員開始就採取的一貫立場，儘管民主黨內的猶太裔和進步派不斷呼籲他，對納坦雅胡政府採取更強硬的路線，拜登依然沒有讓步。

拜登在一週內3度否決聯合國安理會的以巴停火決議案，很可能使他在安理會內孤立，並使他多邊主義和捍衛人權方面的信譽受損。但分析人士指出，隨著以巴衝突死亡人數的增加，目前雙方沒有停火跡象的事實，拜登面臨來自國內外的壓力將越來越大而難以忽視。

美國猶太人對納坦雅胡和其政策越來越持懷疑態度，根據皮尤研究中心最近的民調顯示，只有40％的人認為納坦雅胡領導有方，在年輕人當中，他的支持度更是下降到只有32％；但更令人驚訝的是，只有34％的人強烈反對向以色列採取強硬的制裁和懲罰性措施以扭轉目前的局勢。

自由派的美國猶太人團體J Street在民主黨中的影響力日益增強，他們敦促拜登採取更多行動阻止更多流血衝突和導致如此局面的以色列政府。

群眾在5月15日於華盛頓特區示威抗議，示威者阿米（Jeremy Ben-Ami）表示：「我們敦促政府公開表態，以色列在東耶路撒冷和約旦河西岸，驅逐巴勒斯坦家庭的行為是不可接受的，過度對巴勒斯坦示威者使用武力亦然。」

著名的進步派猶太作家貝納特（Peter Beinart）也在《紐約時報》上發表評論，稱讓巴勒斯坦難民重返家園是長期唯一的解決方案：「驅逐東耶路撒冷的巴勒斯坦人之所以引起如此大的反彈，因為這就如同當年猶太人被驅除出耶路撒冷一樣。」

民主黨眾議員歐嘉修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）便公開譴責拜登政府：「如果拜登政府不能阻止自己的盟友，那誰可以？他們如何能夠信誓旦旦的說自己捍衛人權？」

然而，大多數專家都認為，拜登在很早以前就在心中將以色列定義為忠實的盟友。例如，他曾在1981年支持以色列轟炸疑似核反應爐的伊拉克設施，並稱自己為以色列最好的天主教盟友（拜登是天主教徒）。另外，拜登的外交政策是建立在鞏固美國傳統盟友的基礎之上。

美國民主黨內對以巴衝突立場不一，以眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）為首的溫和主流派，堅定支持以色列，認為其攻擊恐怖組織哈瑪斯是的合理自衛權；以桑德斯（Bernie Sanders）為首的進步派，則強烈譴責美國對以色列無條件的盲目支持，呼籲重視巴勒斯坦人權。

大西洋理事會高級研究員阿比特（Carmiel Arbit）說：「拜登對中東地區的政策有自己的想法，不易受到黨內左翼勢力的影響。儘管民主黨內部存在一定壓力，有些人對色列並非抱持同情態度，但這不會改變現有的政策。然而，若衝突繼續升級，傷亡人數大幅增加，拜登才可能會改變立場。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範