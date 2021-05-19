港府停運駐台辦，台學者：鋪路關閉台駐港辦、影響港人移民

港府昨（18）日宣布駐台辦公室即日起暫停運作，並指決定與台灣疫情無關，消息也指港方未有為最後4名的駐台人員申請工作簽證。台灣陸委會指尊重港方決定，但「甚感遺憾」，強調台灣駐港辦人員會堅守崗位。不過，有台灣學者則認為港府早晚會逼使台灣關閉駐港辦，未來港人申請移民台灣或將受影響。

港駐台人員簽證未到期

（中央社）港府昨日宣布，香港駐台辦公室即日起暫停運作，有消息傳出，相關決定與香港主管無法取得台方簽證有關。但據了解，港府現有4名駐台人員，其中一人為代主任，簽證皆尚未到期。

香港當局昨天午間發布公告，香港駐台辦事處自即日起暫時停止運作。公告未說明原因，但港府回覆指此安排與台灣疫情無關。

台灣大陸委員會昨午發布新聞稿表示，對於港府做出暫時停止香港經濟貿易文化辦事處（台灣）運作的決定，無論是基於何種原因，均予尊重。但香港在台辦事處是依據台港2011年互設辦事處共識而成立，並已運作多年，港府單方面做出此一決定，「我方甚感遺憾」。

陸委會也特別提到，為顧及台港民眾福祉，保障台灣在港台人權益，台灣駐香港辦事處人員仍然會堅守崗位，持續運作，提供台港民眾相關服務。

有消息指，香港駐台辦事處之所以暫停運作，原因是主管一直空缺，而空缺的原因是無法取得台方的工作簽證。

據了解，香港駐台辦事處目前仍有4名香港駐台人員，其中一人是代主任層級。

據悉，這4名香港駐台人員中，除了有一人的簽證將在6月到期，其他3名人員的簽證都還在有效範圍內。另外，政府也沒有收到香港駐台人員有關簽證的申請。

Photo Credit: 中央社 台灣陸委會指駐港辦人員將「堅持到底」。

台駐港人員簽證陸續到期

（中央社）香港當局暫時關閉了駐台經濟貿易文化辦事處，強調此事與疫情無關，卻沒有說明原因，但外界普遍相信，此事與台、港關係不佳有關。

儘管港府不說明駐台辦事處暫停運作的原因，但了解香港駐台辦事處內情的消息人士向《中央社》記者指出，事件與辦事處主管無法取得台方的工作簽證有關。

有關香港駐台人員的工作簽證事宜，目前外界所知不多，但公開的資料顯示，台灣駐港代表、駐香港台北經濟文化辦事處處長盧長水也是一直無法獲得港方發給工作簽證，以致無法來港履新。

更有甚者，目前台灣駐港8名人員的工作簽證也將自今年下半年起陸續到期，卻至今仍不知能否獲得港府延長簽證。

除了現有8人外，早前台灣多名駐港人員也因為未能獲得港府延長工作簽證而被迫返台。台、港之間所以出現這種狀況，起因顯然與兩地關係不佳有關，最終雙方以工作簽證作為報復手段。

不過，對於港方暫停駐台辦事處運作，相關消息人士也感到意外，覺得行動有些過激，難免令人關注到台方會否採取相應行動。

但消息人士表示，台灣有關人士早前曾說過，駐港人員「會堅持到最後」，據此推斷，台方應該不會跟進這種做法。

另有分析人士認為，暫停駐台辦處事運作「絕對不是港府單方面可以決定的事」，事件背後可能與北京有關。此外，暫停辦事處運作並非尋常之舉，未知港府或北京方面是否還有某些後續動作。

Photo Credit: Kin Cheung / AP Photo / 達志影像 分析指港府之後或會再有舉動。

兩地關係前景不樂觀

（中央社）對於台灣的香港經濟貿易文化辦事處即日起暫停運作，港台經濟文化合作協進會主席李大壯作了傾向負面的解讀，令人對港台關係前景不感樂觀。

《香港電台》報導，李大壯受訪時表示，據他了解此事醞釀已久，沒有聽說與辦事處主管無法取得工作簽證有關。

當前港台關係中，李大壯身為協進會主席，是港方在對台關係上的核心人物之一，他的解讀頗具權威性。

在訪問中，李大壯明確表示，香港駐台辦事處所以暫停運作，是因為兩地在原則問題上的分歧越來越多，遠離了「錢七條」的初衷，並強調政治原則不能妥協。

「錢七條」是指中國已故前國務院副總理兼外交部長錢其琛於1995年發表有關香港涉台的政策，一共7條，其中提到港台兩地交流基本不變、台灣在港機構在不違「一個中國原則」可繼續存在、台灣人按香港法律進出香港就學工作等。

被問到在民進黨執政期間，辦事處是否將無法恢復運作，他認為，如果一切不變，恢復運作的機會「相對小」。

李大壯又表示，台方在港仍設有台北經濟文化辦事處，大陸委員會已在聲明中指出，會堅守崗位和持續運作。但他說，最主要視乎工作人員的簽證能否在年底之後延續，並聲稱「對（台）方仍有中華旅行社，相信日後簽證服務不受影響」。

對於李大壯的談話，一些分析人士認為，當中有兩點值得關注，一是這次暫停香港駐台辦事處運作，應是港方或北京方面的單方面決定，如此決絕的舉動令人對港台關係不感樂觀。

二是李大壯在談話中卻重提「中華旅行社」。眾所周知，基於政治原因，從港英政府年代到香港主權轉移後一段時間，台灣駐港機構都是以「中華旅行社」名義在港運作，被視為民間機構，不具有官方地位。

到了2011年，隨著港、台關係大幅改善，中華旅行社才更名為「香港台北經濟文化辦事處」，以更接近官方色彩的角色面向港人。

這次李大壯卻重提「中華旅行社」，未知是否暗示台方駐港辦事今後有可能回復當年時代，抑或只是對兩地關係惡化作出警示而已。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 可預期台港兩地交流將會減少。

港人移台或受影響

台灣《自由時報》訪問了成功大學政治系教授梁文韜，梁指港府已不續發簽證給台灣駐港辦事處的官員，現在又關閉在台灣的經貿文辦，這個動作應該是為關閉台灣駐港辦事處鋪路，基本上是要斷絕與台灣連繫，「既然我都斷了，台灣駐香港的當然也是要斷」。

梁文韜指台灣駐港辦若關閉，能作主的駐港官員早晚都得回台，無法提供服務，未來港台之間聯繫就會降低，未來要移民台灣的路可能都會中斷。

台灣中央研究院前副研究員林泉忠則指出，在失去官方人員駐地後，辦事處運作方式或轉由民間「代辦」，但在缺少官方溝通下，兩地難有新合作，兩地關係「歷史性倒退」。

而有關於台灣駐港辦事處，陸委會副主委邱垂正日前表示，辦事處目前只剩8名駐港人員，今年內所有駐港人員的簽證都會到期，另有55名香港僱員，辦事處現已啟動代理機制。邱垂正指出，依規定向港方申請簽證，但港方都遲遲不發放，這是源於港方設置了「不合理要求」，希望8名駐港人員能夠「堅持到底」。據悉，邱垂正所指的「不合理要求」，是港方要求台方申請工作簽證的人員簽署「一中原則」文件。

相關新聞：

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex